Как школы в Британии лезут в карманы родителей

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У четырех из каждых десяти опрошенных родителей в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии школы регулярно требуют деньги для финансирования своего бюджета.

Учебные заведения часто заставляют родителей учеников жертвовать деньги в фонд школы в начале каждого учебного года, утверждают в Ассоциации родителей и учителей Великобритании (PTA UK).

Исследование, в котором приняли участие 1507 родителей, обнаружило, что треть из них подвергались поборам со стороны школ.

Департамент образования при этом утверждает, что никто из родителей не был обязан платить.

В департаменте добавляют также, что школы не имеют права брать деньги за учебные материалы или уроки в рамках часов школьной программы.

Однако они могут обращаться к родителям с просьбой о добровольных пожертвованиях, и в этом случае речь может идти как о единовременных взносах, так и о регулярных выплатах.

Также родителей могут попросить оплатить дополнительные занятия или школьные поездки.

Исследование PTA UK также показывает, что три четверти родителей считают, что стоимость обучения в государственных школах растет.

Растущая тенденция?

Это касается более половины школ, говорится в результатах исследования.

Родители традиционно жертвуют деньги школам или участвуют в волонтерской деятельности: тратят свои время и энергию на благо заведений, где учатся их дети.

Но в этом году многие школы столкнулись с проблемами финансирования и обратились к родителям учеников с требованием оплатить "черные дыры" своих бюджетов - определенные статьи расходов.

Глава PTA Мишель Дойл Уайлдмэн говорит, что помощь родителей позволяет дать детям лучшее образование.

"Родители сообщают, что им приходится платить за самые базовые вещи, которые они ожидали получить от государства", - добавляет она.

"Если это растущая тенденция, то важно, чтобы школы работали в партнерстве с родителями для решения своих конкретных проблем", - говорит Уайлдмэн.

"Отчаянное положение"

Представитель Департамента образования заявляет, что никого из родителей не обязывали делать пожертвования на образование своего ребенка, и настаивает, что в правилах, касающихся добровольных пожертвований, не происходило никаких изменений.

Джо Юрки, которая проводит компанию за увеличение финансирования школ, говорит, что учебные заведения не могут финансироваться за счет сбора пожертвований.

"Мы не критикуем школы, которые вынуждены это делать - они в отчаянном положении", - поясняет Юрки.

"Мы призываем министра финансов использовать осенний бюджет на то, чтобы оказать помощь нашим школам, которые остались одни перед лицом финансового кризиса", - говорит она.