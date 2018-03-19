Насколько Британия зависит от российского газа?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Шведский СПГ танкер Ternsund в бухте Роттердама. Нидерланды, август 2016 года

В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказывала в парламенте о мерах, которые Лондон намерен принять в ответ на отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля с применением редкого нервно-паралитического вещества.

В ходе обсуждения возможных мер депутат от Консервативной партии Стивен Крабб спросил, известно ли премьеру о том, что недавно Британия начала получать поставки российского сжиженного природного газа (СПГ), и согласна ли она с тем, что "Британии не следует предоставлять рынок для российского газа".

"Если нам нужен дополнительный импорт СПГ, у нас есть такие союзники как Катар, Малайзия и Австралия, которые более чем заинтересованы продавать его нам", - предложил Крабб.

Тереза Мэй в ответ заверила: "В выборе поставщиков газа мы, безусловно, смотрим на другие страны".

Насколько же зависит Британия от российского газа?

По данным аналитиков консалтинговой компании Wood Mackenzie, если говорить о всей Европе, то в 2017 году Россия обеспечила около 37% европейской потребности в поставках газа.

Однако в Великобританию большая часть газа поступает из Норвегии, Нидерландов и Бельгии.

Лидером в структуре газового импорта в Соединенное Королевство является Норвегия. При этом газопроводов, позволяющих поставлять российский газ в Британию через Норвегию, не существует.

В то же время установить, из каких именно источников через газопроводы в Британию поступает газ из континентальной Европы, невозможно.

В 2016 году британское правительство оценивало, что таким образом из России в Соединенное Королевство может импортироваться около 1% потребляемого в Британии газа.

Как сообщили Би-би-си в министерстве бизнеса, предприятий и индустриальной стратегии, Британии выгодно получать газ из различных источников.

Копірайт зображення AFP Image caption Британия импортировала три танкера российского сжиженного газа компании "Ямал-СПГ", находящейся Сибири

"По нашим оценкам, из России поступает менее 1% газа, и мы совершенно от него не зависим", - утверждают в ведомстве.

Около четверти газового импорта в Британию поступает в виде сжиженного природного газа (СПГ).

СПГ является жидкой формой обычного природного газа, охлажденного до -160 °C для облегчения хранения и транспортировки. Попадая в пункт назначения, он снова разогревается до газового состояния и дальше доставляется на предприятия и в дома обычным способом, через газопроводы.

В 2016 году 92% импорта СПГ обеспечили поставки из Катара. России в списке поставщиков не было.

Однако в 2018 Британия купила некоторое количество сжиженного газа у России.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Один из СПГ терминалов, в котором был выгружен российский газ, - "Айл-оф-Грейн", находящийся в английском графстве Кент

Как сообщили в консалтинговой компании Wood Mackenzie, Британия импортировала три танкера российского сжиженного газа компании "Ямал-СПГ".

"Каждый танкер перевозит около 0,1 млрд кубометров газа, - поясняет директор исследований Wood Mackenzie Маррей Даглас. - Потребность Британии в 2018 году - 21,15 млрд кубометров. Таким образом, прямой импорт российского газа в Британии составил около 1,4% от общего количества поставок".

Пресс-секретарь BEIS подтвердил, что российский сжиженный газ был выгружен в британских СПГ-терминалах "Айл-оф-Грейн" в графстве Кент и "Дрэгон" в южном Уэльсе.

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В консалтинговой компании McKinsey считают, что закрытие британского газохранилища в Северном море привело к большей зависимости Британии от международного импорта этого топлива.

Согласно официальной государственной статистике, в начале текущего десятилетия зависимость Соединенного Королевства от импорта энергоносителей возросла, но потом снова снизилась. Чистый импорт снизился до 36% по сравнению с 2013 годом, когда он составлял 48%.

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