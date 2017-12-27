Чего ждать от нового сезона "Черного зеркала"

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Британский сериал "Черное зеркало", первый сезон которого насчитывал всего три серии, быстро стал культовым.

Каждая его серия имеет отдельный сюжет и описывает реалистичные дилеммы и эмоции, возникающие в результате злоупотребления информационными технологиями.

Первые два сезона вышли на канале Channel 4, но в 2015 году следующие 12 серий заказала компания Netflix. Это позволило увеличить бюджет сериала, а также расширить его аудиторию.

Некоторые британские зрители волновались, не изменится ли сериал, перейдя под крыло американского онлайн-гиганта. Напрасно - уровень порока не изменился, разве что прибавилось глянца.

29 декабря Netflix покажет четвертый сезон "Черного зеркала". BBC побеседовала о фильме с его создателями - Чарли Брукером и Аннабель Джонс.

"Футуристичный Tinder"

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В Netflix очень четко обозначили, о чем можно говорить с Брукером и Джонс, которые являются креативными директорами сериала, сценаристами и продюсерами.

Особенно много внимания уделили спойлерам - говорили преимущественно о том, что их любой ценой необходимо избежать - мне же дали посмотреть две новые серии.

Поэтому когда я спросила, чего ждать от нового сезона, Брукер ответил: "Подождите и увидите".

"Могу сказать, что это - совокупность разных жанров в различной тональности".

"Есть космический эпос, хоррор в духе жесткой борьбы за выживание, триллер в стиле тех-нуар, почти романтическая комедия - насколько "Черное зеркало" позволяет", - добавил Брукер.

Также, по его словам, в новом сезоне зрители увидят инди-фильм об отношениях матери и дочери. Джонс добавила, что его режиссером стала Джоди Фостер.

Аккаунт "Черного дзеркала" в Twitter опубликовал тизеры каждой серии нового сезона, однако в них - крайне мало информации о содержании фильма.

Один из клипов, привлекший внимание миллениала, был Hang the DJ, который, похоже, демонстрирует футуристическую версию программы знакомств Tinder.

"Можно сказать, что это о системе и о сервисе", - приоткрыл небольшую завесу над серией Брукер.

"Это, наверное, один из наиболее легких эпизодов, потому что в этом сезоне мы чаще меняем тональность, частично - чтобы шоу оставалось интересным и менее предсказуемым как для зрителей, так и для нас".

"Это фильм о свидании, которое невозможно было снять десять лет назад, и в каком-то смысле он отражает мир свиданий", - добавляет Аннабель Джонс.

"Там есть несколько печальных и мелахоличных моментов, много смешных и ироничных наблюдений", - говорит она.

"Это не значит, что мы лишим зрителя нигилистического мрака, - его будет достаточно", - присоединяется к беседе Брукер. Его улыбка говорит о том, что он знает о кошмарах, которые снятся людям после просмотра его сериала.

Давление соцсетей

Копірайт зображення Netflix Image caption "Под откос" - первая серия сериала, созданная Netflix

Одна из серий предыдущего сезона под названием "Под откос" особенно понравилась молодому поколению. Она показывает мир, в котором программа, похожая на Instagram, руководит каждым аспектом человеческой жизни.

Поэтому я спросила Брукера и Джонс, что они думают о соцсетях.

"Я очень рад, что их не было, когда я был подростком", - говорит сценарист.

"Не знаю, как справиться с давлением этих площадок в возрасте формирования личности. Даже не хочу думать об этом".

Однако Джонс придерживается иного мнения. "Возможно, сегодня люди приобрели навыки, которых ранее не было. Если смотреть на это с такой перспективы, то все нормально".

"Думаю, мы живем в удивительное время: в эпоху развития новейших технологий. И если использовать их правильно и брать от них только хорошее, то все будет нормально", - говорит она.

"В наших историях технологии не несут отпечаток зла"

Копірайт зображення Netflix Image caption USS Callister - первая серия "Черного зеркала", которая будет посвящена теме космоса

Этот позитивный взгляд кажется странным для человека, который снимает сериал о человеческих страданиях, причиненных информационными технологиями.

Брукер пытается распределить ответственность за это между вещами и людьми, говоря: "В наших историях технологии не выступают в роли злодеев".

"Они о великой силе, предоставляемой индивиду, однако, если индивид слаб или имеет недостатки - тогда и начинаются проблемы, но они не являются сутью технологий", - говорит он.

Брукер добавляет, что увлекался компьютерами, когда был моложе. Но сейчас проблема, по его мнению, заключается в том, как научиться правильно пользоваться технологиями.

Копірайт зображення Netflix Image caption В серии San Junipero технологии показаны с положительной стороны

"Думаю, чтобы истории были достоверными, речь должна идти о технологии, от которой ты что-то получишь, пустив ее в свою жизнь. Но, как говорит Чарли, всегда есть место для потенциальных злоупотреблений", - заключает Джонс.