Эксперты: за встречей глав спецслужб США и России стоял Белый дом

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Американский конгрессмен Чарльз Шумер потребовал от Белого дома объяснений - как и почему трое российских разведчиков, двое из которых находятся в санкционном списке США, оказались на американской территории.

Речь идет о прошедшей в США тайной встрече глав российских и американских спецслужб.

Пресс-секретарь госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что ради национальных интересов государство может сделать для отдельных визитеров исключение.

"Несмотря на наши многочисленные разногласия с российским правительством, есть сферы, в которых мы можем работать сообща, например, бороться с терроризмом и ИГ", - сказала Хизер Нойерт. (ИГ - организация, запрещенная в РФ).

Русская служба Би-би-си поговорила с бывшими сотрудниками американского госаппарата и выяснила, какие последствия может иметь этот визит и как российские разведчики получили разрешения на въезд в США.

Как чиновник, находящийся под санкциями, может получить визу?

Марк Симаковски,бывший руководитель аппарата министра обороны США по вопросам Европы и НАТО, а теперь эксперт "Атлантического союза": Абсолютно очевидно, что об этом запросе знали в Белом доме. Я уверен, что и цель поездки, и передвижение, и маршруты были ограничены. Особенно, если принимать во внимание то, что человек, о котором идет речь, находится в санкционном списке.

Более того, если речь идет о визите одного из главных разведчиков другой страны, его визит был тщательно продуман американской стороной. Все маршруты поездки были тщательно прописаны, особенно время и места, где происходили встречи с американскими чиновниками.

Почему было принято такое решение?

Майк Карпентер, директор Института Джо Байдена: Я уверен, что тут есть определенная тенденция. Администрация отрицает любое влияние Москвы на американские выборы, которое признают разведывательные структуры США. Я бы не искал связь этих событий с событиями, которые сопутствовали увольнению директора Коми, но очевидно, что администрация ищет повод, чтобы заняться Бобом Мюллером и его расследованием.

Республиканцы дружно атакуют Мюллера, особенно старается Девин Нунес, глава комитета по разведке палаты представителей. Посмотрите на все эти сумасшедшие обвинения по поводу записки о неправомерных действиях разведки, которая была отправлена его комитетом в Белый дом.

Это все очевидные попытки отвлечь внимание от ключевого вопроса, а именно вмешательства России в американские выборы.

Три руководителя российских разведывательных агентств, тех самых, которые спланировали и организовали атаку на американские демократические институты, приехали в США по приглашению американского правительства.

Впечатление удручающее и ужасающее. Это происходит в ту же самую неделю, когда США решили не вводить санкции в отношении российского разведывательного и оборонного комплексов.

Копірайт зображення Reuters Image caption По словам Майка Помпео, подобные встречи с зарубежными спецслужбами помогают защитить интересы американцев

Марк Симаковски: Директор ЦРУ Помпео мог абсолютно спокойно встретиться с господином Нарышкиным в третьей стране, ему необязательно было встречаться с ним в США. Нарышкин был в списке, опубликованном в тот же день, когда происходила встреча. То, что произошло, вызвало шквал критики, подобный тому, который произвела встреча Трампа с Лавровым в Белом доме.

Что могло быть главной темой встречи?

Майк Карпентер:Три руководителя российских разведывательных структур одновременно приехали в Вашингтон, это уж точно не был обыкновенный визит или визит по обмену информацией. Такой обмен произошел бы по другим каналам. Я уверен, что была высокая политическая необходимость для подобного рандеву.

И конечно, это останется секретом до определенного момента. Они могли обсуждать и ИГ, и Сирию, и Северную Корею, но может также оказаться, что будут сняты санкции и будет обсуждаться сотрудничество между США и Россией.

Что бы ни было поводом для встречи, она может быть использована, чтобы сказать: сейчас не лучшее время вводить санкции против России. Но конечно, никто до конца не знает, как эта встреча она будет использована.

Марк Симаковски:Я предполагаю, что одним из поводов для встречи было обсуждение борьбы с терроризмом. Но вот сигнал, особенно учитывая напряженность вокруг российского расследования, является тревожным и спорным для США.

Был послан неверный политический сигнал, это контрпродуктивно, особенно в тот момент, когда США должны были обнародовать доклад о людях, которые являются ничем иным как русской мафией, работающей и у себя на родине, и за рубежом. Это люди, близкие к Кремлю.

Это был шаг, который позволил лисе забраться в курятник. Пока что эта администрация демонстрирует желание сыграть "в короткую" и проиграть Москве. С точки зрения России это выглядит как возвращение российско-американских отношений в стадию сотрудничества, сбора информации и совместной борьбе с терроризмом.

И это прекрасное свидетельство того, что США не собираются жестко обходиться с Россией. Напротив, выглядит так, как будто бы Вашингтон собирается укреплять российско-американские связи.

Какими будут российско-американские отношения в ближайшем будущем?

Робб Уоттерс, The Madison group, бывший советник министра торговли США:Я уверен, что президентская администрация явно демонстрирует: санкций не будет. И это идет вразрез с тем с политическим курсом, который взят в сенате и в палате представителей.

Но администрация предпочитает поддерживать диалог с Москвой, и я уверен, что это может способствовать политике США в Сирии. Окончательно станет понятно через несколько месяцев. То, что санкции не были введены сейчас, не означает, что они не могут быть введены в будущем.

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Майк Карпентер: Я думаю, что конгресс будет задавать неудобные вопросы о том, почему три главных российских разведчика, которые спланировали и организовали атаку на американские выборы, были приглашены в Вашингтон.

Эта встреча посылает очень неприятные сигналы. Госдеп, в свою очередь, скорее всего, будет говорить о важном диалоге, посвященном борьбе с терроризмом.

Марк Симаковски:Последующие отношения между двумя странами будут оставаться странными, неоднозначными и довольно конфликтными. С одной стороны, есть часть американского правительства, которая называет Россию самой большой угрозой для американских национальных интересов, более того, отмечает это в американской оборонной доктрине.

Есть часть правительства, которая поддерживает предоставление летального вооружения Украине. Есть часть правительства, которая предостерегает и пытается предотвратить вмешательство Москвы в американские выборы 2018 года.

И есть другие части правительства, которые не хотят вводить санкции в отношении России, встречаются с российскими разведчиками, вполне возможно рассматривают другие площадки для возможных контактов Трампа и Путина.

Таким образом, сейчас США посылают в отношении России очень противоречивые сигналы. От этой нескоординированной политики Вашингтона выигрывает только Москва.