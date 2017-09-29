Франция ищет желающих жить на острове. Иначе он станет необитаемым

Image caption Избранники "унаследуют" работающую ферму

Хотели бы вы жить на необитаемом острове?

Власти Франции ищут семейную пару, готовую поселиться на крохотном необитаемом островке Кеменес у побережья Бретани. Прожившая там 10 лет семья решила, что пришло время переселиться на материк.

Французское агентство береговой охраны (Conservatoire du Littoral) объявило, что ищет этой семье замену и надеется на добровольцев, готовых принять участие в этом необычном эксперименте.

Кеменес - покрытый песком, камнями и травой островок длиной в полтора километра в архипелаге Молен у западной оконечности Бретани. Тут живут тюлени, морские птицы, кролики и стадо черных карликовых овец уэссанской породы.

Единственное, чего не хватает острову, - это жителей.

Image caption На острове живут местные карликовые овцы

Все началось давно. Остров был обитаем на протяжении как минимум 1000 лет, но 25 лет назад последние жители Кеменеса решили уехать.

Conservatoire du Littoral тут же этот остров купило.

Многие думали, что агентство просто создаст здесь очередной заповедник, но оно поступило иначе. Специалисты агентства решили, что оставшаяся на островке ферма должна и дальше работать, и стали искать волонтеров, готовых там поселиться и заниматься хозяйством.

И вот, в 2007 году, Давид и Суазик Кюиснье заполучили необычайно романтическую работу: жить одним на острове и присматривать за ним.

10 лет спустя семья Кюиснье, пополнившаяся детьми Клоэ и Жюлем, готовится уехать с островка.

У них начались споры с Conservatoire du Littoral по вопросу об аренде. А кроме того, они считают, что детям было бы лучше жить поближе к школе.

Срок подачи заявлений от претендентов на их место уже прошел, и сейчас власти рассматривают список из 20, как было сказано, "серьезных" кандидатов, готовых вселиться в дом, который освободит семья Кюиснье.

Избранники узнают о своей судьбе в течение ближайших нескольких недель и переселятся на остров в начале 2018 года.

Если верить словам Давида и Суазик, их ожидает нечто потрясающее.

"Если бы мы послушали советы знакомых 10 лет тому назад, то мы никогда этого не сделали", - говорил Давид.

Image caption За 10 лет жизни на острове у четы Кюиснье появились двое детей

"Переезд сюда был актом беспримерного безрассудства. Но это оказалось потрясающим приключением. Ферма стала настоящим успешным бизнесом. У нас росли дети. Это незабываемо", - говорит он.

Основным условием контракта с Conservatoire du Littoral был пункт о том, что семья должна сама зарабатывать себе на жизнь.

По прошествии времени семья стала расширять свое хозяйство. Они стали выращивать картофель сорта "Мона лиза" и продавать его через интернет. Отправляли они его покупателям по почте с соседнего (населенного людьми) острова Молен.

Шесть месяцев в году они принимали у себя туристов; также выращивали стадо овец и собирали съедобные морские водоросли.

Кстати о водорослях: семья Кюиснье видит большие перспективы и собирается разводить эти водоросли на коммерческой основе.

Назад к природе

Другая проблема состояла в том, что они могли использовать лишь те ресурсы, которые можно было добыть на самом острове.

Соответственно, электричество поступает лишь от ветряка и солнечных батарей, а воду они брали из колодца, пополнявшегося дождевой водой. В доме установлен биотуалет: вместо воды отходы попадают в слой опилок, которые затем выгребаются.

Image caption Островитяне не отрезаны от мира - у них есть и телефон, и интернет

"Мы продемонстрировали, что можно вести нормальный, современный образ жизни, используя при этом лишь одни дары природы. У нас есть все необходимые для нас гаджеты, даже электрическая багги, на которой мы ездим по острову", - говорит Давид Кюиснье.

Единственной проблемой с которой они столкнулись и так и не смогли разрешить, оказались французские законы. Вода на острове официально считается "buvable", а не "potable". Оба слова означают, что вода пригодна для питья, но без классификации "potable" ее нельзя использовать для приготовления пищевых продуктов.

В результате их идея организовать небольшую фабрику для производства продуктов на основе морской водоросли так и не реализовалась.

10 лет приключений

Если вы проведете вечер с семьей Кюиснье, то вы услышите бесконечный поток рассказов об островке, о его истории, и об их приключениях тут. Более идиллического детства для семилетней Клоэ и пятилетнего Жюля придумать сложно.

Image caption Остров Кеменес

Например, как-то раз они нашли на берегу моря четыре скелета.

Морской прибой размыл место их захоронения. Сначала вызванные эксперты думали, что это останки французских солдат, погибших в столкновении с англичанами.

Эти воды в свое время были хорошо знакомы Королевскому военно-морскому флоту, который регулярно совершал нападения на французский атлантический флот и на его базу в Бресте. Соседний остров Уэссан англичане называли Ушант.

"Но в конце концов они [эксперты] решили, что это останки давно погибших в море моряков", - говорит Давид.

Image caption Семья Кюиснье стала экспертами во морским водорослям

В этих местах множество затонувших кораблей, например, "Драммонд Касл", пассажирский лайнер, шедший из Южной Африки в Великобританию и затонувший в районе этого архипелага в 1896 году. На борту лайнера были 350 человек.

Кюиснье также вспоминают о воздушном шарике из Ирландии. Как-то раз Суазик с детьми ходила по островку и обнаружила в кустах большой воздушный шарик. К нему было привязано письмо от супружеской пары в Дублине, которая потеряла ребенка, скончавшегося от врожденной болезни.

Пара решила оплакать своего потерянного ребенка, запустив в небо воздушный шарик с его историей. Давид написал им в Дублин, и они до сих пор поддерживают связь.

Image caption Идиллическое детство детей Кюиснье

Штормы 2014 года тянулись неделями. Как-то вечером Давид возвращался домой через шквальный 10-балльный штормовой ветер и заметил, как на него надвигается висящее низко над поверхностью воды облако.

"Оно казалось как бы неуместным в штормовую погоду, потому что очень медленно передвигалось. Только после того, как оно на меня налетело, я понял, что это такое. Это был "солевой туман" - туча соли, выжатой из морской воды силой ветра", - говорит он.

Сложности

"Само собой, у нас время от времени были серьезные проблемы. - продолжает Кюиснье. - Как-то раз кролики съели весь урожай картошки. Но нам потом повезло - на острове завелся миксоматоз, и от 2000 кроликов здесь осталось лишь около 100".

Image caption У Кюиснье даже есть свинья

"Однажды Суазик отрезала себе кончик пальца. Самым удивительным было то, как быстро прилетел вертолет скорой помощи. Через 20 минут ее уже осматривал доктор - это быстрее, чем было бы на материке", - рассказывает он.

Семья Кюиснье также настаивает, что они вовсе не какие-нибудь робинзоны крузо. Они не отрезаны от остального мира.

"Мы живем в современном мире. С нашей фермы виден материк, и другие острова, на которых живут люди. У нас есть интернет, к нам постоянно приезжают гости. Нам ни разу не было одиноко!" - говорит Давид.