Последний звонок: как из школ Хмельницкого исчез русский язык

Копірайт зображення UNIAN Image caption В 1991 году в Хмельницком было 28 русских школ. Сегодня здесь не осталось ни одного класса, где бы изучали русский язык

В русском языке есть немало фразеологизмов для описания того, что произошло с русским языком в школах Хмельницкого несколько недель назад.

"Он как в воду канул. Ему указали на дверь. Вытолкали взашей. Только его и видели. Ищи теперь ветра в поле".

3 октября стало черной пятницей для русского. В этот день мэр Хмельницкого объявил: отныне в городе не осталось ни одной школы, ни одного класса, где бы изучали русский язык.

По иронии судьбы, темой последнего урока русского языка в Хмельницком - а точнее в седьмом классе его четвертой школы - стали наиболее употребляемые фразеологизмы русского языка. Такая вот "лебединая песня".

Язык до Хмельницкого доведет

Мэр Хмельницкого и тезка великого русского поэта, 37-летний член партии "Свобода" Александр Сергеевич Симчишин, формально не имеет к исчезновению русского никакого отношения, но искренне ему радуется.

"Это корректнее всего назвать результатом целенаправленной, систематической, длительной работы - моей команды, всех добрых людей - чтобы максимально украинизировать горожан, чтобы речь оккупанта не звучала во время уроков в хмельницких школах", - говорит он.

По состоянию на 1991 год, когда Украина обрела независимость, в Хмельницком работала 31 школа. В 28-ми из них обучение велось на русском. В одну из таких школ ходил нынешний руководитель городского департамента образования Роман Николаев, который сам называет себя "категорическим противником изучения русского языка в Украине".

Копірайт зображення Oleksandr Symchyshyn Image caption Мэр Хмельницкого Александр Симчишин говорит, что исчезновение русского из школ города - это результат систематической, длительной работы

"Постепенное исчезновение русского из хмельницких школ - это объективный процесс. Дело в том, что население города в послевоенные годы стремительно увеличилось в основном за счет выходцев из районов Хмельницкой области, людей украиноязычных. И сегодня, когда родители понимают, что русский не понадобится детям для поступления в вуз, у них нет стимулов настаивать на ее изучении в школах ", - говорит он.

В определенной степени слова Николаева может подтвердить даже прогулка по центру Хмельницкого. Подавляющее большинство его жителей говорят на своеобразном подольском суржике - украинском с обильным вкраплением русских грамматических и лексических форм. Литературный русский здесь можно услышать очень редко.

Практически все горожане, с которыми удалось пообщаться ВВС, утверждают: человек, который не знает русского языка, не будет чувствовать в Хмельницком ни малейших неудобств. А вот без украинского будет трудно.

Точки над и

Роман Николаев уверяет: отсутствие русского языка в школах совсем не означает, что хмельницкие дети не будут знать этого языка.

"Мои дети разговаривают и читают по-русски, несмотря на то, что никогда не учили этот язык в школе. Игры в интернете, ролики в Youtube, мультфильмы, которые они смотрят, - это же все на русском", - говорит он.

Хотя, улыбается Николаев, его семилетний сын каждый раз, когда читает на русском, спотыкается на букве "ы" - все норовит прочитать ее как мягкий знак и и с точечкой.

"Но это придет с опытом, он еще сориентируется", - говорит чиновник.

Image caption На центральной площади Хмельницкого вместо Ленина установили памятник Вере, Надежде и Любви работы местного скульптора

О подобном опыте рассказывает Марина, мама второклассника, с которой мы встречаемся на местном Майдане Независимости, возле памятника Вере, Надежде и Любви. Его поместили на постамент, оставшийся после свержения с него Ленина.

Марина, называет русский своим первым языком, относится к отмене его изучения в школах "сугубо положительно".

"Сама в детстве очень не любила этот предмет. Хорошо, что сын не будет его изучать", - смеется она.

И уже всерьез добавляет: "Ну, и фактор войны добавьте. Мне кажется, среди этой публики - и учителей русского и родителей, которые выступают за то, чтобы их дети учили русский, - полно "ватников".

Боевые действия на востоке Украины не добавили сторонников изучения русского языка в Хмельницком, признает большинство моих собеседников.

Image caption Боевые действия на востоке Украины не добавили русскому языку сторонников в Хмельницком

"Вы же помните тезис Путина о том, что "русский мир" заканчивается там, где заканчивается русский язык? Вот мы сейчас просто не даем оснований считать, что здесь у нас "русский мир" и нас надо как-то освобождать", - говорит Николаев.

"Мы не против русского языка. Мы против механизма, с помощью которого расшатывают наше государство. А русский язык, мировой язык, язык не чужой Украине, к сожалению, превратился в такой инструмент", - добавляет он.

Больной вопрос

Однако, поддерживают такую ​​точку зрения не все.

"Мне очень не нравится агрессия России, моя семья всячески пытается помогать нашим ребятам в АТО. Но мне не нравится и то, что сейчас все больше людей: раз ты не говоришь по-украински, значит, ты не патриот. Такое впечатление, что люди сегодня переходят на украинский, потому что верят, что таким образом помогают остановить войну", - говорит Евгения.

Вся семья 26-летней жительницы Хмельницкого говорит по-русски, и она еще помнит времена, когда на улицах ее города украинский язык был слышен гораздо реже: украинский считался языком сельским, "непрестижным". Сейчас, констатирует Евгения, ситуация сильно изменилась.

Image caption Сегодня на улицах Хмельницкого литературный русский услышишь редко

"Противники русского языка в школах говорят: в повседневной жизни разговаривайте на том языке, на котором хотите. Но вот недавно моя свекровь забирала сына из садика, рассказывала ему что-то в троллейбусе - по-русски, конечно. И тут к ней обращается мужчина: какое право вы имеете говорить с ребенком на русском, чему вы его учите? Бабушка сникла, перешла на украинский. А она лет 20 жила в Одессе, он у нее, скажем так, специфический. Мужчина ей говорит: не коверкайте язык. Бабушка у него спрашивает: а вы - дипломированный филолог? А он ей: нет, я тракторист", - рассказывает Евгения.

История вроде бы и смешная, добавляет она, но симптоматическая.

Ее сын должен пойти в школу в следующем году, и Евгении очень хотелось бы, чтобы он изучал русский - хотя бы как иностранный, умел грамотно на нем писать и высказываться.

"Буду писать заявления в администрацию школы, в департамент образования. Не удастся - найму ребенку репетитора или открою частные курсы русского языка для детей. В конце концов, русский отменили, но людей, которые на нем говорят, не поубивали же, правильно?" - рассуждает она.

Волки сыты, овцы целы

До недавнего времени в Хмельницком было одно место, где дети изучали русский язык как второй иностранный, в объеме двух часов в неделю.

Попасть туда из центра города просто. Переходишь мост через Буг, выходишь на улицу Бандеры, бывшую Маршала Рыбалко. Поворачиваешь направо на Коновальца, некоторые дома на которой до сих пор подписаны "улица Ковпака". Проходишь дворами и попадаешь на улицу Победы.

Трехэтажное здание из красного кирпича, рядом спортплощадка с турником и футбольным воротами, раскрашенными в патриотические сине-желтые цвета - вот он, учебно-воспитательный комплекс №4, вторая по величине школа Хмельницкого.

Роман Николаев из городского департамента образования рассказывает, что обращение с требованиями "решить языковой вопрос" в четвертой школе поступали в мэрию еще в прошлом году.

Image caption Учебно-воспитательный комплекс №4 до последнего времени был единственным местом в Хмельницком, где русский изучали как второй иностранный

"Но все понимали, что просто взять и отменить русский не получится: в конце концов, есть учителя, у них академические часы, от этого зависит их зарплата", - говорит он.

В конце концов, продолжает Николаев, в прошлом году директор школы собрал рабочее совещание педагогов, представителей родительских комитетов и активистов. Там якобы решили, что три седьмых класса, в которых преподавался русский, станут последними, которые изучают "язык соседней страны".

Однако, уже в сентябре этого года, через несколько недель после начала нового учебного года, в мэрию снова хлынул поток заявлений. Писали родители, которые не хотели, чтобы их дети изучали русский. Но в основном - представители неравнодушной общественности.

ВВС удалось ознакомиться с некоторыми из этих обращений.

"На уроках русского языка учителя положительно отзываются о России, сепарских ЛНР и ДНР. На торжествах ко дню победы над нацизмом во II мировой войне, учителя хвалили подвиг "советского народа" и "нашей общей родины". Выступали на русском. Заставляли детей младших классов петь пропагандистские кремлевские песенки на враждебном языке типа "пусть всегда будет солнце" и этим они подчеркивали, что мы один с оккупантом народ, и у нас один "общий язык". Учителя русского языка задаются целью из воспитанников школы сделать янычар, готовых вступать в сепарские отряды", - говорится в одном из них.

Авторы других писем в мэрию призывали заняться ситуацией в четвертой школе Службу безопасности Украины. Или, например, "отправить ее директора в зону АТО".

Image caption Русский из расписания четвертой школы исчез уже после начала учебного года, в октябре

Директор четвертой школы Андрей Тарабан в разговоре с ВВС назвал обвинения в адрес школы и ее педагогов полным абсурдом.

В итоге заинтересованные стороны встретились еще раз. Но конструктивной беседы, вспоминают в школе, не получилось.

"Почему вас не волнует, что ученики средних и старших классов школы не обеспечены горячим питанием? Что ребенок будет выходить из школы с гастритом, зато говорить по-украински!" - обратились педагоги к активистам.

Горячее питание, конечно, волновало активистов тоже, но от требования немедленно отменить русский язык отказываться они все равно не собирались.

Итак, рассказывает директор, педсовет школы решил в середине октября, прямо посреди учебного года, вычеркнуть из расписания уроки русского.

Зато семиклассникам добавили по уроку английского в неделю, а учителям русского компенсировали потерянные часы уроками мировой литературы. Родители не протестовали. Все смогли вздохнуть спокойно.

Image caption Общественные активисты сыграли немалую роль в том, что уроки русского исчезли из хмельницких школ

На Тучу будет и погода

Страсти вокруг уроков русского языка в четвертой школе за пределами этой школы остались незамеченными.

Большинство случайных прохожих в центре города на вопрос о том, слышали ли они о нововведениях, пожимают плечами.

"Отменили? Ну, значит, так и будет. А хочешь узнать, что люди думают, - сходи на "Тучу ", там тебе все расскажут", - говорит мужчина, который спешит куда-то в сторону областной администрации.

"Туча" - это хмельницкий вещевой рынок, город в городе, который раскинулся на площади в 20 гектаров, один из крупнейших рынков в Восточной Европе, который дает работу тысячам местных жителей и, как шутят острословы, служит главным наполнителем городского бюджета.

Здесь я знакомлюсь с продавцом мужских костюмов Сергеем - по иронии судьбы, выпускником той же четвертой школы, в которой русский держался до последнего.

"Конечно, жаль, что отменили. Куда ни поедешь - хоть в Турцию за товаром, хоть в Австрию на отдых - зная русский, как-то объясниться сможешь. Украинского никто нигде не знает. А английского не знаем, кто там его когда учил?" - жалуется он.

Image caption На одном из крупнейших рынков Украины исчезновению русского из хмельницких школ скорее сочувствуют

"Моей дочери девятнадцать, она русский в школе еще учила. А вот его дочь - Сергей кивает в сторону напарника, который флегматично курит рядом, - ей шесть. Мультики по-украински, садик по-украински, все по-украински. За десять лет, откуда ей этот русский знать?"

"А за десять лет у нас, например, президент три раза поменяться может. И отношения с Россией тоже", - говорит он.

Как ни парадоксально, с тезисом Сергея вполне мог бы согласиться мэр Хмельницкого, принципиальный противник русского языка в школах Александр Симчишин.

Image caption Рядовой житель Хмельницкого исчезновения русского из школ города, скорее всего, не заметил

"Вот закончится война нашей победой, захочет ли Россия быть дружественным соседом Украины - жизнь покажет, может, тогда вернем ее язык в хмельницкие школы", - рассуждает он.

"А пока - русский язык в Украине должны изучать только разведчики и контрразведчики. Для того, чтобы допрашивать пленных и вести другую работу для приближения нашей общей победы. Причем, изучать русский они должны в хороших школах - чтобы не было акцента", - говорит Симчишин и заливисто смеется.