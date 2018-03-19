Год после "национализации" в "ДНР": что там происходит?

Копірайт зображення Getty Images

Год назад миллиардер Ринат Ахметов потерял контроль над десятками предприятий, расположенных на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей.

Эти компании принудительно перешли под "внешнее управление" по решению руководства так называемых ДНР-ЛНР.

Вместе с Ахметовым контроль над бизнес-активами потеряли Ефим Звягильский (шахта имени Засядько) и Виктор Нусенкис (Донецкий металлургический завод, Макеевский и Ясиновский коксохимические заводы, "Донецкшахтопроходка").

Этим событиям предшествовала блокада железнодорожного сообщения с неподконтрольными территориями, которую проводила группа активистов - политиков и участников АТО.

Из-за этого заводы, зарегистрированные в Украине, но расположенные в "ДНР" и "ЛНР", не получали сырье и материалы, а также прекратили отгружать готовую продукцию.

Предприятия приостановили работу, а шахты не могли вывозить добытый уголь.

Если в течение трех лет с начала вооруженного конфликта на Донбассе владельцам крупнейших предприятий удавалось договариваться о продолжении работы на оккупированной территории, то в марте 2017 года все активы перешли под управление власти "республик".

Временным администратором на девяти предприятиях металлургического цикла стало ЗАО "Внешторгсервис".

Главный офис компании зарегистрирован в Южной Осетии. Она взяла под управление металлургические заводы в Енакиево и Макеевке, Харцызский трубный завод, коксохимические заводы и рудоуправления.

В украинских и российских СМИ писали о связи "Внешторгсервиса" с Сергеем Курченко - бизнесменом, приближенным к власти времен экс-президента Виктора Януковича.

Об этом также заявляла Служба безопасности Украины, ссылаясь на перехваченные телефонные разговоры. Однако представители "власти ДНР" эту связь, по крайней мере публично, отрицали.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Угольные предприятия на территории "ДНР" работают не на полную мощность, зарплату рабочим задерживают

Сырье под видом "гуманитарки"

О реальной экономической ситуации на предприятиях через год после национализации известно мало - компании не обнародуют отчеты о работе или планы на год.

Рабочий Енакиевского металлургического завода на условиях анонимности рассказал BBC News Украина, что предприятие работает максимум на треть своей мощности.

Сырье поступает из России, случаются перебои с поставками. Но в целом собеседник говорит: главное, что есть работа.

"Внешторгсервис" основал дочернее предприятие в "ДНР" по местным правилам.

Через "дочку" происходят поставки сырья, а через российский офис - продажа готовой продукции.

При этом все заводы обозначены в документах как филиалы: "филиал № 1" - Донецкий металлургический завод, "филиал № 2" - Енакиевский металлургический, "филиал № 8" - Комсомольское рудоуправление и тому подобное.

В прошлом году железную руду для "национализированных" комбинатов поставляли через "Росрезерв" - как гуманитарную помощь от России для Донбасса.

Таким образом, российские компании напрямую вроде как не сотрудничают с "ДНР-ЛНР" и не попадают под санкции Запада.

По данным "министерства промышленности и торговли ДНР", в 2017 году металлургические предприятия "республики" произвели 1,53 млн тонн чугуна, 1,1 млн тонн стали, 0,87 млн тонн готового проката, 1,2 млн тонн кокса.

На этих предприятиях работают 24 тыс. человек.

Для сравнения: 2014 год отмечался резким падением производства в отрасли. Металлургические предприятия Донецкой области в целом произвели 10,1 млн тонн чугуна, 9,6 млн тонн стали, 8,9 млн тонн готового проката, 6,5 млн тонн кокса.

То есть, объемы производства металлургических предприятий, взятых "под внешнее управление", составляют примерно 11 процентов от общего производства в области в 2014 году.

Поскольку железной руды для нужд мощных заводов не хватает, в "республике" надеются на еще один ресурс - лом, из которого можно получить сталь.

Но лом - также дефицитное сырье, за него конкурируют "Внешторгсервис" и "министерство промышленности и торговли".

Последняя структура контролирует ряд предприятий, которым "ДНР" предоставило статус "государственных", и которые подчинены непосредственно "министерству".

Среди таких предприятий - завод "Силур" в Харцызске, "Стирол" в Горловке, "Юзовский металлургический завод" в Донецке, флюсо-доломитный комбинат в Докучаевске, электротехнический завод в Торезе и другие.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Объемы производства металлургических предприятий, взятых "под внешнее управление" в "ДНР", существенно снизились

Бизнес-войны и зарплата

О бизнес-войнах внутри верхушки "ДНР" свидетельствуют и события на шахте имени Засядько в феврале этого года.

Работник предприятия рассказал BBC News Украина об обысках в кабинетах, допросах и задержаниях руководителей шахты, произошедших сразу после ареста в Донецке "министра угольной промышленности ДНР" Эдуарда Голенко.

"Зарплату задерживают постоянно. Но надеемся на лучшее. Накануне нового года запустили новую лаву. Плохо, что украинскую пенсию невозможно оформить. Ребята ездили в Мариуполь, а там в Пенсионном фонде Украины сказали: стажа не хватает. Потому что этот год не зачислили в украинский стаж", - отметил собеседник.

Проблема со своевременной выплатой денег - самая популярная тема в группе "Шахта "Комсомолец Донбасса" в одной из социальных сетей.

"Шахтеры в "ДНР" рабы! Работаем за копейки. Пропаганда цветет полным ходом, якобы у нас все хорошо. Когда же вы поймете, работяги, что в непризнанной стране мы никто и ничего продать не можем. Запчастей нет, а то, что рассказывают по "телеку", - это все бред", - написал участник группы Роман Нестеренко.

"Когда брали под внешнее управление, обещали зарплату на уровне Украины. Где она? Или мне надо радоваться подачке в виде продуктового пакета?" - так высказался пользователь под именем Семен Горбунков.

Экология и "Донбасс-Арена"

Еще один результат потери владельцами контроля над крупнейшими предприятиями - пренебрежение экологическими требованиями нынешних руководителей заводов.

Жительница Донецка Ольга пожаловалась на увеличение выбросов металлургического завода: "Раньше хоть фильтры ставили, следили, а теперь некому. Выпускают дым вечером, задыхаемся. Бывают выхлопы с таким звуком, будто взрыв. Не знаешь, то ли бежать прятаться, то ли нет".

Автор этого материала, которая имеет квартиру в Донецке, в середине 2017 года получила звонок на мобильный телефон.

"Это компания "Комтел", бывший "Укртелеком". За вами числится телефон в Донецке. Вам надо явиться в наш офис с паспортом для переоформления договора. Иначе отключим телефон", - сообщил женский голос на том конце провода.

Ранее таким же образом происходило общение с клиентами "Донецкоблэнерго": всех их заставили заново заключить договора и платить на счета, открытые в так называемом "центральном республиканском банке "ДНР".

В отличие от заводов и электросетей, применение стадиону "Донбасс Арена", который также перешел под "внешнее управление", в Донецке так и не нашли.

Сооружение закрыто, парк вокруг него приходит в упадок.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram.