В Британии предлагают продавать электронные сигареты по рецепту

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Электронные сигареты должны продавать по рецепту, считает Служба общественного здравоохранения Англии (PHE).

Независимый анализ последних исследований, обнародованных PHE, обнаружил, что около 20 тыс. человек в год бросают курить с помощью электронных сигарет.

В докладе отмечается, что эти устройства на 95% безопаснее обычных сигарет.

Эксперты PHE также говорят о возможности продажи электронных сигарет в больницах, а также обустройстве отдельных палат для больных с долгосрочным пребыванием.

Кроме того, представители PHE призвали работодателей оборудовать такие зоны курения в офисах.

Правительство Уэльса хотело запретить электронные сигареты в школах, больницах и магазинах. Там считают, что это в конечном итоге может привести к курению традиционных сигарет.

Однако эту законодательную инициативу не поддержали.

Копірайт зображення Science Photo Library Image caption Ученые пришли к выводу, что электронные сигареты представляют минимальный риск для здоровья пассивных курильщиков

Электронные сигареты не были лицензированы в Великобритании как средство борьбы с курением.

Поэтому PHE призывает производителей предоставлять данные, необходимые для получения медицинской лицензии.

"Все, что может сделать Британское агентство по контролю за качеством лекарственных средств (MHRA), это упростить этот процесс", - сказал директор по оптимизации здоровья PHE Джон Ньютон.

Ученые также обнаружили путаницу в отношении людей к электронным сигаретам.

"Почти половина курильщиков никогда не использовали электронные сигареты, возможно потому, что считают их опасными, однако их опасения - безосновательны", - считает Ньютон.

Он подчеркнул, что ученые предоставили много "убедительных доказательств" того, что "вейпинг" - безопаснее курения. Кроме того, электронные сигареты "представляют минимальный риск для здоровья пассивных курильщиков".

"Мы хотим, чтобы люди рассматривали электронные сигареты как серьезную альтернативу курению", - сказал он.

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Энн Макнил, специалист по вопросам табачной зависимости, "смущена" тем, насколько неправильно люди понимают вред курения для здоровья.

"Табачный дым содержит 70 тыс. составляющих, 70 из которых, как известно, вызывают рак", - сказала она.

"В электронных сигаретах они либо отсутствуют, либо их уровень значительно меньше, поэтому мы убеждены, что вейпинг - менее вреден, чем обычные сигареты".

"Люди курят ради никотина, однако, вопреки общепринятому мнению, гораздо больший вред наносят другие ядовитые и токсичные вещества, содержащиеся в табачном дыме", - убеждена Макнил.

"Токсичный дым является главной причиной всех заболеваний и смертей, связанных с курением", - добавляет она.

Доказательств того, что электронная сигарета побуждает молодежь начать курить обычные сигареты, оказалось довольно мало, говорят британские ученые.

Результаты исследования показывают, что менее 1% молодежи, которая никогда не курила, продолжает регулярно использовать электронные сигареты, а постоянное уменьшение количества молодых курильщиков выглядит очень обнадеживающе.