Дело о госизмене: тактика Януковича

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4 декабря возобновляется судебный процесс над Виктором Януковичем, которого обвиняют в государственной измене. С тех пор как в мае начался заочный процесс над экс-президентом, уже в четвертый раз меняются его адвокаты.

Это затягивает суд, в чем, как многие считают, заинтересован Виктор Янукович.

Как говорят собеседники ВВС Украина, на самом деле речь идет о целенаправленной и продуманной тактике экс-президента с далеко идущими планами.

Виктора Януковича подозревают в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, пособничестве в ведении агрессивной войны;

В мае 2017 года Оболонский райсуд Киева начал заочное судопроизводство;

В июле 2017 Виктор Янукович заявил, что выходит из судебного процесса и отзывает своих адвокатов компании "Aver Lex";

С тех пор интересы экс-президента представляет уже третий государственный адвокат.

"Якобы состязательный процесс"

В июле этого года Виктор Янукович заявил, что отзывает из судебного процесса своих защитников. Это были юристы адвокатской компании "Aver Lеx", в частности, Виталий Сердюк.

"Я не хочу участвовать в якобы состязательном процессе, результат которого заранее определен. (...) В стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны. Это не суд, а чистой воды профанация. Для моего осуждения в кратчайшие сроки под давлением лично гражданина Порошенко были приняты специальные законы о заочном осуждении". - сказал экс-президент программе "Время" на российском Первом канале.

"Это прямое нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме этого, на мои заявления о требовании предоставления мне возможности принять участие в судебном процессе в режиме видеоконференции мне было отказано", - заявил он.

После отзыва нанятых экс-президентом адвокатов Киевский региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи назначил ему нового, Виталия Мешечко.

Через месяц тот отказался от этой работы.

Новый государственный адвокат, Максим Герасько, даже съездил в Россию якобы чтобы встретиться с Виктором Януковичем. Встреча не состоялась.

Через два месяца, в октябре, адвоката снова заменили - на Игоря Ляшенко. Ему дали время на изучение дела до 4 декабря.

Игорь Ляшенко заявлял, что планирует контактировать с подзащитным, однако неизвестно, удалось ли ему это.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Виктор Янукович 7 февраля, на открытии Олимпиады-2014 в Сочи, за две недели до кровавых расстрелов на Майдане и бегства из Украины

Лишь на первый взгляд фарс

"Смена адвокатов реально затягивает процесс, но 4 декабря мы не станем начинать с нуля, хоть адвокат и новый, мы будем продолжать судебное разбирательство. Защитнику дали время на ознакомление с материалами дела", - сказал государственный обвинитель, военный прокурор Руслан Кириченко в комментарии ВВС Украина.

"Может ли и четвертый адвокат отказаться? Я не могу отвечать за адвокатов или иных участников процесса, но по Уголовно-процессуальному кодексу у нас все возможно. И сторона защиты может или должным образом выполнять обязанности, или злоупотреблять своими правами", - добавил он.

Однако, юристы, знакомые с ходом заочного суда над экс-президентом считают, что смена адвокатов только на первый взгляд может выглядеть как фарс.

Может это и выглядит, как фарс, но это продуманная технология защиты, эффективная в данный момент. Виталий Титыч, адвокат "Небесной Сотни"

Ведь на самом деле речь идет о четкой и продуманной тактике нанятых Виктором Януковичем юристов, которые сейчас непосредственно не участвуют в процессе.

По неофициальной информации, это не один десяток людей.

"Может это и выглядит, как фарс, но это продуманная технология защиты, эффективная в данный момент. Очевидно, Виктор Янукович с помощью своих консультантов и дальше будет действовать так, как все эти полгода. И я предполагаю, что эта тактика будет иметь свои результаты", - сказал ВВС Украина Виталий Титыч из Адвокатской совещательной группы, которая защищает интересы "Небесной сотни".

Юрист говорит, что целью является сбор материалов для Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

"Достаточно посмотреть на сайт ЕСПЧ и на решения, которые принимал этот суд в части соблюдения Конвенции о праве человека на справедливое судебное разбирательство. Виктор Янукович уже неоднократно заявлял, что не считает судебную процедуру справедливой, потому что не может участвовать в рассмотрении дела. Заочное судебное рассмотрение, введенное законом, также вызывает много вопросов, в том числе и у самих следователей прокуратуры ", - сказал Виталий Титыч.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Родственники и близкие погибших на Майдане не знают, когда накажут виновных

Начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк - один из тех, кто считает процедуру заочного осуждения несовершенной и такой, которая дает подозреваемому все шансы на выигрыш дела против Украины в ЕСПЧ.

"Как по мне, процедура прописана таким образом, чтобы они (Виктор Янукович и его юристы. - Ред.) получили решение суда и успешно обжаловали его в ЕСПЧ. Я об этом писал Юрию Луценко - о том, что результат предсказуем, поэтому закон надо совершенствовать", - отмечал Сергей Горбатюк в интервью ВВС.

Вскоре после обнародования этой позиции дело о госизмене Виктора Януковича было передано в Главную военную прокуратуру.

"То есть, юристы, работающие с экс-президентом, действуют абсолютно согласованно, настаивая на нарушениях, которые определены Европейским судом по правам человека в качестве критериев политического преследования. Их цель - набрать аргументы для ЕСПЧ о политически мотивированном процессе. Я думаю, что у них уже достаточно материалов, в том числе заявления должностных лиц о том, что "Янукович - преступник", что в общем-то недопустимо в цивилизованном мире без решения суда", - говорит юрист Виталий Титыч.

Затягивание судебного рассмотрения продлится столько, сколько это нужно будет Виктору Януковичу для фиксации фактов, которые он и его юристы считают соответствующими предыдущим решениям ЕСПЧ о нарушении прав подозреваемого, отмечает он.

"Как только у них будет собран полный кейс доказательств для Европейского суда, они активно войдут в судебный процесс, чтобы ускорить приговор", - заключает адвокат "Небесной сотни".

Между тем, адвокатская компания "Aver Lex" сообщила, что получила сообщение от Генеральной прокуратуры Украины о проведении предварительного расследования в связи с заявлением Виктора Януковича о "насильственном захвате власти в феврале 2014 года".