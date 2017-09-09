Чьи виллы попали и еще могут попасть под ураган "Ирма"
Самый мощный ураган в Атлантике за последнее десятилетие продолжает разрушать острова Карибского бассейна - излюбленные места отдыха богачей. Многие из них рискуют потерять свои особняки под ударом стихии.
По данным международного комитета Красного Креста, уже более миллиона жителей Карибов пострадали от "Ирмы" и еще 26 миллионов остаются под угрозой.
Ураган "Ирма" бушует уже несколько дней, но скорость ветра по-прежнему не снижается.
По данным Красного Креста, ураган разрушил почти все здания на Барбуде и оставил без электричества жителей Пуэрто-Рико, а также принес значительные разрушения на Британские Виргинские острова, острова Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Сент-Китс и Невис.
На пути урагана лежат владения таких звезд, как Эдди Мерфи, Кит Ричардс, Брюс Уиллис, Опра Уинфри, Мик Джаггер и Джонни Депп. "Ирма" также обрушилась на особняки бизнесменов Ричарда Брэнсона, Романа Абрамовича и Дональда Трампа, президента США, который ранее в этом году объявил о выходе своей страны из Парижского соглашения по климату.
Брэнсон, который уже пережил "Ирму" в подвалах своего особняка на Британских Виргинских островах, написал в блоге на сайте своей компании Virgin Group: "Если "Ирма" - это предзнаменование еще больших катастрофических погодных явлений, то не дешевле и разумнее ли нам поддержать Парижское соглашение и перейти на чистую энергию?"
На острове Некер, помимо особняка семьи Брэнсона, располагаются дома для гостей курорта - всего там может разместиться 34 туриста. Снять домик на острове основателя Virgin Group стоит $80 тысяч за ночь.
На своем острове Брэнсон регулярно проводит теннисный турнир Necker Cup. Остров Некер не раз принимал именитых гостей: среди тех, кто посещал Брэнсона на Британских Виргинских островах, числятся Барак и Мишель Обама.
О подготовке к удару стихии Брэнсон рассказал в блоге: "Мы ожидаем того, как примерно через пять часов на нас со своей своей силой обрушится ураган, и тогда спрячемся в бетонный винный погреб в Большом доме. Зная то, какая у нас замечательная команда, я подозреваю, что после нашего освобождения вина в подвале останется немного".
Сын Брэнсона Сэм написал в своем Instagram, что все на Некере остались живы, но "многие дома разрушены".
Вилла другого бизнесмена, владельца футбольного "Челси" Романа Абрамовича, также попала под удар "Ирмы". Владение Абрамовича расположено на острове Сен-Бартелеми, входящем в заморские сообщества Франции. Бизнесмен приобрел его в 2009 году почти за 90 млн долларов - на тот момент это была самая крупная сделка по недвижимости на островах Карибского бассейна.
Вилла Абрамовича у пляжа в бухте Гувернёр широко обсуждалась в 2010 году, когда СМИ стало известно о том, что бизнесмен собирается привезти на Сен-Бартелеми хип-хоп-группу Black Eyed Peas, чтобы те выступили на его вечеринке в честь нового 2011 года.
По оценке Государственной страховой компании Франции CCR на 8 сентября, разрушения на Сен-Бартелеми и во французской части острова Сен-Мартен превышают 200 млн евро, сообщает AFP.
К Гваделупе относится и часть острова Сен-Мартен, на котором находится роскошное пятиакровое владение Дональда Трампа - Chateau des Palmiers ("Пальмовый замок"). В данный момент особняк выставлен на продажу, и недавно его цена резко упала с 28 млн до 16,9 млн долларов. Остается только гадать, какова будет его судьба после "Ирмы".
Как рассказал AFP министр внутренних дел Франции Жерар Коллон, уже известно, что в ходе урагана самые прочные здания на Сен-Мартене были разрушены, что заставляет полагать, что более хрупкие постройки стихия сровняла с землей.
Так выглядела до наступления "Ирмы" вилла Трампа на острове Сен-Мартен:
Аманда Миллер, представитель Trump Organization, заявила, что компания пристально следит за ситуацией на Сен-Мартене. "Мы реализовали все надлежащие меры предосторожности и защиты и сейчас молимся за всех, кто находится на пути урагана "Ирма" в Карибском море и за его границами", - цитирует заявление Миллер Washington Post.
В своем твиттере Дональд Трамп призвал всех, на кого надвигается ураган, прислушиваться к указаниям местных властей. Президент США уже ввел чрезвычайное положение в Пуэрто-Рико и штате Флорида. В последнем находится еще одно его владение - роскошная резиденция Мар-а-Лаго, а также принадлежащие ему три гольф-клуба.
Остров Антигуа в Карибском бассейне, на котором располагается вилла Опры Уинфри, сумел избежать серьезных повреждений. Соседний с ним остров Барбуда был разрушен "Ирмой" настолько, что, как заявил премьер-министр Антигуа и Барбуда Гастон Браун, на его перестройку уйдут годы. Объем разрушений на острове оценивается в 90%.
Эпицентр "Ирмы" в пятницу находился в районе островов Теркс и Кайкос и приближался к Багамам. Туристов, находящихся на этих территориях, эвакуировали. На островах ожидали волн высотой до шести метров, но точно оценить ущерб на Теркс и Кайкос пока не представляется возможным - коммуникация на островах прервана.
Остров Паррот Ки (входит в Теркс и Кайкос) известен своими звездными постояльцами: среди владельцев его вилл - дизайнер Донна Каран, актер Брюс Уиллис и гитарист Rolling Stones Кит Ричардс.
На Багамах удар стихии ожидают владения, принадлежащие Джонни Деппу и Эдди Мерфи. Деппу принадлежит небольшой остров Литл Холс Понд Ки, который актер приобрел в 2004 году за 3,6 млн долларов. Мерфи же является обладателем другого острова - Рустер Ки, который стоил актеру и комику 15 млн долларов 10 лет назад.
Вслед за "Ирмой" к Карибскому бассейну приближается ураган "Хосе". К западу от "Ирмы", над Мексиканским заливом шторм "Катя" усилился и достиг уровня урагана.