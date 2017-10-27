Рецепт сезона от ВВС: тарт с консервированными сливами

Время подготовки - один день

Время приготовления - 30-60 минут

Количество - 8 порций

Этот тарт со сливами станет прекрасным десертом для праздничного ужина. Фрукты хранятся в консервированном виде и выкладываются на тесто, наполненное франжипаном. (Теста, приготовленного по этому рецепту, хватит для двух тартов, поэтому половину можно хранить в холодильнике или морозильной камере до следующего раза.)

Ингредиенты

Для консервированных фруктов

• 200 г сахара

• 1 кг слив, располовиненных, без косточек

Для сладкого песочного теста

• 500 г просеянной муки, и еще немного для посыпки

• 100 г сахарной пудры

• 250 г нарезанного кубиками сливочного масла

• 1 желток домашнего яйца

• холодная вода (при необходимости)

Для франжипана:

• 100 г мягкого сливочного масла

• 100 г мелкого сахара-песка

• 1 домашнее яйцо

• 100 г молотого миндаля

Способ приготовления

1. Для консервирования фруктов банки вымыть в горячей воде с моющим средством, простерилизовать их, наполнить сливами и подержать в теплой духовке.

2. В кастрюлю высыпать сахар, налить 400 мл воды и осторожно нагреть до растворения сахара. Довести до кипения и без помешивания кипятить 1-2 минуты. Выключить конфорку и быстро заполнить простерилизованные банки сливами, чтобы сироп не успел остыть.

3. Залить сливы сиропом, не доливая 2,5 см до края банок. Лезвием стерильного ножа отделить сливы от стенок банок, чтобы не осталось пузырьков воздуха.

4. Очистить края банок чистым полотенцем и закрутить крышками. Поставить банки в глубокую кастрюлю и залить холодной водой. Довести до кипения и кипятить их 20 минут, затем выключить конфорку и оставить остывать в кастрюле.

5. В случае удачного консервирования крышка должна слегка втянуться вовнутрь. Если на нее нажать посередине, она не поднимется. Хранить консервированные фрукты в прохладном темном месте. Банки под крышками можно хранить в течение года; открытые банки можно держать в холодильнике около трех недель.

6. Для приготовления сладкого песочного теста смешать муку и сахарную пудру в миске. Добавить нарезанное кубиками масло и растирать пальцами до состояния хлебных крошек.

7. Добавить яичный желток и перемешать руками, при необходимости долить немного ледяной воды, чтобы тесто не распадалось. Завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник минимум на 10 минут.

8. Этого количества теста хватит на два тарта, поэтому держите половину в холодильнике или морозильной камере до следующего раза.

9. Разогреть духовку до 180°C.

10. Достать тесто из холодильника и раскатать на посыпанной мукой доске в большой круг, как можно тоньше (2-3 мм толщиной). Переложить тесто в форму для тарта с помощью скалки и разровнять по краям. Осторожно прижать края теста к стенкам формы, охлаждать до наполнения.

11. Для франжипана взбить масло и сахар миксером до легкой рыхлой консистенции. Добавить яйцо и молотый миндаль.

12. Ложкой переложить франжипан в подготовленное тесто и разровнять поверхность. Выпекать 30-40 минут или дольше до хрустящего состояния теста.

13. Вынуть сливы из сиропа, жидкость сохранить. Разрезать каждую половинку на три ломтика и выложить на готовый тарт.

14. Перелить жидкость из слив в маленькую кастрюльку и довести до кипения. Кипятить две минуты или дольше, чтобы объем жидкости уменьшился наполовину. Снять с огня и немного охладить. С помощью кисти смазать тарт этой жидкостью.

Рекомендуемое вино к тарту - Contero, Brachetto D'Acqui

Рецепт отМишеля Ру-младшегоиз программы Food & Drink