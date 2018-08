Все, что вы хотели знать о хедлайнерах Гластонбери

Копірайт зображення BBC / EPA

После двух дней "разогрева", в пятницу фестиваль Гластонбери набрал полный ход. Концерт на главной пирамидальной сцене начался с выступления оркестра Manchester Camerata, который представил классику клубной музыки в оркестровой аранжировке.

За выходные со сцен фестиваля прозвучит более 2000 номеров - но все глаза будут прикованы к хедлайнерам: Radiohead, Foo Fighters и Эду Ширану.

Все они на этой неделе поговорили с корреспондентом BBC Radio 1 Энни Мак, поделившись своими надеждами и переживаниями относительно фестиваля.

Вот, что они сказали. А также - краткий обзор их предыдущего участия в фестивале Гластонбери.

Пятница: Radiohead

Radiohead возглавит список главных исполнителей Гластонбери уже в третий раз, через 20 лет после своего первого выступления в роли хедлайнера.

Это выступление - оно состоялось через две недели после выхода альбома OK Computer - было названо журналистами Q Magazine "лучшим выступлением всех времен". Впрочем, Том Йорк недавно признался, что он тогда чуть не ушел со сцены: мониторы на сцене перестали работать, и музыканты не слышали друг друга.

Radiohead Дебют на Гластонбери 1994

Предыдущие выступления на фестивале: 4

Концерты в этом году: 19

Песня, которую группа исполняет чаще всего (за все время): Street Spirit

Песня, которую группа исполняет чаще всего (2017 год): Daydreaming

"Я подошел к Эду (гитаристу Эду О'Брайену. - Ред.) и сказал: "Пока, друг, я пошел", - рассказал он в передаче на BBC 6 Music. - Эд посмотрел на меня и ответил: "Если ты это сделаешь, то, наверное, будешь жалеть всю оставшуюся жизнь". - "Ты прав", - сказал я".

С тех пор музыканты из Radiohead, как никто другой, расширили границы рок-музыки, накладывая мрачный и медитативный электронный звук на вокал Тома Йорка. Их последний альбом A Moon Shaped Pool составил основу пятничного выступления группы на Гластонбери.

Энни Мак: Что вы чувствуете по поводу фестиваля?

Эд О'Брайен: Честно говоря, немного нервничаю. Несколько дней назад мы готовили список песен для выступления в Дании и должны были признаться друг другу: у нас гластонберский зуд. Ну, вы понимаете - ожидание, волнение ... Ведь это важное событие. Очень важное.

- А какие чувства возникают, когда стоишь на сцене и смотришь на сто тысяч человек?

Когда мы впервые играли на этой сцене в 1997 году, казалось, что перед нами большая пустота. Был как раз ужасный ливень.

Но вот что интересно - когда все идет хорошо, возникает ощущение неделимости. Музыка объединяет исполнителей и слушателей в единое целое.

- Можете рассказать что-то о своем пятничном выступлении?

Гостей мы не будем приглашать! Когда в прошлом году группа Coldplay пригласила на свое выступление Барри Гибба, это было замечательно. Но мы не такие.

- Что бы вы посоветовали новым хедлайнерам на Гластонбери?

Скромность украшает. Появление на этой сцене - и вообще на Гластонбери - еще не делает вас крутым. Есть множество крутых исполнителей вне Гластонбери.

Помните, вы просто выступаете последними. Вы не главные, вы - часть этого колоссального, великого и прекрасного шоу. Вы просто приносите удовольствие людям в течение своих двух часов выступления, вот и все.

Оставьте свое эго и крутизну за дверью.

Суббота: Foo Fighters

Копірайт зображення AFP

Foo Fighters должны были стать хедлайнерами на Гластонбери два года назад, но, выступая в шведском Гетеборге, Дэйв Грол упал со сцены и сломал ногу. Всего за две недели им на замену пригласили группу Florence + The Machine, а Грол провел остаток года, занимаясь лечением (порой выступая со специально оборудованного трона).

Foo Fighters Дебют на Гластонбери: 1998

Предыдущие выступления на фестивале: 1

Концерты в этом году: 6

Песня, которую группа исполняет чаще всего (за все время): Everlong

Песня, которую группа исполняет чаще всего (2017 год): Times Like These

Сейчас он снова на ногах и готов взорвать публику.

С бесконечным запасом хитов и харизмы, эта группа прекрасно подходит на роль хедлайнера.

К гимнам, под которые хочется размахивать кулаками (например, The Pretender, Best of You и Times Like These), вероятно, добавится новый сингл Run. Надеемся, группа не поддастся искушению выдать публике новенькие песни из будущего альбома Concrete & Gold, "похожего на Sgt Pepper's в исполнении Motorhead", по словам Грола.

Думаем, под сценой будет яблоку некуда упасть.

Энни Мак: Можно сказать, что это выступление станет вершиной вашей карьеры?

Дэйв Грол: Последний раз мы выступали на Гластонбери в 1998 году, когда были еще младенцами. Мы были где-то посередине списка, дождь лил как из ведра и, кажется, в то же время проходил финал чемпионата Европы по футболу. Поэтому как только мы вышли на сцену, 90% слушателей куда-то исчезли.

Пару лет назад мы должны были вернуться сюда, но, к сожалению, помешала моя травма. Поэтому для меня это важный шанс наверстать упущенное: не просто выступить на Гластонбери, но и сделать это, стоя на двух ногах. Это много значит лично для меня. Странным образом, это часть моего выздоровления.

-Хоть и незапланированно, вы получили два года на дополнительную подготовку. Думаете ли вы, что сегодня сыграете лучше, чем сделали бы это тогда?

Сейчас мы делаем это более осмысленно.

Тогда наше место заняла группа Florence + The Machine. Я видел в записи, как они сыграли нашу песню Times Like These. Это пробудило у меня массу эмоций - какой прекрасный жест, подумал я. В то же время этот момент крепко объединил исполнителей и слушателей. Поэтому я с нетерпением жду, когда уже и мы сыграем эту песню.

Да, я думаю об этом уже два года. Впервые исполнить такую ​​песню, как Times Like These, перед этой аудиторией, стоя на своих двоих - это выдающийся момент. Это очень важно лично для меня.

Воскресенье: Эд Ширан

Копірайт зображення PA

Всего за шесть лет Эд Ширан вырос из одной из самых маленьких сцен Гластонбери до первой позиции в списке исполнителей.

Он доказал свою способность нравиться людям, когда в 2014 году вышел на Пирамидальную сцену после Долли Партон, унаследовав от нее рекордную аудиторию. Люди не только не ушли, но и вскоре уже размахивали футболками под песню Sing.

Ед Ширан Дебют на Гластонбери: 2011

Предыдущие выступления на фестивале: 3

Концерты в этом году: 49

Песня, которую он исполняет чаще всего (за все время: The A-Team

Песня, которую он исполняет чаще всего (2017 год): Shape Of You

Самое удивительное, что все это он делает сам. Ни группы, ни бэк-вокала, ни пиротехники. Один-единственный Эд, который бьет пальцами по струнам и украшает звучание эффектами от педали, как цифровой человек-оркестр.

Снобы могут крутить носом от некоторых слишком слащавых песен Ширана; впрочем, воскресный вечер традиционно оставляют исполнителю, который может объединить публику в нехитрых совместных напевах. На такую ​​роль Эд подходит идеально.

Энни Мак: Как вы чувствуете себя перед грядущими выходными?

Эд Ширан: Я очень и очень счастлив. Это выступление радует меня даже больше, чем мой концерт на стадионе Уэмбли. Ведь на собственном концерте расположение слушателей не надо завоевывать - они сознательно отдали деньги за билеты.

Но здесь могут быть люди, которым моя музыка вообще не нравится - и я радуюсь.

- Что вы планируете включить в свое выступление?

Я снова буду выступать сам. Думаю, ключ к успешному выступлению на фестивале - просто играть то, что люди уже знают. Я не буду объявлять: "Вот песня, которую я написал на прошлой неделе".

Все песни будут знакомы. Некоторые я уже почти не играю, потому что в свое время очень часто повторял. Но я помню, что кое-кто на этом фестивале услышит меня впервые.

- А как насчет специальных гостей, например, Stormzy?

У Stormzy будет отдельное выступление в пятницу, поэтому не думаю, что он выйдет на сцену еще и в воскресенье. Но в воскресенье рядом будет Beoga - ирландская группа, с которым мы вместе записали песню Galway Girl. Возможно, я приглашу их на небольшую джем-сессию.

- Пробудете ли вы на фестивале все выходные?

Как ни странно, я не очень люблю толпу, поэтому нечасто посещаю фестивали в роли зрителя.

Поэтому я воспользуюсь возможностью два дня отдохнуть дома, а в Гластонбери приеду уже в воскресенье. Со мной приедут все мои родственники, поэтому после концерта у нас будет что-то вроде свадебной вечеринки.