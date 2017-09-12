Восемь лет за митинг: приговор одному из лидеров крымских татар

Копірайт зображення AFP Image caption Ахтема Чийгоза признали виновным в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года

Верховный суд Крыма, аннексированного Россией в 2014 году, вынес приговор одному из лидеров крымских татар Ахтему Чийгозу по делу о столкновениях на митинге в Симферополе. Чийгоза признали виновным в организации массовых беспорядков и приговорили к восьми годам колонии.

В конце февраля 2014 года в Украине произошла смена власти. Президент Виктор Янукович к этому времени уже находился в России, а обязанности главы государства были возложены на Александра Турчинова решением Верховной Рады Украины.

В Севастополе был избран "народный мэр" Алексей Чалый. В Симферополе русская часть Крыма требовала референдума о признании независимости полуострова или присоединении к России.

Два митинга

На фоне этих событий 26 февраля 2014 года у крымского парламента прошли два больших митинга. С одной стороны протестовали пророссийские активисты, с другой - крымские татары, их акция была организована меджлисом.

"В первой половине дня все проходило достаточно спокойно, но со временем с обеих сторон начали звучать оскорбления", - вспоминает один из лидеров национального движения крымских татар Нариман Джелял. Активистам движения "Русского единства" не понравились красно-черные флаги украинских националистов, а крымским татарам - флаги России.

Локальные стычки и перепалки переросли в столкновения. К активистам "Русского единства" присоединилась группа мужчин из Севастополя. В какой-то момент проукраинская часть митинга вытеснила с внутреннего двора парламента пророссийских активистов.

В результате столкновений погибли двое, около 80 человек пострадали.

Российские следователи квалифицировали события у крымского парламента как массовые беспорядки. 27 января 2015 года было возбуждено уголовное дело. Через два дня основной подозреваемый - зампред меджлиса крымских татар Ахтем Чийгоз - был арестован по обвинению в организации массовых беспорядков.

Арест и суд

Жена Чийгоза Эльмира Аблялимова говорит, что ничего не предвещало такого развития событий. В день ареста - 29 января 2015 года - они собирались ехать к друзьям в гости. Днем Чийгоз сказал, что у него запланирована встреча, но в четыре часа он должен был вернуться домой, вспоминает Аблялимова. В этот же день стало известно, что его арестовали.

Предварительное расследование "дела 26 февраля" длилось около года, фигурантами процесса стали восемь человек. Все - крымские татары. Материалы в отношении Чийгоза были переданы в суд в январе 2016 года.

Часть заседаний суда по делу Чийгоза проходили в отсутствие самого подсудимого, он участвовал в них по видеосвязи из СИЗО. Закон позволяет делать так при рассмотрении дел о терроризме, шпионаже и организации массовых беспорядков.

"Судебный процесс (с участием Чийгоза. - Ред.) длился более года, - говорит его адвокат Николай Полозов. - За это время прошло более 150 заседаний, на которых было исследовано более тысячи фотоснимков, несколько десятков часов видеоматериала, допрошено 63 свидетеля обвинения, 82 потерпевших, более 60 свидетелей защиты. Протокол судебного заседания насчитывает порядка 6 тысяч листов".

Показания против Чийгоза

Среди допрошенных в суде показания против Чийгоза дали лишь несколько человек. Это крымско-татарский активист из Судака Эйваз Умеров, а также трое засекреченных свидетелей, анкетные данные которых остаются неизвестными.

Умеров объясняет это тем, что многие люди до сих пор находятся под влиянием Чийгоза и испытывают по отношению к нему определенное чувство страха.

"Я говорю правду, - утверждает Умеров. - Это главный посыл. Почему остальные свидетели обтекаемо обходят фигуру Чийгоза? Я могу лишь предполагать, что у этих людей до сих пор есть определенный страх перед меджлисом и они просто-напросто не хотят какого-то возмездия или осуждения со стороны того небольшого количества сторонников меджлиса, которые еще остались в Крыму".

Умеров не скрывает антипатии по отношению к междлису. Но отношения с Чийгозом у него были нормальные, говорит он сам: "Лично к Чийгозу у меня неприязни нет. Еще в 2006 году мы шли по одному блоку, когда я избирался в крымско-татарский парламент, при этом активно сотрудничали. У нас всегда были ровные отношения за исключением каких-то локальных разногласий".

Позиция защиты

Адвокат Полозов говорит, что процесс против Чийгоза во многом является прецедентным: "Российские власти в данном случае судят человека за события, которые произошли на территории Украины, ведь 26 февраля 2014 года по нормам российского закона Крым являлся частью Украины без каких-либо оговорок", - говорит адвокат.

Копірайт зображення Getty Images Image caption 1 марта 2014 года у здания крымского парламента появились "зеленые человечки"

По словам Полозова, это первый судебный процесс в России, где подсудимый не присутствует в зале судебного заседания: "По всей видимости, в Крыму обкатывают эту технологию, когда лица, обвиняемые в тяжких преступлениях, могут в исключительных случаях не доставляться в зал судебного заседания".

"Разумеется, никакой исключительности в деле против Ахтема Чийгоза нет. Я думаю, имеет место страх, что по призыву Чийгоза может выйти на улицу большое количество крымских татар ввиду его авторитета среди крымскотатарского сообщества", - считает адвокат.

Приговор

Приговор Чийгозу был объявлен утром 11 сентября. Примерно за час до начала заседания к зданию суда начали подходить крымские татары. Многие из них приходили поддержать Чийгоза во время судебного следствия.

Близлежащие улицы к этому моменту были перекрыты: на перекрестках дежурили наряды сотрудников ГИБДД, к самому суду было стянуто много полицейских. Они установили у входа рамки металлодетекторов.

В само здание многие не заходили. А тех, кто пытался попасть на заседание, не пускали дальше холла.

Всего во время оглашения приговора в зале суда присутствовало несколько десятков человек. Сам Чийгоз вместе с адвокатом Полозовым и своей женой находились в специальном помещении симферопольского СИЗО. Они участвовали в заседании по видеосвязи.

Image caption Соратники Ахтема Чийгоза регулярно приходили на заседания суда

Суд полностью поддержал сторону обвинения. Чийгоза приговорили к восьми годам колонии общего режима по статье "Организация массовых беспорядков".

"Зачесть в срок отбывания наказания время нахождения Чийгоза под стражей: с 29 января 2015 года по 11 сентября 2017 года. Меру пресечения Чийгозу до вступления приговора в законную силу оставить без изменений", - говорится в резолютивной части приговора.

Крымскотатарская активистка Айше Умерова сообщила собравшимся у входа соратникам Чийгоза о приговоре еще до выхода из здания суда адвокатов. Собравшиеся встретили новость криками "Позор!" и "Ахтем, мы с тобой". Всего, по словам активистов, у суда собрались несколько сотен человек. Стихийный митинг прошел тихо, без задержаний.

Приговор Чийгозу вынесен в установленном законом порядке, считает сенатор Ольга Ковитиди, выступавшая одним из свидетелей на процессе (по состоянию на февраль 2014 года была депутатом Верховного Совета Крыма).

После событий в начале 2014 года крымчане поняли, что политическая ситуация в Украине меняется, говорит она: "Именно поэтому перед зданием Верховного совета Крыма собрались сторонники "Русского единства", чтобы защитить депутатов совета от массовых беспорядков".

Ковитиди считает, что беспорядки в феврале 2014 года были организованы меджлисом, во главе которого стояли Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров и Ахтем Чийгоз.

Копірайт зображення AFP Image caption Правозащитники считают Ахтема Чийгоза политическим заключенным

Адвокат Полозов назвал приговор политически мотивированным, незаконным и необоснованным, заявив, что защита намерена его обжаловать. Полозов при этом отмечает, что в приговоре есть и положительный момент.

"В тексте приговора Ахтем Чийгоз признан гражданином Украины без каких-либо оговорок. Это открывает дополнительное окно возможностей, связанных с выполнением (норм. - Ред.) конвенции о выдаче и экстрадиции Чийгоза в Украину. Эти механизмы, безусловно, будут задействованы", - пообещал Полозов.