Компания, которая печатает части тела на 3D-принтере

Копірайт зображення ВВС Image caption Шведская компания Cellink умеет печатать человеческие уши и носы

Эрик Гатенхольм широко улыбается, запуская в работу трехмерный принтер, установив задание напечатать человеческий нос в натуральную величину.

В течение следующих 30 минут принтер энергично работает. Его тонкая металлическая игла деловито жужжит вокруг чашки Петри, распределяя голубые чернила в полном соответствии с алгоритмом программы.

Все выглядит так, будто высокотехнологичная швейная машина вишивает логотип на одежде.

Но вот предмет понемногу приобретает очертания, поднимается над поверхностью. На стекле вырастает нос, образованный с помощью биочернил, содержащих живые клетки человеческого организма.

Технология трехмерной биопечати органов воспринимается как нечто фантастическое.

28-летний Эрик активно занимается выращиванием хрящей и клеток кожи, используемых для испытания медицинских препаратов и косметики. По его мнению, не пройдет и 20 лет, как благодаря этой технологии можно будет создавать настоящие органы, которые будут пригодны для пересадки человеку.

Копірайт зображення Cellink Image caption У Эрика Гатенгольма (слева) и соучредителя Cellink Эктора Мартинеса очень большие амбиции относительно их детища

Эрик - генеральный директор и соучредитель маленькой шведской компании Cellink. Созданная всего год назад в Гётеборге, она уже стала мировым лидером в области биопечати. И останавливаться на достигнутом Эрик не намерен.

"Мы хотим изменить мир медицинских технологий. Только и всего, - говорит Эрик. - Мы хотим, чтобы эта технология использовалась во всех лабораториях мира".

О 3D-принтерах Эрик, бывший студент факультета менеджмента, узнал три года назад от своего отца. Пол Гатенгольм - профессор химии и биополимерных технологий в Университете Чалмерза в Гётеборге.

Предприимчивый Эрик нашел новую рыночную нишу для биочернил - биологической жидкости, в состав которой добавляют живые клетки человеческого организма, а затем распечатывают их на 3D-принтере. Компания Cellink изготавливает эти чернила из целлюлозы, а также альгината, полученного из водорослей Норвежского моря.

Еще в 2014 году биочернила, с помощью которых ученые и фармацевтические компании проводили исследования клеток, обычно изготавливали в лабораторных условиях. Купить этот материал в интернете было невозможно.

Копірайт зображення Cellink Image caption Cellink открыла офис в Бостоне, штат Массачусетс

Однако у Эрика появился план: вывести технологию производства биочернил за рамки Университета Чалмерза и стать первой в мире компанией, которая будет заниматься онлайн-продажей стандартизованных чернил для смешивания с клетками любого типа. А также продавать эти чернила вместе с доступными по цене 3D-принтерами.

Эта идея пришла Эрику в голову в 2015 году. А уже в следующем году, когда ему исполнилось всего 25, он основал Cellink (название довольно удачное, потому что сочетает в себе как слово "клетки", то есть "cell" на английском, так и слово "чернила", то есть "ink"). Его партнером-соучредителем стал Эктор Мартинес, который изучал в Чалмерзи тканевую инженерию.

Cellink довольно быстро привлекла к себе внимание многочисленных инвесторов. И уже через 10 месяцев котировалась на фондовом рынке First North, который относится к группе Nasdaq, альтернативному инвестиционному рынку быстро развивающихся компаний. При выпуске акций фирму оценили в 16,8 млн долларов США.

За первый год работы продажи достигли отметки в 1,5 млн долларов. Теперь компания насчитывает 30 сотрудников и имеет обширную клиентскую базу на рынках 40 стран мира. Главный офис находится в Швеции, но есть также три дополнительных офиса в США.

"Мы стремились к развитию. И с самого первого дня наша компания была ориентирована на внешнеэкономическую деятельность, - говорит Эрик. - Потому что мы понимаем, что потенциальные клиенты есть везде".

Стоимость биочернил колеблется от 9 до 299 долларов, а стоимость принтеров - от 10 тысяч до 39 тысяч долларов. Поэтому свою продукцию Cellink преимущественно продает научным учреждениям в США, Азии и Европе. Среди них - Массачусетский технологический институт, Гарвардский университет и Университетский колледж Лондона.

Фармацевтические компании все чаще прибегают к технологиям Cellink. Проведение исследований на человеческих тканях, полученных с помощью биопечати, потенциально снижает необходимость использовать для этого животных.

В компании считают, что своей стремительной глобальной экспансией они обязаны целому ряду факторов. В частности, доступу к имеющимся технологиям для стандартных 3D-принтеров, постоянному онлайн-присутствию через видео и соцсети, а также многочисленным традиционным "живым" контактам с клиентами.

Копірайт зображення CELLINK Image caption Некоторых людей беспокоит этическая сторона биопечати

"Мы едем к клиенту. Обучаем людей и убеждаемся, что все работает как следует, - рассказывает Эрик. - Мы проводим с клиентом много времени. Только так мы можеи выявить его потребности".

Business Region Gothenburg - это компания с государственным финансированием, которая занимается увеличением потока инвестиций в Гётеборг. В ней работает Ирис Орн, советник по инвестициям в медико-биологические науки. По словам Орн, успеху компании Cellink в немалой степени способствовала уверенность и приветливость Эрика.

"Общаясь с Эриком, складывается впечатление, что этот парень обязательно добьется успеха, какую бы компанию он не основал", - говорит она.

Однако важным фактором развития Cellink, по мнению Орн, была также его готовность рисковать.

Копірайт зображення CELLINK Image caption Компания занимается продажей как 3D-принтеров, так и биочернил

По ее словам, биопечать имеет "огромный потенциал" в сфере "исследования медицинских препаратов, транспортировки органов и заживления ран". Но стартап Эрика был рискованным предприятием - компания начала выпускать свою продукцию еще до того, как рынок был полностью сформирован.

Орн добавляет, что специалисты Cellink нашли правильное решение - поскольку "шведский рынок очень мал", Cellink стремится завоевать рынки других стран.

"Если вы хотите добиться успеха, вам необходимо как можно быстрее выйти на международные рынки", - говорит советник.

Впрочем, звездный взлет Cellink не обошелся без трудностей и спорных моментов.

Эрик признает, что главной команде его компании пришлось упорно работать - изучать местное законодательство и правила техники безопасности, а также предоставлять круглосуточную сервисную поддержку покупателям по всему миру.

"Вы всегда должны быть на связи, - говорит он. - Неважно, какое время суток в вашей стране ... нужно иметь при себе два или три телефона для всех часовых поясов".

Эрик надеется, что с открытием офиса в Бостоне его компания будет развиваться еще более быстрыми темпами благодаря приходу сотрудников из крупных американских фармацевтических фирм и университетов.

"Находясь там, мы можем привлекать к работе выдающихся интеллектуалов мира", - говорит директор компании.

Вы всегда должны быть на связи Ерик Гатенгольм, глава Cellink

В долгосрочной перспективе Cellink планирует помочь решить проблему нехватки органов для трансплантации во всем мире.

Многие эксперты в этой области прогнозируют, что в будущем биопечать можно будет использовать для создания функциональных органов для имплантации. Это произойдет в ближайшие 10-20 лет. Однако эта возможность - поле, усеянное минами обеспокоенности морально-этического характера. Если компания будет развиваться быстрыми темпами, ей придется отслеживать и идти в ногу с последними достижениями отрасли.

"Многие могут решить, что биопечать - это "игра в Бога", - признает Эрик.

Однако он утверждает, что его компания поддерживает идею тщательных проверок и регулирования по мере развития рынка. По его словам, Cellink уже начала сотрудничество с соответствующими медицинскими организациями и учреждениями.

Эрик уверяет: совместная работа в области исследований и стандартов безопасности - гарантия того, что развивающаяся биопечать не превратится из научно-фантастического жанра в фильм ужасов.

"Это дело всей моей жизни. И пока эта работа не вызывала особых нареканий", - говорит он.