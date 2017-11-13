Как День холостяков изменил Китай и онлайн-шопинг

Копірайт зображення AFP/Getty Image caption Во время традиционных распродаж в Китае ко "Дню холостяков" онлайн-компании заработали 25 мрд долларов, что на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Я отчетливо помню свое детство в коммунистическом Китае в 1970-е, когда моя мама с соседками использовали талоны на еду, чтобы купить мясо в государственных магазинах.

О шопинге не думали, ведь покупать особенно было нечего. Люди просто покупали то, что было доступно.

Даже в 1980-е шопинг в Пекине мало чем отличался от предыдущего десятилетия.

Покупались только необходимые вещи. Конечно, ничего общего с фантасмагорией, которую мы наблюдаем сегодня в "День холостяков".

День холостяков, посвященный людям, не состоящим в браке, начали отмечать в высших учебных заведениях Китая в 1990-х годах.

Дата проведения (11 ноября - 11.11) состоит из четырех единиц, которые в контексте праздника символизируют не состоящих в паре людей.

Принято считать, что появление праздника связано со студенческими традициями, когда молодые люди собирались в мужском кругу, чтобы весело провести время. Постепенно традиция эта получила широкое распространение.

Однако китайский интернет-ритейлер Alibaba решил приурочить этот день к ещё одному празднику - Дню шопинга, аналогу "черной пятницы".

Alibaba утверждает, что в этом году в глобальной распродаже приняли участие более миллиона компаний, включая самую крупную и популярную торговую сеть в США Macy's.

Alibaba также сообщает, что в этом году прибыль от продаж составила 25,3 млрд долларов, что на 7,5 млрд долларов больше, чем в 2016.

Пока я пытаюсь осознать эти цифры, в памяти всплывают картинки детства, когда все были одеты в одинаковые рубашки, застегнутые на верхнюю пуговицу, и мешковатые брюки - так называемый костюм Мао. И мы были счастливы, когда раз в год получали обновку.

Родственники и друзья рассказали мне, насколько активно сейчас празднуют "День холстяков".

Один из моих кузенов в этот день закупил хозтоваров для дома на полгода вперед. Знакомый потратил 500 долларов. А некоторые тратят еще больше. Даже мой дядя не удержался и купил белье и снеки.

Что же стало причиной столь кардинальных изменеий в Китае?

Я объясняю это очень развитой у китайцев любознательностью и желанием попробовать что-то новое. В конце концов, ранеше у них было не так много возможностей для этого.

А еще - талант торговаться.

Скидки могут доходить до 30% и более, но лучшее предолжения получают первые покупатели. Некоторые в борьбе за лучший дисконт, готовы просто не отходить от своих компьютеров.

Покупатели могут использовать приложения, позволяющие примерять вещи в "виртуальной примерочной".

Накануне "Дня холостяков" провели много мероприятий, среди которых четырехчасовой показ мод. Те, кто наблюдал за шоу на своих смартфонах, могли сразу же заказать понравившиеся им модели. А местные магазины предлагали организовать доставку прямо до двери.

Так что же произошло с традиционными китайскими ценностями, на которых я выросла? Куда подевались бережливость, скромность, умение довольствоваться тем, что имеешь?

Копірайт зображення AFP Image caption Доставка товаров в "День холостяков" в Шанхае

Их просто отбросили в сторону. По крайней мере состоятельные представители среднего класса горожан. Некоторые настолько крепко попались на крючок материализма, что стали рабом своей кредитки, влезая в огромные долги.

В любом случае "День холостяков" должен также стать своего рода "звоночком" для остального мира, особенно для компаний, которые хотят что-то продавать в Китае. Они должны делать это на китайский манер, если хотят добиться успеха. Сейчас Китай уже не следует чужим традициям в электронной торговле и привлечении потребителей, а сам их создает.

В полночь этого дня, когда завершился крупнейший онлайн-шопинг, шокирующие цифры на сайте Alibaba показали, насколько изменился Китай.

Синди Сью - корреспондент ВВС в Тайване, которая много летжила и работала в Китае.