Нужна ли аистам помощь: 5 объяснений специалиста

Копірайт зображення Галина Марунчак Image caption Фото Галины Марунчак с призывом о помощи в сети Facebook перепостили 9 тысяч раз

С новой волной морозов и сильных снегов из разных регионов Украины начали поступать сообщения об аистах, которые страдают от холода.

В соцсетях активно распространяют фото аистов на заснеженных украинских полях с призывами к спасению. К флешмобу #рятуємо_лелек присоединились и спасатели из Львовской и Черновицкой областей, которые организовали специальные места подкормки.

Но на самом ли деле ситуация с аистами настолько критическая? Мы поинтересовались у орнитолога и природоохранника Виталия Грищенко.

Виталий Грищенко Копірайт зображення Канівський природний заповідник заместитель директора по научной работе Каневского природного заповедника • кандидат биологических наук; • орнитолог, специалист по белым аисаму; • автор книг "Белый аист" (1996) и "Волшебный мир белого аиста" (2005)

1. Критична ли ситуация с аистами?

Что касается этих дней, здесь, конечно, ситуация не лучшая для аистов, но назвать ее критической тоже трудно.

Я понимаю, люди эмоционально оценивают ситуацию, рвутся помочь, но все не так плохо, как нам кажется.

Аисты крепче, чем можно подумать. Они могут пережить несколько дней холодов, даже сильных морозов, лишь бы была еда.

В этом году они прилетели в нормальные сроки. С начала марта началась миграция.

Им еще даже повезло, они не успели залететь далеко. Сейчас на левобережной части Украины их еще нет, хотя видели уже одну птицу около Харькова.

Но в основном это южная часть Западной Украины и частично центральная Украина.

Они начали лететь, до 17 марта двигались вперед.

Но потом начались холода и они остановились практически, кочуют на местах, ищут, где можно пересидеть, перезимовать эти несколько дней.

2. Нужно ли помогать?

Копірайт зображення ДСНСУ у Львівській області Image caption Львовские спасатели вместе с местными жителями обустроили место для аистов

Прежде всего, нужно трезво оценить ситуацию, действительно ли птицы нуждаются в этой помощи.

Если аисты нашли себе где-то место, где они находят какую-то пищу, там, в принципе, они и без нас могут несколько дней переждать.

В конце концов, зима не на месяц вернулась.

Есть какие-то источники, болота, которые не замерзают, или водоемы антропогенного происхождения, скажем очистные сооружения, где подогретая вода стекает, там птицы находят пищу.

Если птицы действительно нуждаются в помощи, то есть обессиленные и уже даже не могут взлететь, то желательно их взять в помещение к домашней птице, к курам или уткам.

Но забирать птицу домой - это уже крайний случай.

Представьте себе - поймать здоровую птицу. Это довольно не легко, а если гонять ее туда-сюда, то лучше ей от этого не станет.

И если птица нуждается уже в медицинской помощи, то нужен ветеринар.

3. Чем кормить, а чем нет?

Копірайт зображення Уніан Image caption Бывали случаи, когда аистов кормили вареной картошкой или зерном, как кур, но эта пища для них нетипична

Аисты питаются животной пищей.

Это может быть рыба, свежая или мороженая, какие-то мясные отходы, куриные шейки, которые продаются в супермаркетах.

Такую пищу можно вывезти в места, где находятся аисты.

Площадку для подкормки нужно расчистить от снега, солому насыпать или какую-то клеенку постелить, чтобы ее не замело быстро.

Нужно не забывать, что аисты глотают пищу целиком, поэтому кусочки должны быть небольшими.

Скажем, какого-нибудь килограммового карася аист не проглотит. То есть рыбу, если она большая, нужно порезать или порубить.

Пища должна быть несоленая. Никакой сельди везти не надо, здесь другая физиология. Соль для них опасна.

Не стоит давать растительную пищу.

Бывали случаи, когда аистов держали дома, кормили вареной картошкой или зерном, как и кур, они что-то там ели, но эта пища для них нетипична.

Таким увлекаться не стоит.

4. Сколько в Украине аистов?

Копірайт зображення Уніан

Вообще ситуация с аистами в Украине более-менее нормальная.

В 2014 году проводился международный учет.

И вот на территории Украины, по нашим подсчетам, было где-то 45-50 тысяч пар (пара - это птицы, которые занимают гнездо).

Правда, последние три года была достаточно сильная засуха, и они сейчас находятся не в лучшем состоянии, численность несколько сократилась, была низкая производительность размножения.

В этом году осадков достаточно, поэтому, будем надеяться, все это понемногу восстановится.

5. Этот год худший для аистов?

Копірайт зображення ДСНСУ у Чернівецькій області Image caption Спасатели сняли с электроопоры и передали на попечение местным жителям аиста в с. Атаки на Буковине

В 2013 году ситуация была значительно хуже. Тогда в третьей декаде марта было сильное похолодание и достаточно длительное.

Фактически вся третья декада была очень холодной и тоже выпало немало снега.

И тогда аисты прилетели даже раньше, и уже были во всех областях Украины.

Они пережили этот катаклизм. Повторюсь, что они сильнее, чем нам может показаться.

Были конечно случаи гибели.

Есть жесткий отбор, природа отсеивает тех, кто слабее.

Кому-то помогли люди, кому-то просто не повезло, но в целом популяция достаточно успешно это перенесла, и это не повлияло на их численность.

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