Как зажигали новогодние елки в городах Украины

  • 21 декабря 2017

В день святого Николая начался отсчет времени до Рождества и Нового года.

В городах Украины зажгли праздничные елки - ВВС собрала самые яркие фотографии.

Киев

Снеговик на Софиевской площади в Киеве Копірайт зображення УНІАН

Снеговик на Софиевской площади.

Зажжение новогодней елки в Киеве Копірайт зображення УНІАН

Новогодняя елка зажглась.

Звезда на елке Копірайт зображення УНІАН

Звезда на новогодней елке на Софиевской площади.

Зажжение новогодней елки Копірайт зображення УНІАН

Официальная церемония зажжения огней на Софиевской площади.

Снеговик и Дед Мороз Копірайт зображення УНІАН

Снеговик и Дед Мороз на Софиевской площади.

Одесса

Главная елка Одессы Копірайт зображення УНІАН

Открытие новогодней елки на Думской площади,

Елка на Думской площади Копірайт зображення УНІАН

Зажжение праздничной иллюминации на Думской площади.

Харьков

Елка на Площади Свободы в Харькове Копірайт зображення Укрінформ

Праздничная елка на Площади Свободы.

Танцовщики на открытии новогодней елки в Харькове Копірайт зображення Укрінформ

Танцовщики на открытии новогодней елки.

Львов

Новогодняя елка во Львове Копірайт зображення УНІАН

Главную елку Львова зажгли напротив Оперного театра.

Новогодняя елка во Львове Копірайт зображення УНІАН

Львовский духовный театр "Воскресение" исполнил уличное представление.

Открытие елки Копірайт зображення УНІАН

Запорожье

Открытие елки Копірайт зображення Укрінформ

В Запорожье главную елку открыли на площади Маяковского.

Новогодняя елка в Запорожье Копірайт зображення Укрінформ

Ивано-Франковск

Зажжение елки во Франковске Копірайт зображення Укрінформ

В Ивано-Франковске елку установили на Вечевой площади.

Чернигов

Елка в Чернигове Копірайт зображення УНІАН

Главная елка Чернигова - высотой 18 метров.

Доброслав, Одесская область

Елка в Доброславе, Одесская область Копірайт зображення Alex Milyukov

В Доброславе установили елку из цветных карандашей в два с половиной метра высотой.

Елка из карандашей в Доброславе Копірайт зображення Alex Milyukov

На создание елки ушло почти 24 тысячи карандашей.

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