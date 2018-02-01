Кто будет руководить украинской ГТС и что ее ожидает?

Копірайт зображення AFP Image caption Мощная газотранспортная система Украины через несколько лет может столкнуться с нехваткой газа для транспортировки

До 1 февраля украинское правительство должно получить заявки от иностранных компаний, которые хотят стать партнерами в управлении газотранспортной системой Украины.

Потенциальные партнеры должны предоставить информацию о:

структуре своей компании,

её конечных бенефициариях,

основных финансовых показателях за последние три года,

опыте работы в области транспортировки газа, в том числе, в соответствии с требованиями европейского энергетического законодательства.

После этого с каждым претендентом правительство проведет консультации.

Сейчас газовым транзитом по территории Украины руководит ПАО "Укртрансгаз", "дочка" "Нафтогаза".

В июле 2016 г. Украина начала процесс "анбандлинга" "Нафтогаза" - отделения поставки газа от транспортировки и хранения.

В рамках этого процесса было создано ОАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), которое должно стать новым оператором украинских газопроводов.

Именно для него правительство ищет сейчас иностранного партнера, который мог бы гарантировать сохранение достаточных объемов транзита газа украинской ГТС.

Кроме того, до 1 февраля на рассмотрение правительства должны подать кандидатов на должности независимых директоров в Наблюдательном совете МГУ.

Ранее правительство прогнозировало, что нового оператора ГТС могут создать через 30 дней после завершения всех процедур, связанных со спором между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Решение арбитража по поводу транзита должно появиться в конце февраля этого года.

В декабре 2017 года обнародовали окончательное решение по поставкам российского газа в Украину. А сам контракт заканчивается в 2019 году.

Что будет после 2019?

Когда контракт с российским "Газпромом" на поставку и транспортировку газа, подписанный в январе 2009 года, завершится, "это не означает, что Газпром, как он заявляет, автоматически прекратит транзит", - говорит президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар.

По его мнению, полностью "обнулять" транзит не будут, потому что это не в интересах самого "Газпрома", ведь именно украинские подземные хранилища позволяют покрывать пиковые потребности европейских потребителей.

При этом эксперт отмечает, что для Украины такие объемы будут нерентабельными.

"Компенсировать украинские мощности могут только подводные газопроводы", - говорит директор Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко. Но операционные расходы этих газопроводов обычно вдвое выше, чем у наземных, а ремонтные работы слишком сложны.

"Поэтому украинская ГТС должна сохранить свой транзитный статус по крайней мере в качестве резервной", - считает эксперт.

Северный поток-2 как точка невозврата

Михаил Гончар также считает, что к 2021-22 году транзит российского газа через Украину не прекратится.

Уже сейчас очевидно, что "обходные" газопроводы - "Северный поток-2", "Турецкий поток" - к тому времени либо будут еще не готовы, либо они не заработают на полную мощность.

"Положить трубу в море - не значит запустить трубопровод на полную мощность. Понадобится еще 1-2 года", - говорит эксперт.

Копірайт зображення AFP Image caption "Северный поток" может стать не только новым, но и главным путем поставок российского газа в Европу

К тому времени, как говорит Сергей Дяченко, ключевой будет позиция европейских органов, а именно - будут ли они заниматься созданием конкурентной среды на своем энергетическом рынке.

Если да, то украинская ГТС будет существовать, и Украина сохранит транзитный статус, считает он.

"Если же будут доминировать корпоративные интересы, особенно тех компаний, которые пытаются иметь деловые отношения с российскими структурами, тогда вполне возможно, что мы перестанем быть транзитным государством", - прогнозирует эксперт.

Есть ли жизнь без транзита?

С одной стороны, украинская ГТС является уникальным транспортным комплексом, который до сих пор обеспечивает более трети транзита российского газа в Европу.

С другой стороны, уже через несколько лет львиная доля транзитных объемов может быть утеряна. Содержать огромный и сложный технологический комплекс будет нерентабельно.

Есть экономические и технические параметры, по которым работа украинской ГТС не имеет смысла, объясняет Сергей Дяченко.

"Когда объем транспортировки приближается к 60 млрд кубов в год, экономика начинает пробуксовывать, и возникает вопрос повышения тарифов. 40 млрд кубов - это объем прокачки, который ставит под вопрос технические режимы обеспечения транзита", - говорит он.

Если учитывать, что в 2017 году весь объем газа, который использовала Украина, - и импортированного и собственной добычи, - составил около 32 млрд кубов, становится понятно, что без транзита российского газа "использовать ГТС, как сейчас, будет уже невозможно" .

"Надо будет консервировать газопроводы, выводить отдельные участки для внутреннего потребления, и вообще просматривать режимы работы ГТС", - говорит Сергей Дяченко.

А это значит, что нужно будет увольнять тысячи людей, которые сейчас обслуживают украинскую ГТС.

Українська ГТС у цифрах 287,7 млрд кубометрів газу - потужність "на вході" із Росії 178,5 млрд кубометрів газу - здатна пропустити ГТС "на виході" до Європи 38,55 тис.км - довжина газопроводів

28 тис. співробітників AFP

В зависимости от объемов транзита, эта система ежегодно приносит 2-3 млрд долларов дохода.

"У нас номинальный ВВП - около 100 млрд долларов. Потеря 2-3 млрд долларов от транзита - это ощутимая потеря. Конечно, катастрофы не будет, но почему мы должны терять эти деньги?" - говорит Михаил Гончар.

Кроме того, как говорит Сергей Дяченко, украинская ГТС помимо денег - еще и важный инструмент интеграции в европейское энергетическое пространство.

"Потерять такой уникальный комплекс - это вопрос здравого смысла", - считает он.

Что делать?

"Украина сама не справится с сохранением транзита, поскольку лишение ее этой возможности - в числе приоритетов РФ в сфере политики и безопасности", - говорит Сергей Дяченко.

По его мнению, это должен быть игрок, который сможет гарантировать наполненность трубы и сохранение транзитного статуса Украины.

Такие игроки не приходят на рынок без определенных условий. Одним из ключевых - законодательная и техническая интеграция с европейскими нормами работы энергетического рынка.

Частью этого процесса и является "анбандлинг" "Нафтогаза" и реформирование компаний, которые вместо него будут заниматься транспортировкой и хранением газа.

Однако, несмотря на официальное неодобрение со стороны Европейской комиссии, "Северный поток-2" понемногу продвигается. И в определенный момент Киев может завершить реформы, но потерять транзит.

"Тогда возникает вопрос: для чего мы делали анбандлинг?" - спрашивает эксперт Михаил Гончар.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Открытие реверсного маршрута поставок природного газа через Словакию в 2015 году позволило выйти на промышленные объемы импорта газа с европейского направления

Однако в ЕС советуют Киеву сосредоточиться именно на реформах.

"Забудьте о "Северном потоке-2 "- для того, чтобы Украина оставалась транзитером газа, необходимо завершить анбандлинг", - заявлял осенью прошлого года глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли.

Он также отметил, что для проведения реформ такого уровня нужна политическая воля.

Есть ли она, можно будет понять по тому, как будут рассматриваться заявки от иностранных компаний на участие в управлении украинской ГТС, а также кандидатуры в Наблюдательный совет нового оператора транзита.

Насколько эффективными могут быть реформы при наличии политической воли показала история с переориентацией по импорту газа из России.

После десятилетий потребления десятков миллиардов кубометров российского газа Украина смогла переориентироваться на импорт газа с европейского направления всего за два года.