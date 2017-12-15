Инцидент с российскими штурмовиками в Сирии: версии США и России
Пентагон заявил о перехвате двух российских самолетов в Сирии. У российского министерства обороны своя версия событий
По сообщению американского министерства обороны, два российских самолета Су-25 вошли в воздушное пространство на восточном берегу Евфрата вблизи сирийского города Абу-Камаль, входящее в зону ответственности коалиции во главе с США согласно договоренностям с Россией о "деконфликтизации".
Они тут же были перехвачены двумя самолетами F-22, обеспечивающими воздушное прикрытие наземных сил партнеров, проводящих операции по борьбе с "Исламским государством (организация, запрещенная в России).
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По версии Пентагона, F-22 совершили множество маневров, чтобы заставить Су-25 покинуть воздушное пространство - они выбрасывали дипольные отражатели и тепловые ловушки, нарушающие работу систем самонаведения авиационных вооружений, в непосредственной близости от российского самолета.
С российскими пилотами также связались по каналам экстренной связи, чтобы убедить их покинуть территорию.
В какой-то момент один российский самолет подошел к F-22 на настолько близкое расстояние, что тот был вынужден действовать агрессивно, чтобы избежать столкновения. Во время этого инцидента в районе реки находился и российский Су-35. Он преследовал другой F-22As.
Инцидент продолжался около 40 минут, после чего российские самолеты улетели в сторону западного берега Евфрата. Пентагон подчеркивает, что все это время силы коалиции были на связи с российской стороной и убеждали ее не эскалировать ситуацию.
В свою очередь, у российского министерства обороны своя версия событий.
Согласно заявлению военного ведомства РФ, "пара штурмовиков Су-25 на высоте 3300 метров сопровождала гуманитарную автоколонну в районе города Маядин (западный берег реки Евфрат). Со стороны восточного берега реки к ним приблизился американский истребитель F-22. Отстреливая тепловые ловушки, F-22 создавал помехи паре российских Су-25. Выполнявший на высоте 10 000 метров задачи воздушного прикрытия российский истребитель Су-35С стремительно подошел к F-22 с задней полусферы, после чего американский истребитель покинул район".
Пентагон подчеркнул: еще в ноябре стороны договорились о том, что россияне останутся на западной стороне Евфрата, а силы коалиции будут действовать на востоке.
Несмотря на договоренность, по данным американской стороны, российские самолеты входят воздушное пространство сил коалиции шесть-восемь раз в день, что составляет около 10% от числа боевых вылетов российской и сирийской авиации. Американцы отмечают, что им все сложнее оценивать, являются ли действия российских пилотов ошибкой или преднамеренным действием.
Согласно заявлению Пентагона, наибольшее опасение у сил коалиции вызывает вероятность того, что российский самолет может быть сбит, поскольку его действия выглядели как угроза для воздушных и наземных сил коалиции, задача которой - не противостояние российским и сирийским правительственным силам, а борьба с боевиками ИГ.
Абу-Камаль находится неподалеку от границы с Ираком более, чем в 600 км от российской военной базы Хмеймим в Сирии.
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Маядин, который упоминает российское министерство обороны, расположен в 80 км от Абу-Камаля.
От места перехвата до окончания инцидента российские самолеты преодолели еще 500-600 километров.