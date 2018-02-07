КНДР на Олимпиаде: что это означает?
На фоне беспрецедентного международного напряжения КНДР неожиданно решила принять участие в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Почему КНДР участвует в Играх и к чему это может привести?
Является ли участие КНДР значительным событием?
Да. Участие Северной Кореи в международных спортивных соревнованиях не является чем-то необычным, однако нынешняя ситуация отличается в историческом контексте.
Корейский полуостров был разделен на две части со времен конфликта 1950-1953 гг. КНДР и Южная Корея никогда не подписывали мирный договор и Пхеньян бойкотировал Олимпийские игры 1988 года, которые прошли на территории Южной Кореи.
2017 стал годом совершенствования КНДР своего потенциала в области ядерного оружия и ракетных технологий, в том числе тех, которые, по утверждениям Пхеньяна, способны долететь до любой точки материковой части США. Это все сопровождалось беспрецедентной словесной перепалкой между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
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Однако решение Пхеньяна демонстрирует желание провести первые за последние несколько лет переговоры между Южной Кореей и КНДР.
Кроме того, впервые Южную Корею посетит формальный лидер КНДР, 90-летний Ким Чен Нам.
Можно ли назвать это дипломатическим прорывом?
И да, и нет.
Ким Чен Ын в своей новогодней речи заявил о готовности КНДР участвовать в Играх-2018, что стало полной неожиданностью для мировой общественности.
После этого Южная Корея официально пригласила Северную принять участие в зимних играх. Прошли торопливые встречи дипломатов. В течение нескольких недель было согласовано, что КНДР отправит в Южную Корею спортсменов и деятелей культуры.
Это решение стало результатом длительных дипломатических усилий, однако не снизило градус напряженности на полуострове.
Южная Корея отложила совместные военные учения с США, которые всегда вызывали гнев КНДР, однако сдвигов в решении вопроса ракетно-ядерной программы Пхеньяна не произошло.
"Любое будущее взаимодействие по другим стратегическим вопросам - будь то оружие массового уничтожения или воссоединение семей - будет, вероятно, непростым", - предупреждает аналитик Майкл Мадден.
Может ли КНДР сорвать игры?
Очень маловероятно.
Накануне летних Олимпийских игр 1988 года в Сеуле агенты КНДР взорвали южнокорейский пассажирский самолет. Ранее выдвигались версии, что КНДР и теперь попытается сорвать Олимпийские игры с помощью ракетного или ядерного испытания.
Однако участие КНДР считают "страховкой" от враждебных действий с ее стороны - по крайней мере пока.
Запуск ракеты во время Игр будет "абсолютно контрпродуктивным", считает Оливер Хотем, корреспондент NK News, освещающий события в КНДР. Однако он предупреждает, что стоит "ожидать испытаний весной, как только все закончится".
КНДР впервые участвует в Олимпийских играх?
Нет. Северная Корея уже выиграла 56 олимпийских медалей, в том числе 16 золотых. Однако на зимних Олимпийских играх страна получила только две медали.
Хотя КНДР бойкотировала Олимпийские игры 1988 года в Сеуле, северокорейские спортсмены посещали другие спортивные соревнования в Южной Корее.
На Азиатских играх в Пусане в 2002 году спортсмены КНДР завоевали 9 золотых медалей
Привезет ли северокорейская команда медали?
Скорее всего, нет.
В Олимпийских играх примут участие 22 спортсмена Северной Кореи, но считают, что у ни одного из них нет шансов на медаль.
Лишь пара фигуристов - 18-летняя Тхэ Ок Кем и 25-летний Чу Сок Ким - квалифицировалась на соревнования.
"Сейчас, если быть реалистом, наша цель - попасть в топ-12 спортсменов", - отметил их канадский тренер Бруно Маркой.
Участие других спортсменов будет согласовано на переговорах между КНДР, Южной Кореей и Международным олимпийским комитетом.
От них не ожидают хороших результатов.
Будут ли две Кореи выступать как одна команда?
И да, и нет.
Спортсмены КНДР и Южной Кореи примут участие в церемонии открытия под флагом объединенной Кореи.
Речь идет о белом флаге, на котором синим цветом изображен Корейский полуостров без территориальных границ двух государств.
Во время подготовки к Олимпийским играм некоторые южнокорейские лыжники приняли участие в общей тренировочной программе на горнолыжном курорте в КНДР.
Была также создана объединенная женская хоккейная команда - в состав южнокорейской сборной из 23 игроков добавили 12 северокорейских хоккеисток.
Однако все остальные северокорейские спортсмены будут выступать отдельно.
Кто, кроме спортсменов, войдет в состав южнокорейской делегации?
Кроме 22 спортсменов, на Олимпийский игры приедет делегация из 400 человек.
Среди них будут танцовщицы из команды поддержки, 30 бойцов тхэквондо и музыкальный ансамбль Samjiyon Band из 140 человек, которые будут исполнять патриотические песни.
Также Южную Корею посетит делегация чиновников КНДР во главе с формальным главой государства Ким Чен Намом.
Является ли участие КНДР в Олимпийских играх победой пропаганды?
По мнению Пхеньяна, да. Как внутри страны, так и за ее пределами.
"Изображение Ким Чен Ына в образе миротворца очень хорошо сработало внутри страны", - говорит Оливер Хотем, корреспондент NK News.
Это соответствует позиционированию КНДР в качестве миролюбивой страны, которая является жертвой непрерывной зарубежной агрессии.
Смогут ли северокорейские спортсмены избавиться от удушающего контроля на время Игр?
Пожалуй, да, но не в значительной мере. Северная Корея снискала себе недобрую славу тем, что ограничивает контакты своих граждан с внешним миром, и спортсмены также будут находится под жестким контролем.
Однако спортсмены, которые принимают участие в международных соревнованиях, имеют больше возможностей избежать пристального внимания властей. Двое фигуристов провели шесть недель на тренировках в Канаде и регулярно участвуют в международных соревнованиях.
Смогут ли жители Северной Кореи посмотреть Олимпийские игры?
Скорее всего да.
Спортивные мероприятия транслируются в Северной Корее.
Однако их вряд ли их будут транслировать в прямом эфире, а видеозапись пройдет цензуру.
Проблемы могут возникнуть с трансляцией спортивных мероприятий, в которых участвуют спортсмены из стран, которые Пхеньян считает своими врагами - США, Японии, Южной Кореи.
В 2014 году на Азиатских играх КНДР и Южная Корея встретились в финале соревнований по футболу. Южная Корея выиграла тот матч, но его не показали в КНДР и даже не объявили его результат.