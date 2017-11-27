Неземная красота: тайная жизнь океанского мусора

Image caption "Пустота". Одна из работ Джейн-Энн Гилкрист. На фотографии - разлагающийся под водой полиэтиленовый пакет

На первый взгляд, на фотографиях шотландского фридайвера Джейн-Энн Гилкрист запечатлены неизвестные миру глубоководные существа. Но при более близком рассмотрении становится понятным, что это отнюдь не мистические создания.

Разлагающийся в воде полиэтиленовый пакет, выброшенная кем-то клеенчатая шапочка рыбака и спутавшаяся в клубок рыбацкая сеть. Эти снимки сделаны на глубине 15 метров.

Джейн-Энн говорит, что ее фотографии похожи на психодиагностический тест Роршаха, в котором то, что ты видишь на картине, зависит от твоего душевного состояния на данный момент.

Художница из Эдинбурга, которая увлекается погружениями без какого-либо дыхательного оборудования последние 15 лет, говорит, что каждая ее фотография совершенно уникальна и сделать такие же еще раз невозможно.

"Я стараюсь поймать что-то, что будет невозможно найти в следующий раз в этом же месте, при таком же освещении, в таком же положении", - говорит Джейн-Энн.

Image caption Потерянная или выброшенная кем-то непромокаемая шапочка рыбака

"Нелегко находить такие кадры в то время, как ты плывешь в довольно сложных условиях в шотландских водах. Течение все время играет с этими предметами и со мной", - объясняет художница.

Фридайвинг - это подводное плавание с задержкой дыхания. Фридайверы погружаются под воду без баллонов с воздухом и акваланга. Однако без добротного гидрокостюма фридайверам на восточном побережье Шотландии не обойтись.

Image caption "Многоклеточный". Это фотография водоросли

"Нам нужен гидрокостюм, для того чтобы сохранять тепло", - объясняет Джейн-Энн.

По ее словам, она довольно опытный фридайвер, однако подводное фотографирование, когда ты находишься в воде без запаса кислорода, создает дополнительные сложности.

"Мне нужно выбрать место, выбрать композицию, поработать над ней, получить то, что я хочу, и выбраться на сушу. И все это время надо следить за тем, сколько воздуха у меня остается в легких", - говорит художница.

Image caption Спутавшаяся в клубок рыбацкая сеть

Она погружается под воду вместе со своим напарником на побережье Шотландии. Ее самое любимое место для дайвинга - в районе мыса Сэнт Эббс, на побережье Беруикшир.

Чтобы сделать снимки, они работают под водой больше чем по четыре часа.

Фотографии Гилкрист, представленные на открывшейся недавно выставке в галерее Фергюссона в шотландском городе Перт, были сделаны за несколько дней погружений.

Image caption Фотография Джейн-Энн Гилкрист под названием "Структурализм". На снимке - кусок рыбацкой сети

"Я пытаюсь дать людям возможность увидеть то, что видит мое сознание, когда я под водой", - говорит художница.

"Некоторые работы - это фотографии объектов, которые оказались в воде из-за загрязнения окружающей среды. Именно эти работы вызывают много вопросов: как мусор оказался там, и как сделать так, чтобы его не было", - говорит Джейн-Энн.

Но ирония заключается в том, что на ее фотографиях мусор, которого не должно быть в море, кажется чем-то красивым и изящным.

"Это ирония, с которой я играю. Людей больше не впечатляют фотографии мусорных куч. А мои фотографии рассчитаны на более долгое существование, и я хочу, чтобы люди их обсуждали", - объясняет художница.

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