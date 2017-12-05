Объявлены "короткие списки" премии Книга года-2017

BBC Украина объявила короткие списки в номинации "Книга года BBC-2017" и "Детская Книга года BBC-2017", которые представлены в партнерстве с Культурной программой Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР).

В короткий список в номинации "Книга года BBC - 2017", который выбирался из 16 изданий, вошли следующие произведения:

Сергей Жадан. Интернат. - Черновцы: Meridian Czernowitz, 2017

Александр Ирванец. Харьков. 1938 - Киев: Laurus, 2017

Екатерина Калитко. Земля потерянных или маленькие страшные сказки. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2017

Иван Козленко. Танжер. - Киев, Издательский дом "Комора", 2017

Андрей Курков. Шенгенская история. - Харьков, Фолио, 2017

В короткий список в номинации "Детская Книга года BBC-2017", выбиравшийся из 12 изданий, вошли следующие произведения:

Соня Атлантова. Мыши. - Киев: Фонтан Сказок, 2017.

Анна Коршунова. Комп и компания. - Киев: Время мастеров, 2017.

Анастасия Левкова. Старшеклассница. Первокурсница. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2017.

Олег Чаклун. Пирамида Синтии. - Киев: Фонтан Сказок, 2017.

Победители в обеих номинациях будут объявлены в пятницу, 15 декабря, на церемонии награждения, которая состоится в 16:00 в отеле "Воздвиженский" по адресу: улица Воздвиженская, 60А, Киев.

В состав жюри премии Книга года ВВС-2017 вошли:

Вера Агеева, профессор, Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

Ольга Герасимьюк, журналист, член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

Виталий Жежера, писатель, журналист (только во взрослой номинации)

Светлана Пыркало, писатель, советник по вопросам культуры ЕБРР (только в детской номинации)

Марта Шокало, выпускающий редактор ВВС Украина

Автор-победитель в каждой номинации получит премию 1000 фунтов стерлингов в гривневом эквиваленте.

Издательства, где были изданы книги победителей, получат право использовать логотип конкурса "Книга года" на всех последующих изданиях этих книг.

Больше информации о конкурсе, а также читательские рецензии можно найти на странице bbc.ua