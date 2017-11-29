"Будете играть в Донецке": как остановили автобус "Шахтера"

Копірайт зображення Максим Жорин Image caption Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов (слева) и руководитель "Национального корпуса - Харьков" Максим Жорин спорят о патриотичности игроков

Накануне вечером футбольные фанаты и представители харьковского "Национального корпуса" остановили автобус с игроками "Шахтера" и провели с ними "воспитательную беседу".

На такой шаг активисты пошли по причине, как они сами считают, "некрасивой позиции" команды в отношении бойцов АТО. Спортсменов и администрацию "Шахтера" обвинили в нежелании выходить на поле с детьми ветеранов антитеррористической операции в футболках "Мой папа - герой".

Инцидент произошел в Харькове. Там "Шахтер" проводит свои домашние матчи именно из-за конфликта на Донбассе.

Патриотические футболки

Копірайт зображення "Федерація футболу учасників АТО"

На днях в СМИ появились сообщения о том, что "Шахтер" якобы отказался выходить на игру чемпионата Украины с "Олимпиком" вместе с детьми ветеранов АТО в футболках с надписью "Мой папа - герой".

Идею выводить на поле детей военных в таких футболках продвигает общественная организация "Федерация футбола участников АТО".

Там утверждают, что такую инициативу уже поддержали все команды Премьер-лиги, кроме "Шахтера".

25 ноября, в день игры с "Олимпиком", "горняки", согласно сообщению "Федерации футбола участников АТО", отказались поддерживать акцию и якобы даже пригрозили не выйти на поле, если соперник выйдет с детьми в таких футболках

Копірайт зображення "Федерация футбола участников АТО" Image caption Раньше дети появлялись в футболках с логотипом "Федерации футбола участников АТО"

Впоследствии руководство "Шахтера" это опровергло. Там охарактеризовали эту ситуацию как "проплаченную" оппонентами.

На матч с "Олимпиком" "горняки" вышли в сопровождении детей, но без таких футболок.

Копірайт зображення ФК "Олімпік" Image caption "Шахтер" и дети ветеранов АТО перед игрой с "Олимпиком"

В четверг вечером в Харькове должна состояться игра "Шахтера" с ровенским "Вересом".

Команда обещает выйти на поле с детьми в патриотических футболках.

Начало матча запланировано на 19:30.

Что произошло во вторник?

Копірайт зображення Максим Жорін Image caption Тарас Степаненко пообещал, что в четверг "Шахтер" присоединится к патриотической акции

Во вторник вечером в Харькове группа молодых людей остановила клубный автобус "Шахтера" с требованием пообщаться с игроками.

В официальных пабликах фанатов сказано, что среди тех, кто останавливал автобус, были представители "Национального корпуса" и фанатских движений "Kharkiv City Patriots" и "The Club" из Донецка.

К ним вышли три игрока "Шахтера", которые выступают за национальную сборную Украины: Андрей Пятов, Тарас Степаненко и Ярослав Ракицкий.

Видео беседы опубликовал один из пользователей Facebook, обозначенный как член "Национального корпуса" Кирилл Яковлев.

"Мы представители "Национального корпуса - Харьков", у нас очень много вопросов к вашей команде и к вашему руководству", - обратился к футболистам один из тех, кто останавливал автобус.

По сообщениям, это был руководитель харьковского "Национального корпуса" Максим Жорин (позывной Мосе), в прошлом командир полка "Азов".

Копірайт зображення azov.press Image caption Максим Жорин (справа) до августа был командиром полка "Азов"

"Вы уже неоднократно выражали свою очень некрасивую позицию в отношении происходящих в Украине событий", - продолжил Жорин.

"Если вы держите ориентир на свою донецкую публику, то вы и играть будете в Донецке, а не в Украине. И поверьте, мы это сделаем", - добавил он.

Предъявленные "Шахтеру" претензии касались не только недавней ситуации с футболками, но и нежелания некоторых игроков исполнять гимн Украины (фанаты в этом обычно обвиняют Ярослава Ракицкого), а также фото с сепаратистами на их блокпостах в 2014 году.

"Идет война, а вы так себя ведете?" - крикнул кто-то из толпы.

Ситуацию с фото голкипер Андрей Пятов объяснил так: "Мы четыре раза в сутки проезжали тот блокпост. Там стояли люди с автоматами!"

Он разъяснил позицию игроков в отношении украинской армии: "Вы хоть знаете, сколько мы помогаем? Вы не знаете, потому что мы не пиаримся! Спросите у военных, у пограничников".

Тарас Степаненко сообщил, что "горняки" узнали о "футболках, которые не одели, только вчера в интернете".

Копірайт зображення Максим Жорин Image caption Игроки "Шахтера" Ярослав Ракицкий и Андрей Пятов говорят, что их возмущают обвинения в непатриотичности команды

Он также пообещал, что в четверг игроки "Шахтера" присоединятся к акции: "Есть официальное заявление клуба выйти в футболках, мы выйдем".

"Мы многим помогаем, просто вы многого не знаете", - резюмировал игрок.

После этого разговор возле автобуса, длившийся более десяти минут, закончился.

Несколько находившихся там полицейских не вмешивались в ситуацию.

А что думают в руководстве "Шахтера?

Копірайт зображення ФК "Шахтер" Image caption Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин

По поводу инцидента уже высказался гендиректор донецкой команды Сергей Палкин.

"За два дня до матча с "Олимпиком" Клуб получил официальное письмо от Федерации футбола Украины об акции в поддержку вооруженных сил Украины на кубковом матче с "Вересом", на котором дети должны будут выйти в футболках в поддержку военнослужащих ВСУ. "Шахтер" в тот же день подтвердил свое согласие на участие", - написал Палкин в Facebook.

О соответствующем письме и совместной акции с Минобороны 27 ноября сообщили на официальном сайте Федерации футбола.

Правда, там речь идет не об акции волонтеров "Мой папа - герой", а о праздновании Дня Вооруженных сил Украины 6 декабря с участием детей военнослужащих в футболках "26 лет. Гордимся".

Пары 1/4 Кубка Украины (29 ноября) "Ворскла" - "Мариуполь" (начало в 17:00)

"Десна" - "Динамо" (начало в 19:00)

ФК "Львов" - "Днепр-1" (начало в 19:00)

"Шахтер" - "Верес" (начало в 19:30)

Сергей Палкин отмечает, что у его клуба не было никаких причин не соглашаться на эту акцию и запрещать детям надеть аналогичные футболки на игру с "Олимпиком".

"Запрет надевать футболки - это такая же ложь, как и якобы "угроза" не выйти на матч. Любой здравомыслящий человек понимает - невыход на матч - это техническое поражение", - аргументировал гендиректор "Шахтера".

Он также обвинил оппонентов в "использовании детей в качестве ширмы".

"Потрачено много денег, чтобы "разогнать" эту тему с заголовками, в которых главный акцент сделан на детях и АТО. Проплачены публикации, сделан вброс в соцсети, и все ради того, чтобы уйти от темы Мариуполя. А кому это надо, мы все прекрасно понимаем", - добавил Сергей Палкин.

Здесь футбольный функционер, очевидно, намекает на киевское "Динамо", которому недавно засчитали техническое поражение из-за отказа ехать в Мариуполь на матч с одноименным клубом.

Киевляне аргументировали свое решение тем, что стадион находится в непосредственной близости от зоны конфликта. Кроме того, в команде обращают внимание на опасность терактов именно против "динамовцев" и их фанатов, которые публично поддерживают бойцов АТО.

Копірайт зображення ФК "Шахтар" Image caption "Шахтер" не играет в Донецке с 2014 года

Донецкий "Шахтер" не играет в родном городе на стадионе "Донбасс Арена" с весны 2014 года, когда на востоке Украины начались боевые действия.

Долгое время спортивный объект использовался для раздачи гуманитарной помощи из фонда владельца "Шахтера" Рината Ахметова.

Весной 2017 года в "Шахтере" сообщили, что входы на стадион заблокировали вооруженные люди. "Лидер" самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко заявил, что планирует провести на "Донбасс Арене" матч в честь погибших боевиков "Гиви" и "Моторолы".