Бюджет-2018: что будет с ВВП, минималкой, инфляцией и субсидиями
Правительство называет смету 2018 года - бюджетом роста. Но большие цифры не всегда означают лучшие дела.
ВВП
Прежде всего, оптимистичные оценки правительства базируются на прогнозе, что в следующем году украинский ВВП вырастет на 3% против 2% роста, ожидающихся по итогам 2017 года.
Однако в бюджете на 2017 год правительство так же закладывало рост ВВП на 3%, но эти ожидания не оправдались.
ВВП Украины и ее европейских соседей
3%
рост бюджета 2018
2,1%
І-ІІІ кварталы 2017
-
2017, І-ІІІ квартали
-
8,6% Румыния
-
5% Чехия, Польша
-
3,4% Словакия
Между тем, экономики европейских соседей Украины значительно выше.
Так, в третьем квартале 2017 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года ВВП Румынии вырос на 8,6%, Чехии и Польши - на 5%, Словакии - на 3,4%.
ВВП Эстонии, Латвии и Литвы выросли на 5,2%, 6,2% и 3,4% соответственно.
Украинская же экономика в третьем квартале 2017 года выросла всего на 2,1%. Конечно, надо учитывать, что после аннексии Крыма и начала конфликта на востоке страны в 2015-2016 годах украинская экономика потеряла до 20% ВВП.
Однако и эксперты, и представители бизнеса говорят, что разрыв в скорости роста экономики лишает Украину инвестиций, которые идут в страны с лучшими показателями ВВП.
Еще более очевидным разрыв становится, если оценить ВВП на душу населения.
В Центральной Европе и Балтийских государствах этот показатель колеблется от $18 226 (Чехия) до $9 474 (Румыния), а в Украине он составляет $2 185.
Минималка
Чтобы начать преодолевать эту пропасть, правительство предусмотрело удвоение минимальной зарплаты в бюджете 2017 года - она выросла до 3200 грн.
Однако в бюджете 2018 года такого роста уже не будет. "Минималка" вырастет на 16% - до 3723 грн.
При этом прожиточный минимум составит 1700 грн в месяц.
Рост минимальной зарплаты
523
грн добавит к "минималке" бюджет 2018
-
1600 грн составил рост "минималки" в бюджете 2017
Президент Порошенко попросил правительство предусмотреть возможность повышения минимальной зарплаты до 4100 грн.
Но сделать это можно будет "по итогам улучшения инвестиционного климата и поступлений в бюджет, по итогам полугодия или трех кварталов".
Инфляция
Чиновники утверждают, что даже если такое повышение и произойдет, оно не приведет к росту цен. То же они говорили и год назад, когда закладывали удвоенную "минималку" в смету страны.
Однако к концу года даже Национальный банк признал, что это повышение добавило 2-2,5 процентных пункта инфляции в 2017 году. А повышение пенсий, которое стало возможным в том числе и благодаря повышению зарплат, подтолкнуло цены еще на 0,3-0,6 пункта вверх.
Инфляционные ожидания и фактические показатели
9%
инфляции закладывает правительство в бюджет 2018
-
8,1% составил плановый показатель в бюджете 2017 года
-
11,2% инфляции ожидает правительство к концу 2017 года
В общем, правительство рассчитывает завершить 2017 год с инфляцией в 11,2%. А в 2018-м снизить ее до 9%. В бюджет-2017 была заложена инфляция в 8,1%.
Субсидии
Если в первоначальном варианте бюджета на 2018 год расходы на субсидии составляли 55 млрд грн, и еще 7 млрд грн субсидий правительство планировало отдать "под опеку" местных властей, то впоследствии решили всю сумму субсидий выплачивать централизованно, а также увеличить ее до 71 млрд грн.
В эту сумму зачислены и 9 млрд грн субсидий, которые правительство не выплатило в 2017 году. Потребность в субсидиях оказалась почти на 16 млрд грн больше первичных расчетов.
Бюджетные затраты на субсидии
71
млрд грн выделено на коммунальные субсидии в бюджете 2018
18
млрд грн было выделено в 2015 году
-
120 млрд грн составлял в 2014 году дефицит НАК "Нафтогаз", который дотировал тарифы на газ для населения
В 2015 году, когда правительство приняло решение о начале повышения коммунальных тарифов до рыночного уровня, расходы на субсидии составляли 18 млрд грн.
В 2016-м, когда была введена единая цена на газ, эти расходы составляли уже 47 млрд грн.
В бюджете-2017 на коммунальные субсидии сначала было выделено 47 млрд грн, но за год эти расходы были увеличены на 14 млрд грн.
В 2014 году, когда низкие цены на газ для населения дотировались через "Нафтогаз", дефицит государственной компании составлял 120 млрд грн. Только за первое полугодие этого года компания получила прибыль в более 23 млрд грн.