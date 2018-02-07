КНДР на Олимпиаде: что это означает?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Северокорейские фигуристы - 18-летняя Тхэ Ок Кем и 25-летний Чу Сок Ким

На фоне беспрецедентного международного напряжения КНДР неожиданно решила принять участие в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Почему КНДР участвует в Играх и к чему это может привести?

Является ли участие КНДР значительным событием?

Да. Участие Северной Кореи в международных спортивных соревнованиях не является чем-то необычным, однако нынешняя ситуация отличается в историческом контексте.

Корейский полуостров был разделен на две части со времен конфликта 1950-1953 гг. КНДР и Южная Корея никогда не подписывали мирный договор и Пхеньян бойкотировал Олимпийские игры 1988 года, которые прошли на территории Южной Кореи.

2017 стал годом совершенствования КНДР своего потенциала в области ядерного оружия и ракетных технологий, в том числе тех, которые, по утверждениям Пхеньяна, способны долететь до любой точки материковой части США. Это все сопровождалось беспрецедентной словесной перепалкой между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Однако решение Пхеньяна демонстрирует желание провести первые за последние несколько лет переговоры между Южной Кореей и КНДР.

Кроме того, впервые Южную Корею посетит формальный лидер КНДР, 90-летний Ким Чен Нам.

Копірайт зображення AFP Image caption Решение КНДР об участии в соревнованиях стало полной неожиданностью

Можно ли назвать это дипломатическим прорывом?

И да, и нет.

Ким Чен Ын в своей новогодней речи заявил о готовности КНДР участвовать в Играх-2018, что стало полной неожиданностью для мировой общественности.

После этого Южная Корея официально пригласила Северную принять участие в зимних играх. Прошли торопливые встречи дипломатов. В течение нескольких недель было согласовано, что КНДР отправит в Южную Корею спортсменов и деятелей культуры.

Это решение стало результатом длительных дипломатических усилий, однако не снизило градус напряженности на полуострове.

Южная Корея отложила совместные военные учения с США, которые всегда вызывали гнев КНДР, однако сдвигов в решении вопроса ракетно-ядерной программы Пхеньяна не произошло.

"Любое будущее взаимодействие по другим стратегическим вопросам - будь то оружие массового уничтожения или воссоединение семей - будет, вероятно, непростым", - предупреждает аналитик Майкл Мадден.

Копірайт зображення KCNA Image caption Участие КНДР в соревнованиях на время снизит напряжение на Корейском полуострове

Может ли КНДР сорвать игры?

Очень маловероятно.

Накануне летних Олимпийских игр 1988 года в Сеуле агенты КНДР взорвали южнокорейский пассажирский самолет. Ранее выдвигались версии, что КНДР и теперь попытается сорвать Олимпийские игры с помощью ракетного или ядерного испытания.

Однако участие КНДР считают "страховкой" от враждебных действий с ее стороны - по крайней мере пока.

Запуск ракеты во время Игр будет "абсолютно контрпродуктивным", считает Оливер Хотем, корреспондент NK News, освещающий события в КНДР. Однако он предупреждает, что стоит "ожидать испытаний весной, как только все закончится".

КНДР впервые участвует в Олимпийских играх?

Нет. Северная Корея уже выиграла 56 олимпийских медалей, в том числе 16 золотых. Однако на зимних Олимпийских играх страна получила только две медали.

Хотя КНДР бойкотировала Олимпийские игры 1988 года в Сеуле, северокорейские спортсмены посещали другие спортивные соревнования в Южной Корее.

На Азиатских играх в Пусане в 2002 году спортсмены КНДР завоевали 9 золотых медалей

Привезет ли северокорейская команда медали?

Скорее всего, нет.

В Олимпийских играх примут участие 22 спортсмена Северной Кореи, но считают, что у ни одного из них нет шансов на медаль.

Лишь пара фигуристов - 18-летняя Тхэ Ок Кем и 25-летний Чу Сок Ким - квалифицировалась на соревнования.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Северокорейские фигуристы - 18-летняя Тхэ Ок Кем и 25-летний Чу Сок Ким

"Сейчас, если быть реалистом, наша цель - попасть в топ-12 спортсменов", - отметил их канадский тренер Бруно Маркой.

Участие других спортсменов будет согласовано на переговорах между КНДР, Южной Кореей и Международным олимпийским комитетом.

От них не ожидают хороших результатов.

Будут ли две Кореи выступать как одна команда?

И да, и нет.

Спортсмены КНДР и Южной Кореи примут участие в церемонии открытия под флагом объединенной Кореи.

Речь идет о белом флаге, на котором синим цветом изображен Корейский полуостров без территориальных границ двух государств.

Копірайт зображення AFP Image caption Флаг "объединенной Кореи" символизирует стремление двух частей Кореи к единству

Во время подготовки к Олимпийским играм некоторые южнокорейские лыжники приняли участие в общей тренировочной программе на горнолыжном курорте в КНДР.

Была также создана объединенная женская хоккейная команда - в состав южнокорейской сборной из 23 игроков добавили 12 северокорейских хоккеисток.

Однако все остальные северокорейские спортсмены будут выступать отдельно.

Кто, кроме спортсменов, войдет в состав южнокорейской делегации?

Копірайт зображення AFP Image caption Танцовщицы из группы поддержки северокорейской команды

Кроме 22 спортсменов, на Олимпийский игры приедет делегация из 400 человек.

Среди них будут танцовщицы из команды поддержки, 30 бойцов тхэквондо и музыкальный ансамбль Samjiyon Band из 140 человек, которые будут исполнять патриотические песни.

Также Южную Корею посетит делегация чиновников КНДР во главе с формальным главой государства Ким Чен Намом.

Является ли участие КНДР в Олимпийских играх победой пропаганды?

По мнению Пхеньяна, да. Как внутри страны, так и за ее пределами.

"Изображение Ким Чен Ына в образе миротворца очень хорошо сработало внутри страны", - говорит Оливер Хотем, корреспондент NK News.

Это соответствует позиционированию КНДР в качестве миролюбивой страны, которая является жертвой непрерывной зарубежной агрессии.

Смогут ли северокорейские спортсмены избавиться от удушающего контроля на время Игр?

Пожалуй, да, но не в значительной мере. Северная Корея снискала себе недобрую славу тем, что ограничивает контакты своих граждан с внешним миром, и спортсмены также будут находится под жестким контролем.

Однако спортсмены, которые принимают участие в международных соревнованиях, имеют больше возможностей избежать пристального внимания властей. Двое фигуристов провели шесть недель на тренировках в Канаде и регулярно участвуют в международных соревнованиях.

Копірайт зображення AFP Image caption Северокорейские спортсмены

Смогут ли жители Северной Кореи посмотреть Олимпийские игры?

Скорее всего да.

Спортивные мероприятия транслируются в Северной Корее.

Однако их вряд ли их будут транслировать в прямом эфире, а видеозапись пройдет цензуру.

Проблемы могут возникнуть с трансляцией спортивных мероприятий, в которых участвуют спортсмены из стран, которые Пхеньян считает своими врагами - США, Японии, Южной Кореи.

В 2014 году на Азиатских играх КНДР и Южная Корея встретились в финале соревнований по футболу. Южная Корея выиграла тот матч, но его не показали в КНДР и даже не объявили его результат.