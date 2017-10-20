ВВС Украина объявила Длинные списки Книги года ВВС-2017
ВВС Украина обнародовала Длинные списки литературной премии Книга года-2017 и Детская Книга года-2017, которая проводится в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
"Длинные списки" составляла редакция ВВС Украина.
В длинный список премии Книга года-2017 вошли 16 изданий:
- Тарас Антипович. Помирана. - Киев. "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", 2016.
- Юрий Винничук. Лютеция. - Харьков. Фолио, 2017.
- Руслан Горовой. 1000 и 1 ночь войны. - Киев: Издательство "Татыш", 2017.
- Марина Гримич. Падре Бальтазар по прозвищу Тойво. - Киев: Нора-Друк, 2017.
- Максим Дупешко. История, стоящая целого яблоневого сада. - Черновцы: Книги XXI, 2017.
- Сергей Жадан. Интернат. - Черновцы: Meridian Czernowitz, 2017.
- Александра Иванюк. Амор [т] е. - Черновцы: Книги XXI, 2017.
- Александр Ирванец. Харьков. 1938 - Киев: Laurus, 2017.
- Екатерина Калитко. Земля потерянных или маленькие страшные сказки. - Львов: Издательство Старого Льва, 2017.
- Маркиян Камыш. Чермет. - Киев: Нора-Друк, 2017.
- Макс Кидрук. Не смущайся и молчи. - Харьков, Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга", 2017.
- Иван Козленко. Танжер. - Киев, Издательский дом "Амбар", 2017.
- Андрей Курков. Шенгенская история. - Харьков, Фолио, 2017
- Владимир Рафеенко. Долгие времена. - Львов: Издательство Старого Льва, 2017.
- Наталья Сняданко. Аккуратные прописи эрцгерцога Вильгельма. - Львов: Издательство Старого Льва, 2017.
- Василий Шкляр. Троща. - Харьков, Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга", 2017.
В длинный список премии Детская Книга года-2017 вошли 12 изданий:
- Соня Атлантова. Мыши. - Киев: Фонтан Сказок, 2017.
- Галина Вдовиченко. 36 и 6 котов-детективов. - Львов: Издательство Старого Льва, 2017.
- Анатолий Григорчук. Первая дорожка в небо. - Киев: Время мастеров, 2017.
- Ирэна Карпа. День всех белок. - Черновцы: Книги XXI. Черные овцы, 2017.
- Анна Коршунова. Комп и компания. - Киев: Время мастеров, 2017.
- Галина Кирпа. Тринадцатый месяц в году. - Львов: Издательство Старого Льва, 2017.
- Анастасия Левкова. Старшеклассница. Первокурсница. - Львов: Издательство Старого Льва, 2017.
- Диана Мельникова. Разбойничий детектив. - Киев: Фонтан Сказок, 2017.
- Зирка Мензатюк. Волшебные слова. - Черновцы: Издательский дом "Букрек", 2016.
- Ирина Мориквас. Магда и ветер. - Киев. "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", 2017.
- Олег Колдун. Пирамида Синтии. - Киев: Фонтан Сказок, 2017.
- Ярослав Ярыш. Самойло. - Киев: Время мастеров, 2017.
Какой будет 13-я Книга года?
В жюри конкурса Книга года входят:
- Вера Агеева, профессор, Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
- Ольга Герасимьюк, журналистка, член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания
- Виталий Рябчук, писатель, журналист (только во взрослой номинации)
- Тарас Лютый, философ, писатель
- Светлана Пыркало, советник по вопросам культуры ЕБРР (только в детской номинации)
- Марта Шокало, выпускающий редактор ВВС Украина.
Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере гривневого эквивалента £1000.
Издатели книг-победителей в обеих номинациях получат право использовать логотип премии Книга года на следующих изданиях.
Победители прошлых лет:
2016
- Таня Малярчук "Забвение" (Книга года BBC).
- Галина Ткачук "Тринадцать историй в темноте" (Детская Книга года).
2015
- Василий Махно "Дом в Бейтинг Голловей" (Книга года BBC).
- Андрей Бачинский "140 децибел тишины" (Детская Книга года).
2014
- София Андрухович "Феликс Австрия" (Книга года).
- Катя Штанко "Драконы, вперед!" (Детская Книга года).
- Сергей Жадан "Ворошиловград" (Книга десятилетия ВВС).
2013
- Ярослав Мельник "Дальнее пространство" (Книга года BBC).
- Марьяна и Тарас Прохасько "Кто сделает снег" (Детская Книга года).
2012
- Юрий Винничук "Танго смерти" (Книга года).
- Леся Воронина "Тайное Общество Трусов и Лжецов" (Детская Книга года).
2011
- Владимир Рутковский "Синие воды".
2010
- Сергей Жадан "Ворошиловград".
2009
- Издрик "ТАКОЕ".
2008
- Люко Дашвар "Молоко с кровью".
2007
- Владимир Диброва "Андреевский спуск".
2006
- Сергей Жадан "Капитал".
2005
- Юрий Винничук "Весенние игры в осенних садах".