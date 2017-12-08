Бюджет-2018: что будет с ВВП, минималкой, инфляцией и субсидиями

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Правительство называет смету 2018 года - бюджетом роста. Но большие цифры не всегда означают лучшие дела.

ВВП

Прежде всего, оптимистичные оценки правительства базируются на прогнозе, что в следующем году украинский ВВП вырастет на 3% против 2% роста, ожидающихся по итогам 2017 года.

Однако в бюджете на 2017 год правительство так же закладывало рост ВВП на 3%, но эти ожидания не оправдались.

ВВП Украины и ее европейских соседей 3% рост бюджета 2018 2,1% І-ІІІ кварталы 2017 2017, І-ІІІ квартали

8,6% Румыния

5% Чехия, Польша

3,4% Словакия UNIAN

Между тем, экономики европейских соседей Украины значительно выше.

Так, в третьем квартале 2017 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года ВВП Румынии вырос на 8,6%, Чехии и Польши - на 5%, Словакии - на 3,4%.

ВВП Эстонии, Латвии и Литвы выросли на 5,2%, 6,2% и 3,4% соответственно.

Украинская же экономика в третьем квартале 2017 года выросла всего на 2,1%. Конечно, надо учитывать, что после аннексии Крыма и начала конфликта на востоке страны в 2015-2016 годах украинская экономика потеряла до 20% ВВП.

Однако и эксперты, и представители бизнеса говорят, что разрыв в скорости роста экономики лишает Украину инвестиций, которые идут в страны с лучшими показателями ВВП.

Еще более очевидным разрыв становится, если оценить ВВП на душу населения.

В Центральной Европе и Балтийских государствах этот показатель колеблется от $18 226 (Чехия) до $9 474 (Румыния), а в Украине он составляет $2 185.

Минималка

Чтобы начать преодолевать эту пропасть, правительство предусмотрело удвоение минимальной зарплаты в бюджете 2017 года - она выросла до 3200 грн.

Однако в бюджете 2018 года такого роста уже не будет. "Минималка" вырастет на 16% - до 3723 грн.

При этом прожиточный минимум составит 1700 грн в месяц.

Рост минимальной зарплаты 523 грн добавит к "минималке" бюджет 2018 1600 грн составил рост "минималки" в бюджете 2017 UNIAN

Президент Порошенко попросил правительство предусмотреть возможность повышения минимальной зарплаты до 4100 грн.

Но сделать это можно будет "по итогам улучшения инвестиционного климата и поступлений в бюджет, по итогам полугодия или трех кварталов".

Инфляция

Чиновники утверждают, что даже если такое повышение и произойдет, оно не приведет к росту цен. То же они говорили и год назад, когда закладывали удвоенную "минималку" в смету страны.

Однако к концу года даже Национальный банк признал, что это повышение добавило 2-2,5 процентных пункта инфляции в 2017 году. А повышение пенсий, которое стало возможным в том числе и благодаря повышению зарплат, подтолкнуло цены еще на 0,3-0,6 пункта вверх.

Инфляционные ожидания и фактические показатели 9% инфляции закладывает правительство в бюджет 2018 8,1% составил плановый показатель в бюджете 2017 года

11,2% инфляции ожидает правительство к концу 2017 года UNIAN

В общем, правительство рассчитывает завершить 2017 год с инфляцией в 11,2%. А в 2018-м снизить ее до 9%. В бюджет-2017 была заложена инфляция в 8,1%.

Субсидии

Если в первоначальном варианте бюджета на 2018 год расходы на субсидии составляли 55 млрд грн, и еще 7 млрд грн субсидий правительство планировало отдать "под опеку" местных властей, то впоследствии решили всю сумму субсидий выплачивать централизованно, а также увеличить ее до 71 млрд грн.

В эту сумму зачислены и 9 млрд грн субсидий, которые правительство не выплатило в 2017 году. Потребность в субсидиях оказалась почти на 16 млрд грн больше первичных расчетов.

Бюджетные затраты на субсидии 71 млрд грн выделено на коммунальные субсидии в бюджете 2018 18 млрд грн было выделено в 2015 году 120 млрд грн составлял в 2014 году дефицит НАК "Нафтогаз", который дотировал тарифы на газ для населения UNIAN

В 2015 году, когда правительство приняло решение о начале повышения коммунальных тарифов до рыночного уровня, расходы на субсидии составляли 18 млрд грн.

В 2016-м, когда была введена единая цена на газ, эти расходы составляли уже 47 млрд грн.

В бюджете-2017 на коммунальные субсидии сначала было выделено 47 млрд грн, но за год эти расходы были увеличены на 14 млрд грн.

В 2014 году, когда низкие цены на газ для населения дотировались через "Нафтогаз", дефицит государственной компании составлял 120 млрд грн. Только за первое полугодие этого года компания получила прибыль в более 23 млрд грн.