Как зажигали новогодние елки в городах Украины

В день святого Николая начался отсчет времени до Рождества и Нового года.

В городах Украины зажгли праздничные елки - ВВС собрала самые яркие фотографии.

Киев

Копірайт зображення УНІАН

Снеговик на Софиевской площади.

Копірайт зображення УНІАН

Новогодняя елка зажглась.

Копірайт зображення УНІАН

Звезда на новогодней елке на Софиевской площади.

Копірайт зображення УНІАН

Официальная церемония зажжения огней на Софиевской площади.

Копірайт зображення УНІАН

Снеговик и Дед Мороз на Софиевской площади.

Одесса

Копірайт зображення УНІАН

Открытие новогодней елки на Думской площади,

Копірайт зображення УНІАН

Зажжение праздничной иллюминации на Думской площади.

Харьков

Копірайт зображення Укрінформ

Праздничная елка на Площади Свободы.

Копірайт зображення Укрінформ

Танцовщики на открытии новогодней елки.

Львов

Копірайт зображення УНІАН

Главную елку Львова зажгли напротив Оперного театра.

Копірайт зображення УНІАН

Львовский духовный театр "Воскресение" исполнил уличное представление.

Копірайт зображення УНІАН

Запорожье

Копірайт зображення Укрінформ

В Запорожье главную елку открыли на площади Маяковского.

Копірайт зображення Укрінформ

Ивано-Франковск

Копірайт зображення Укрінформ

В Ивано-Франковске елку установили на Вечевой площади.

Чернигов

Копірайт зображення УНІАН

Главная елка Чернигова - высотой 18 метров.

Доброслав, Одесская область

Копірайт зображення Alex Milyukov

В Доброславе установили елку из цветных карандашей в два с половиной метра высотой.

Копірайт зображення Alex Milyukov

На создание елки ушло почти 24 тысячи карандашей.

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