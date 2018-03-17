Метод Трампа: почему он лично не сообщает сотрудникам об увольнении?

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Магнат Дональд Трамп сделал карьеру в сфере недвижимости и стал звездой телевидения, театрально и лично выгоняя участников с работы в конце каждого эпизода реалити-шоу The Apprentice (Ученик - Ред.).

Выживали только сильнейшие. А слабым конкурсантам в глаза сообщали об их недостатках и в итоге отправляли домой, сопровождая изгнание фирменной фразой "Ты уволен!"

Телешоу "Ученик" оказалось увлекательным (финал первого сезона посмотрели 28 млн американцев), что помогло укрепить репутацию господина Трампа как инициативного и чрезвычайно амбициозного бизнесмена в глазах многих американцев.

И во время президентской кампании Трамп умело воспользовался этим элементом собственного имиджа.

"Вбрасывая бюллетень, представляйте себе зал заседаний совета директоров где-нибудь на Уолл-стрит, заполненный большими шишками, которые пьют кровь из вашей страны, вашего города и вообще отовсюду. И представляйте, каким будет выражение их лиц, когда вы сообщите им : "Вы уволены! Уволены!", - сказал Трамп 30 сентября 2016 года на предвыборном митинге.

Уже на посту президента Трамп сделал немало кадровых ротаций. Но несколько высокопоставленных чиновников потеряли работу весьма необычным образом.

Джеймс Коми, директор ФБР, которого господин Трамп уволил в мае 2017 года, узнал об уходе, когда смотрел кабельное телевидение во время рабочей поездки в Лос-Анджелес. Позже личный помощник президента вручил ему письмо с официальным подтверждением.

А 13 марта плохую новость услышал госсекретарь Рекс Тиллерсон. Президент написал в Twitter о том, что нашел ему замену. Последнюю неделю Тиллерсон находился в Африке. Как сообщают, несколькими днями ранее глава президентской администрации Джон Келли намекнул ему на то, что президент размышляет о замене.

Копірайт зображення Getty Images Image caption 2004 Дональд Трамп представил куклу, которая говорит фирменную фразу из "Ученика" - "Ты уволен"

В 2004 году Дональд Трамп представил куклу, которая говорит фирменную фразу из "Ученика" - "Ты уволен"

Безусловно, такой способ увольнения работников нельзя назвать приемлемым.

"Увольнять людей нужно так, чтобы не обидеть их достоинство и продемонстрировать уважение и благодарность за их труд, особенно если они не сделали ничего плохого - не нарушали законов и так далее", - говорит Майкл МакДермотт, преподаватель менеджмента из Школы бизнеса Джорджтаунского университета.

"Я не представляю себе ни одной компании, организации или государственного учреждения, за деятельностью которых осуществляется контроль на законодательном уровне, где стали бы терпеть такое поведение своего руководителя". По его словам, сообщая об увольнении лично, руководитель смягчает шок от новости и может определенным образом успокоить работника.

"Думаю, вы сами видели, что Рекса Тиллерсона поразила эта новость, он был озадачен, - добавил профессор. - У этого человека есть материальный достаток, он вел довольно успешную жизнь, но даже его это событие определенным образом травмировало".

В Белом доме были и другие громкие увольнения.

В частности, потеряли работу президентский советник Стив Бэннон, директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи и глава секретариата Белого дома Роб Портер.

Известно, что это произошло без участия президента - всех этих людей увольнял Джон Келли.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дональд Трамп на презентации 13 сезона реалити-шоу Celebrity Apprentice All Stars

Райнс Прибус, первый глава администрации Трампа, формально подал в отставку. Но об этой новости общественность известили без его ведома - так же в Twitter президента.

Также президент публично критиковал или объявлял выговоры другим членам администрации.

Среди них - министр юстиции Джефф Сешнс, заместитель министра юстиции Род Розенстин и советник по национальной безопасности Г. Р. Макмастер.

В то же время он, вероятно, обдумывает их увольнение или надеется, что они сами подадут в отставку. Однако (по крайней мере пока) господин Трамп воздерживается от того, чтобы дать отмашку.

Все эти поступки соответствуют образу Трампа как бизнесмена, который описал в статье Майкл Краузе (июльский номер Politico за 2016).

"Как руководитель в реальной жизни Трамп не производит впечатление властного и решительного. Он разрывается между желанием все контролировать самостоятельно и изображать из себя философа, мыслит большими категориями и не опускается до мелкого", - пишет Краузе.

"Он действует импульсивно и интуитивно, хорошо это или плохо. Он принимает на работу людей, руководствуясь скорее внутренним чутьем, а не их квалификацией. Прислушивается к другим, но к самому себе больше. Он лоялен ("ярый фанат лояльности", как он однажды себя назвал), но только до той черты, за которой перестает быть таким".

До того, как стать президентом, господин Трамп возглавлял семейную бизнес-империю. Но это совсем не то, что управлять конституционной демократией с ее системой сдерживаний и противовесов, требованиями к поиску консенсуса и постоянным пребыванием в ослепительном свете прожекторов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дональд Трамп с младшим сыном и женой

Во время "прямой линии" на телевидении 29 марта 2016 года Трамп хвастался тем, что ему легко увольнять людей. Но, кажется, также он намекнул на то, почему во многих случаях не делает этого лично.

Когда его спросили, почему он не уволил тогдашнего менеджера кампании Кори Левандовски, которого обвиняли в нападении на репортера, господин Трамп ответил так:

"Я лоялен. Очень легко было бы уволить этого человека, разрушить ему жизнь, семью, а у него четверо красивых детишек в Нью-Гемпшире, перечеркнуть все, сказав: "Ты уволен". Я уже многих выгнал, особенно в "Ученике".

Через три месяца Левандовски все-таки потерял должность - и новость ему сообщил не сам кандидат, а его сын, Дональд-младший.

По словам профессора МакДермотта, решение уволить человека требует от руководителя определенной смелости. Ведь сообщать человеку в глаза, что ним больше не будут работать, его услугах не нуждаются, не слишком приятно.

"Все сводится к стилю управления, - отмечает он. - Если видеть в людях объекты, которые вам нужны лишь для достижения целей, то уважать их и относиться по-человечески не обязательно. Вам нужно просто убрать фигурку с шахматной доски - ведь это не человек, а предмет".

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