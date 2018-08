Вим Вендерс и его "полароиды"

Копірайт зображення Wim Wenders Image caption Герой некоторых из этих фото - и сам Вим Вендерс

Вим Вендерс стал ведущим кинематографистом в 1970-х, когда немецкое кино стало модным по всему миру. Среди работ режиссера - фильмы "Американский друг" и "Париж, Техас". Но Вендерс также втайне экспериментировал и одной из самых прямолинейных визуальных техник - фотокамерой Polaroid. Сотни его снимков оказались на помойке, и лишь некоторым фотографиям удалось уцелеть. Именно их подборку выставили сейчас в Лондоне.

По словам Вендерса, когда он начал снимать на Polaroid в середине 1960-х, это не имело ничего общего с искусством.

Копірайт зображення Getty Image caption По словам режиссера, делать фотографии на Polaroid было полезно и весело

"Это была просто часть моей жизни. Я фотографировал вещи, связанные с фильмами, которые снимал, или когда путешествовал. Это было полезно и весело - думаю, так же было и для большинства пользователей Polaroid", - говорит он.

Мгновенная фотография, появившаяся в противовес длительному процессу обработки пленки вне камеры, стала общедоступной в 1948 году. Она была изобретением основателя Polaroid Эдвина Ленда. В первые годы своего существования эти изображения были еще черно-белыми.

Огромным шагом вперед было появление фотокамеры Polaroid sx-70 в начале 1970-х.

"Это была научная фантастика, никто не видел ничего подобного. Вы наводите камеру и делаете фото, и после этого он вылезает - пустой, чистый кусочек бумаги. На ваших глазах он медленно превращается в изображение, которое вы сняли мгновение назад. И оно было волнующим во всех своих цветах и ​​яркости".

Копірайт зображення Wim Wenders Image caption Нью-Йорк глазами Вима Вендерса

"Следует помнить, что в те времена у людей не было даже VHS-видеокассет. Мы жили в простом, аналоговом мире. Поэтому иметь возможность создавать визуальные изображения почти мгновенно - это было невероятно", - рассказал Вендерс.

В настоящее время около 200 его фотографий выставили на показ в Лондоне в рамках выставки под названием "Мгновенные истории" (Instant Stories). На некоторых из них - известные люди, с которыми работал режиссер, например, актер Деннис Хоппер. На других - пейзажи или случайные закутки тех городов, которые посещал Вендерс - например, Нью-Йорка или Сиднея.

Одна из фотографий изображает телевизор, на котором идет фильм "Эта девушка не может иначе" (The Girl Can not Help It, 1956), где появляются Эдди Кохрэн и Джин Винсент.

"Это до сих пор мой любимый рок-н-ролльный фильм. Внезапно с появлением Polaroid родилась возможность фотографировать то, что вам нравится, и вот оно появится перед вами тем, что можно подержать в руках, почти мгновенно. В то время это было потрясающе", - говорит режиссер.

Копірайт зображення Wim Wenders

"Другой замечательной вещью было то, что если на фотографии был ваш друг, вы могли ее ему подарить - и это происходило со многими фото, которые я делал", - вспоминает Вендерс.

"Традиционные камеры у меня были где-то с шести лет, и я наслаждался их приложением. Но с Polaroid появилась новая возможность спонтанности, которую, я думаю, некоторые люди сейчас начинают открывать заново, как они открыли заново музыку на виниле".

"Все говорят: ой, дети больше не интересуются физическими предметами, они не хотят книгу, или газету, или CD. Но эти дети пожалеют об этом, когда станут старше: когда тебе 25, ты должен признать, что телефон, который кажется сейчас таким замечательным, однажды станет вчерашней технологией, и на многие цифровые изображения, которые мы сейчас имеем, будет сложно или даже невозможно смотреть".

Копірайт зображення Wim Wenders Image caption Деннис Хоппер изобрел селфи на съемочной площадке "Американского друга", утверждает Вендерс

По мнению Вендерса, характер технологии является частью ее эстетики. "Думаю, люди, которые посмотрят на эти изображения, увидят в них собственную красоту. Цвета, созданные в процессе, просто великолепны, да и монохромные изображения тоже привлекательны".

Режиссер показывает на одну черно-белую фотографию: "Это терминал Хобокен в Нью-Йорке, 30 лет назад я снимал здесь фильм под названием "Молния над водой". Этих мест уже нет".

Долгое время фотографии хранились в холодильнике Вендерса, откуда затем переместились в коробки из-под сигар.

"Но они уникальны: они существовали лишь однажды, и нет никаких негативов, с которых можно сделать копии. Через сорок лет они кажутся настоящей ценностью".

Вендерс вспоминает, что в те времена новая модель Polaroid или какая-то техническая новинка были чем-то вроде очередного выпуска техники Apple сегодня.

"Поэтому когда появилась sx-70, мы были счастливы получить ее как можно быстрее, чтобы использовать в фильме "Алиса в городах" (Alice in the Cities, 1974)", - вспоминает режиссер.

На выставке в Лондоне по кругу проигрывается сцена из "Американского друга", где, по словам Вендерса, "Деннис Хоппер изобретает селфи на камере Polaroid".

Копірайт зображення Wim Wenders Image caption В мгновении "полароида" было что-то "священное", говорит Вендерс

Камера Polaroid служила свою службу и на съемочной площадке. "В те времена не было возможности воспроизведения видео, и отснятые кадры вы могли увидели только через три дня. Поэтому камера Polaroid была действительно полезной для настройки кадра".

Но в 1980-х Вендерс расстался с Polaroid. "Я начинал заниматься фотографией серьезно и стал использовать крупногабаритные камеры", - объясняет он.

Однако он сохранил все свои старые камеры Polaroid, а также недавно подарил одну из них американской певице и поэтессе Патти Смит, когда у нее возникли проблемы с ее камерой.

По мнению Вендерса, простота и дешевизна современной цифровой фотографии уничтожила значительную часть творчества в ней.

"Профессиональному фотографу настолько просто делать сотни или даже тысячи изображений определенного лица или сцены, и, конечно, некоторые из них будут хорошими, а остальные - будут удалены. Это превращается в безликий промышленный процесс".

"Фотография Polaroid была мгновенной, но она все еще была связана с первоначальной идеей фотографии. В краже изображения у мира всегда было что-то священное".

Выставка "Мгновенные истории:"полароиды"Вима Вендерса" будет проходить в лондонской галерее Photographers'Gallery до 11 февраля 2018 года.