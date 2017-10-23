Вим Вендерс и его "полароиды"
Вим Вендерс стал ведущим кинематографистом в 1970-х, когда немецкое кино стало модным по всему миру. Среди работ режиссера - фильмы "Американский друг" и "Париж, Техас". Но Вендерс также втайне экспериментировал и одной из самых прямолинейных визуальных техник - фотокамерой Polaroid. Сотни его снимков оказались на помойке, и лишь некоторым фотографиям удалось уцелеть. Именно их подборку выставили сейчас в Лондоне.
По словам Вендерса, когда он начал снимать на Polaroid в середине 1960-х, это не имело ничего общего с искусством.
"Это была просто часть моей жизни. Я фотографировал вещи, связанные с фильмами, которые снимал, или когда путешествовал. Это было полезно и весело - думаю, так же было и для большинства пользователей Polaroid", - говорит он.
Мгновенная фотография, появившаяся в противовес длительному процессу обработки пленки вне камеры, стала общедоступной в 1948 году. Она была изобретением основателя Polaroid Эдвина Ленда. В первые годы своего существования эти изображения были еще черно-белыми.
Огромным шагом вперед было появление фотокамеры Polaroid sx-70 в начале 1970-х.
"Это была научная фантастика, никто не видел ничего подобного. Вы наводите камеру и делаете фото, и после этого он вылезает - пустой, чистый кусочек бумаги. На ваших глазах он медленно превращается в изображение, которое вы сняли мгновение назад. И оно было волнующим во всех своих цветах и яркости".
"Следует помнить, что в те времена у людей не было даже VHS-видеокассет. Мы жили в простом, аналоговом мире. Поэтому иметь возможность создавать визуальные изображения почти мгновенно - это было невероятно", - рассказал Вендерс.
В настоящее время около 200 его фотографий выставили на показ в Лондоне в рамках выставки под названием "Мгновенные истории" (Instant Stories). На некоторых из них - известные люди, с которыми работал режиссер, например, актер Деннис Хоппер. На других - пейзажи или случайные закутки тех городов, которые посещал Вендерс - например, Нью-Йорка или Сиднея.
Одна из фотографий изображает телевизор, на котором идет фильм "Эта девушка не может иначе" (The Girl Can not Help It, 1956), где появляются Эдди Кохрэн и Джин Винсент.
"Это до сих пор мой любимый рок-н-ролльный фильм. Внезапно с появлением Polaroid родилась возможность фотографировать то, что вам нравится, и вот оно появится перед вами тем, что можно подержать в руках, почти мгновенно. В то время это было потрясающе", - говорит режиссер.
"Другой замечательной вещью было то, что если на фотографии был ваш друг, вы могли ее ему подарить - и это происходило со многими фото, которые я делал", - вспоминает Вендерс.
"Традиционные камеры у меня были где-то с шести лет, и я наслаждался их приложением. Но с Polaroid появилась новая возможность спонтанности, которую, я думаю, некоторые люди сейчас начинают открывать заново, как они открыли заново музыку на виниле".
"Все говорят: ой, дети больше не интересуются физическими предметами, они не хотят книгу, или газету, или CD. Но эти дети пожалеют об этом, когда станут старше: когда тебе 25, ты должен признать, что телефон, который кажется сейчас таким замечательным, однажды станет вчерашней технологией, и на многие цифровые изображения, которые мы сейчас имеем, будет сложно или даже невозможно смотреть".
По мнению Вендерса, характер технологии является частью ее эстетики. "Думаю, люди, которые посмотрят на эти изображения, увидят в них собственную красоту. Цвета, созданные в процессе, просто великолепны, да и монохромные изображения тоже привлекательны".
Режиссер показывает на одну черно-белую фотографию: "Это терминал Хобокен в Нью-Йорке, 30 лет назад я снимал здесь фильм под названием "Молния над водой". Этих мест уже нет".
Долгое время фотографии хранились в холодильнике Вендерса, откуда затем переместились в коробки из-под сигар.
"Но они уникальны: они существовали лишь однажды, и нет никаких негативов, с которых можно сделать копии. Через сорок лет они кажутся настоящей ценностью".
Вендерс вспоминает, что в те времена новая модель Polaroid или какая-то техническая новинка были чем-то вроде очередного выпуска техники Apple сегодня.
"Поэтому когда появилась sx-70, мы были счастливы получить ее как можно быстрее, чтобы использовать в фильме "Алиса в городах" (Alice in the Cities, 1974)", - вспоминает режиссер.
На выставке в Лондоне по кругу проигрывается сцена из "Американского друга", где, по словам Вендерса, "Деннис Хоппер изобретает селфи на камере Polaroid".
Камера Polaroid служила свою службу и на съемочной площадке. "В те времена не было возможности воспроизведения видео, и отснятые кадры вы могли увидели только через три дня. Поэтому камера Polaroid была действительно полезной для настройки кадра".
Но в 1980-х Вендерс расстался с Polaroid. "Я начинал заниматься фотографией серьезно и стал использовать крупногабаритные камеры", - объясняет он.
Однако он сохранил все свои старые камеры Polaroid, а также недавно подарил одну из них американской певице и поэтессе Патти Смит, когда у нее возникли проблемы с ее камерой.
По мнению Вендерса, простота и дешевизна современной цифровой фотографии уничтожила значительную часть творчества в ней.
"Профессиональному фотографу настолько просто делать сотни или даже тысячи изображений определенного лица или сцены, и, конечно, некоторые из них будут хорошими, а остальные - будут удалены. Это превращается в безликий промышленный процесс".
"Фотография Polaroid была мгновенной, но она все еще была связана с первоначальной идеей фотографии. В краже изображения у мира всегда было что-то священное".
Выставка "Мгновенные истории:"полароиды"Вима Вендерса" будет проходить в лондонской галерее Photographers'Gallery до 11 февраля 2018 года.