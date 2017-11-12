Рецепт сезона от ВВС: сливовая пастила
Время подготовки - до 30 минут
Время приготовления - более 2 часов
Количество - 10-12 полосок
Диетическое, вегетарианское блюдо.
Фруктовая пастила - замечательное лакомства для школьного обеда. В разное время года экспериментируйте с различными фруктами.
Подготовка: это блюдо готовится в негорячей духовке 10-12 часов.
Ингредиенты
- 6 свежих слив (без косточек, измельчить)
- 50 г сахара-песка
- сок ½ лимона
Способ приготовления
- Дно противня размером 33x23 см выстелить пергаментом для выпечки. Разогреть духовку до 50° C.
- Положить измельченные сливы в сковороду, залить 200 мл холодной воды, накрыть крышкой и поставить на средний огонь. Довести до кипения и варить под крышкой 15 минут или до размягчения фруктов.
- Снять крышку и размять фрукты мялкой для картофеля. Добавить сахар, выжать половину лимона, перемешать.
- Поставить сковороду на огонь и готовить, постоянно помешивая, еще 10 минут или больше до загустения массы.
- Фрукты измельчить в блендере или кухонном комбайне в пюре. Смесь должна быть однородной, без комочков.
- Осторожно переложить пюре на подготовленный противень и разровнять. Запекать 10 часов или более до плотной "кожаной" текстуры.
- Охладить и осторожно отделить пергамент. Нарезать полоски длиной 3 см и плотно свернуть рулетиками. Подавать сразу или хранить в герметично закрытой емкости.
Рецепт от Китти Хоуп и Марка Гринвуда из программы Sweets Made Simple.