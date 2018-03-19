Выборы президента Путина: пять главных моментов

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В России завершилось голосование на выборах президента России, и к утру 19 марта ЦИК подведет итоги. Для тех, кто не следил за днем голосования и ходом кампании подробно, ВВС рассказывает главное, что надо знать об этих выборах.

1. Путин победил и будет президентом следующие шесть лет

По итогам обработки 99,51% бюллетеней действующий президент набирает 76,65% голосов избирателей.

Это его личный рекорд. До этого самым высоким его результатом были 71,31% на выборах в 2004 году.

В следующий раз, в 2024 году, Путин, вероятно, уже не сможет избираться в президенты - сейчас в Конституции есть ограничение на два срока подряд. Для Путина новый срок станет четвертым, но это конституционное положение в последние годы трактуется таким образом, что с перерывом пост президента можно занимать более двух раз.

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На вопрос, пойдет ли он на выборы в 2030 году, Путин ответил шуткой: "Послушайте меня, мне кажется, то, что вы говорите, - это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что, до 100 лет здесь буду сидеть? Нет", — сказал Путин журналистам в своем избирательном штабе. К весне 2030 года Путину будет 77 лет.

2. Россия голосовала организованно и почему-то утром

Что действительно отличало это голосование от предыдущих - так это резкий рост числа проголосовавших до 10 утра. Почти во всех регионах люди неожиданно решили выразить свое отношение к кандидатам как можно раньше: все утро интернет пестрил фотографиями гигантских очередей с участков.

Сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц сказал ВВС, что "бюджетники" были специально приглашены на участки к определенному времени, чтобы "создать информационно благоприятный фон, чтобы продемонстрировать набитые битком избирательные участки".

Активисты движения также отмечали, что некоторых граждан заставляли "отмечаться" о посещении УИКов. На участке в Кемеровской области, например, всем проголосовавшим выдавали удостоверение. Молодежь выкладывала селфи с участков, а избиратели заходили в кабинку с бюллетенем.

Региональные СМИ рассказывали о случаях массового "подвоза" граждан на участки. В частности, в Екатеринбурге на один из УИКов к началу работы участков дважды привезли бойцов ОМОНа. Глава омского избиркома рассказал, что студентов в городе заставляли идти на выборы, но, по его словам, это произошло "из добрых побуждений".

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Принуждение к участию в голосовании незаконно. Однако глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что ничего криминального в такой мобилизации не видит. "Это легальный механизм, который мы предложили. Подвоз — это когда кто-то от кандидатов или от партий, все остальное - это администрация выделяет транспорт специально, чтобы людям облегчить дорогу до участка», - сказала Памфилова.

Такой организованный поход на участки неудивителен: в течение последних месяцев поступали массовые сообщения о том, что госструктуры, больницы, школы, госкомпании и даже частные предприятия настойчиво рекомендуют своим сотрудникам идти на выборы.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Навальный не соглашается объединяться с Собчак, обвиняя ее в лицемерии

3. Оппозиция перессорилась из-за участия в выборах

Какого-то "единого кандидата от оппозиции" на выборах не было. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил об участии в кампании больше года назад, но не был зарегистрирован кандидатом из-за непогашенной судимости.

Роль "кандидата против всех" неожиданно для многих взяла на себя телеведущая Ксения Собчак. Либеральные политические силы сильной поддержки ей не оказали: Навальный обвинил ее в работе на Кремль (считалось, что Собчак специальный согласованный Кремлем кандидат, чтобы привлечь голоса протестного электората), партия "Яблоко" в очередной раз выдвинула Григория Явлинского.

Стратегии оппозиционеров окончательно разошлись, когда Навальный объявил кампанию по бойкоту выборов. Пока Собчак и Явлинский пытались мобилизовать сторонников, волонтеры главы Фонда борьбы с коррупцией по всей России призывали всех не ходить на избирательные участки.

Квинтэссенцией раскола стали внезапные дебаты в день выборов, которые Навальный и Собчак устроили на YouTube. Ведущая пригласила оппозиционера на переговоры с новой партией, которую она и Дмитрий Гудков будут строить на базе "Гражданской инициативы" Андрея Нечаева.

Навальный предложение встретил однозначным отказом, заявив, что с Собчак он по разные стороны баррикад, и попутно обвинив ее в том, что она пошла на выборы за большое вознаграждение (Собчак заявила, что это неправда).

Кандидатам, которых хоть как-то можно отнести к сторонникам либерального курса - помимо Собчак и Явлинского это бизнес-омбудсмен Борис Титов, - на троих удалось привлечь немногим больше 3% от всех избирателей.

4. Нарушения были, но не такие массовые, как шесть лет назад

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Прошлые выборы в России - как президента, так и думские - ассоциировались с массовыми нарушениями в ходе голосования. Наблюдатели фиксировали масштабные "карусели" и вбросы. Однако эти на этих выборах количество нарушений резко снизилось.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что "серьезных нарушений установлено не было", а есть "жалобы на небольшие нарушения". При этом движение "Голос" рассказало, что внесло в "карту нарушений" более 1500 сообщений о возможных нарушениях в ходе выборов.

В полиции отчитались о более 600 жалобах на нарушения и рассказали, что возбудили 13 уголовных дел с начала избирательной кампании.

"Что касается таких прямых фальсификаций, то кажется, что их стало меньше [чем на предыдущих выборах], хотя нарушения так или иначе по стране присутствуют. Однако я бы осторожно относился к оценке того, все ли нарушения мы сейчас знаем, - я думаю, мы сейчас знаем не всю информацию", - рассказал сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц, пояснив, что полную картину нарушений на этих выборах можно будет наблюдать только через несколько дней.

Однако традиционные для выборов вбросы бюллетеней также были замечены. В Махачкале независимые наблюдатели сообщили, что неизвестные люди вбросили бюллетени в урну и избили нескольких наблюдателей. На участке в Люберцах результаты голосования были отменены из-за вброса, который попал на видеокамеры.

Также на некоторых участках урны для голосования были размещены в "слепых зонах" и не попадали на камеры трансляции. Некоторые наблюдатели заявляли о том, что их работе препятствовали или не пускали на участки.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Павел Грудинин о Рамзане Кадырове, "лживых СМИ" и компромате на себя

5. Кампания по дискредитации Грудинина оказалась неуспешной

Ни один кандидат на этих выборах не удостоился такого внимания федеральных телеканалов, как выдвинувшийся от КПРФ Павел Грудинин. Ежедневно телевидение и провластные СМИ рассказывали о его швейцарских счетах, о тайном браке и об обманутых пайщиках "Совхоза имени Ленина".

ЦИК даже распорядился повесить дополнение к информации о кандидатах на участках. На информационных плакатах 18 марта и правда была приклеена приписка о счетах Грудинина. Член ЦК КПРФ Валерий Рашкин сказал ВВС, что по размаху борьбы Кремля с кандидатом о КПРФ эти выборы можно сравнить с президентской кампаний 1996 года.

Однако все это не сказалось на результатах кандидата, о котором многие впервые узнали в конце декабря 2017 года. Накануне выборов ему прочили 7% голосов. А по итогам обработки 99,51% бюллетеней он получил 11,81% голосов. Кроме него и Путина больше 10% ни один кандидат не набрал.

За Грудинина неожиданно голосовали и те, кто раньше голосовал за "Единую Россию" и Путина, и те, кто поддерживал раньше кандидатов от либерального фланга.

Официально Грудинин еще не объявил, чем он займется дальше. По одной из версий, он собирается выдвигаться на предстоящих в 2018 году выборах губернатора Подмосковья. Однако сам он в ответ на вопрос журналистов сказал, что этот вопрос преждевременный.

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