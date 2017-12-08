Бюджет-2018: не "под елочку", но "из-под ксерокса"

Копірайт зображення UNIAN Image caption Премьер Владимир Гройсман стоя призывал парламентариев к результативному голосованию

Хоть и не в привычные последние часы перед Новым годом, но все равно ночью депутаты приняли бюджет на 2018 год. За 40 минут до полуночи 273 депутата поддержали закон с многочисленными поправками с голоса.

"Теплые" изменения в налогах

"Ровно 20:00 на часах, и все, кто хотел, получили изменения в Налоговый кодекс", - так анонсировал начало рассмотрения одного из связанных с проектом бюджета законопроектов спикер парламента Андрей Парубий.

Не совсем "под елочку", но принятие главного финансового документа страны происходило по уже привычной схеме. Изменения в Бюджетный и Налоговый кодекс принимались непосредственно перед рассмотрением самого проекта бюджета.

"Они еще теплые, только что из-под ксерокса", - жаловались некоторые депутаты, отмечая, что по регламенту они должны обдумывать предлагаемые изменения в законопроекты до 10 дней. Однако голосование за десятки поправок шло по плану.

Налоговые изменения не значительные, как в предыдущих бюджетах, но они есть.

В частности, принятые Верховной Радой изменения в Налоговый кодекс предусматривают следующее:

акциз на табак увеличится на 29,7% (в последующие годы - на 20%, пока не достигнет европейской нормы 90 евро за тысячу штук). Сейчас акциз на табак в Украине составляет около 20 евро за тысячу штук;

ввоз без НДС и акциза электромобилей в течение 5 лет;

снижение ренты на добычу газа до 6% и 12% в зависимости от глубины скважины.

Цена компромисса

Между изменениями в Бюджетный и Налоговый кодекс депутаты также успели рассмотреть и приняли ряд важных и резонансных решений - от отстранения от должности главы парламентского антикоррупционного комитета до продления моратория.

Парламентарии также "задним числом" повысили себе зарплаты до уровня чиновников, хотя предыдущие попытки принять это решение были безрезультатными. Теперь депутатские зарплаты вместе с доплатами вырастут почти вдвое.

Еще одним резонансным решением стало принятие за основу законопроекта, который получил название "Покупай украинское".

В частности, законопроект предусматривает, что при государственных закупках отечественные производители имеют преференции даже в случае, если их ценовое предложение от 25 до 43% хуже, чем у конкурентов.

В министерстве экономики оценили это решение депутатов как "первый шаг к тому, чтобы разрушить реформу публичных закупок" Prozorro.

Ранее министерство "детально проанализировало законопроект и пришло к выводу, что он искажает конкуренцию и продвигает интересы отдельных производителей под видом защиты национального производителя".

Кроме того, по мнению Минэкономики, этот законопроект противоречит обязательствам Украины как члена ВТО и ЕС.

К тому же, и бюджет будет платить больше за товары и услуги, украинское происхождение которых определяется довольно сложной схемой.

Заместитель министра экономики Максим Нефедов на своей странице в Facebook предположил, что именно этот законопроект стал ключевым в нынешних "торгах" за бюджет: "Говорят, это компромисс по бюджету. Даже интересно, какой был худший вариант?"

В то же время, авторы законопроекта во главе с лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко утверждали, что хотят исправить ситуацию, когда тендеры на государственные заказы выигрывают иностранные компании, часто с незначительным преимуществом в цене своих товаров и услуг.

Разница между 2017 и 2018 годами - 500 грн в "минималке"

Как рассказал лидер "радикалов", именно с его подачи премьер-министр согласился рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты до 4200 грн по результатам первого квартала следующего года.

Официально же в бюджете следующего года пока зафиксирована минимальная зарплата на уровне в 3723 грн. Это на 523 грн больше, чем сейчас: в бюджете-2017 правительство удвоило этот показатель с 1600 до 3200 грн в месяц.

Официальный прожиточный минимум составит 1700 грн. С 1 июля следующего года он вырастет до 1777 грн, а с 1 декабря 2018-го - до 1853 грн.

Однако в Главном экспертном управлении Верховной Рады отмечают, что эти цифры "существенно отличаются от реальных показателей", и еще в августе 2017 года фактический размер прожиточного минимума составлял 2 953,74 грн.

Изменения между чтениями

Между первым и вторым чтением проекта бюджета правительство решило увеличить прогноз по инфляции на 2018 год - с 7 до 9%. При этом курс доллара, который закладывается в бюджет-2018 - 30 грн/долл., - выше заложенного в 2017 году на 2,8 грн.

Ожидания относительно роста ВВП остались неизменными - на уровне 3%. Однако в этом году правительству пришлось пересматривать основные экономические показатели. Тогда как бюджет-2017 был рассчитан на росте ВВП в 3% и инфляции в 8,1%, настоящие показатели оказались хуже: по расчетам правительства, к концу года инфляция может составить около 11,2%, а экономика вырастет лишь на 1,8%.

Доходы, расходы и дефицит бюджета также выросли. Так, доходы составят 913,6 млрд грн, расходы - 988, 6 млрд грн, а дефицит государственного бюджета - 81,8 млрд грн. Впрочем, он не превысит предельный показатель и сохранится в пределах 2,4% от ВВП страны.

Изменилась также и сумма, которую правительство планирует выделить на коммунальные субсидии: ее увеличили почти на 16 млрд грн. Если в первоначальном варианте бюджета она составила 55 млрд грн, и еще 7 млрд грн коммунальных льгот правительство планировало отдать "под опеку" местных властей, то впоследствии, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, решили всю сумму субсидий выплачивать централизованно, а также увеличить ее до 71 млрд грн. В эту сумму вошли и 9 млрд грн субсидий, которые правительство задолжало в 2017 году.

Вместе с тем, в Заключительных положениях закона содержится поручение правительству во второй половине года разработать механизм предоставления субсидий населению в денежной форме, чтобы ввести его с 2019 года.