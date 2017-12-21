Как зажигали новогодние елки в городах Украины
В день святого Николая начался отсчет времени до Рождества и Нового года.
В городах Украины зажгли праздничные елки - ВВС собрала самые яркие фотографии.
Киев
Снеговик на Софиевской площади.
Новогодняя елка зажглась.
Звезда на новогодней елке на Софиевской площади.
Официальная церемония зажжения огней на Софиевской площади.
Снеговик и Дед Мороз на Софиевской площади.
Одесса
Открытие новогодней елки на Думской площади,
Зажжение праздничной иллюминации на Думской площади.
Харьков
Праздничная елка на Площади Свободы.
Танцовщики на открытии новогодней елки.
Львов
Главную елку Львова зажгли напротив Оперного театра.
Львовский духовный театр "Воскресение" исполнил уличное представление.
Запорожье
В Запорожье главную елку открыли на площади Маяковского.
Ивано-Франковск
В Ивано-Франковске елку установили на Вечевой площади.
Чернигов
Главная елка Чернигова - высотой 18 метров.
Доброслав, Одесская область
В Доброславе установили елку из цветных карандашей в два с половиной метра высотой.
На создание елки ушло почти 24 тысячи карандашей.
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