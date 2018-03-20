Кто и как контролирует запасы химического оружия в мире?

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В Британию прибывает группа международных экспертов по химическим вооружениям, чтобы подтвердить природу примененного в Солсбери отравляющего вещества. Но каким образом осуществляется контроль за химическим оружием в современном мире?

Делегация из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посетит военную лабораторию Портон-Даун, расположенную в графстве Уилтшир в нескольких километрах от Солсбери.

Британские власти утверждают, что вещество, использованное для отравления Сергея Скрипаля и его дочери, относится к типу ядов нервно-паралитического действия, запасы которого имеются в России.

Группа экспертов ОЗХО действует в рамках режима международного контроля, который определяется Конвенцией о запрещении химического оружия 1997 года, подписанной 197 странами.

Только КНДР, Израиль и Египет не ратифицировали эту конвенцию, но они все равно связаны ее положениями, в соответствии с нормами международного права.

Инспекторы ОЗХО, штаб-квартира которой расположена в Гааге, занимаются практическими работами по разоружению. Под их наблюдением было уничтожено почти 97% известных запасов химического оружия по всему миру.

Подписавшие конвенцию страны взяли на себя обязательства отказаться от производства, хранения или применения химических вооружений. Они также обязаны уведомлять ОЗХО о наличии у них запасов отравляющих веществ и их характере, а также о том, где именно они могут производиться.

Такие уведомления используются инспекторами ОЗХО при мониторинге процесса уничтожения запасов химических вооружений и предприятий по их изготовлению. Отравляющие вещества должны быть уничтожены в течение 10 лет с момента подачи уведомления.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Будівля ОЗХЗ в Гаазі, Нідерланди

Большинство стран укладываются в отведенный срок, однако Россия, которая унаследовала химические вооружения СССР, и США этого сделать не сумели. В их случаях процесс ликвидации затянулся в силу огромных размеров их химических арсеналов, технической сложности ликвидации таких объемов и высокой стоимости этого процесса.

Несколько месяцев назад Россия заявила о завершении уничтожения почти 40 тысяч тонн химических боеприпасов - крупнейшего химического арсенала в мире. Это заявление не вызвало никаких споров, поскольку уничтожение проходило при участии и под наблюдением инспекторов ОЗХО.

К настоящему времени США уничтожили около 90% своих заявленных запасов химического оружия, а окончательно процесс ликвидации должен завершиться к 2021-22 году. Процесс оказался особенно затяжным из-за сложностей, связанных с необходимостью получения согласия местных властей на работы по ликвидации.

Но что известно о других химических веществах - в частности, о нервно-паралитических ОВ типа "Новичок"?

Вещества этого типа, которые, как считает британская сторона, были применены при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, никогда не упоминались в уведомлениях, направлявшихся в ОЗХО, а сами эти вещества не попадали в поле зрения контролеров в силу недостаточной информации об их химическом составе.

Точные названия таких веществ имеют критически важное значение, поскольку Конвенция разрешает странам, подписавшим ее, законно обладать широким кругом химических веществ - при условии, что их химическая природа известна.

Копірайт зображення Empics Image caption На місце отруєння Скрипаля оперативно прибули спеціалісти хімзахисту

В соответствии с Конвенцией, страны-участницы имеют право владеть запасами токсичных веществ, а также их предшественников, предназначенных для мирного использования, например, в сельском хозяйстве, промышленности, в научных исследованиях и в медицине.

Известные отравляющие вещества и химикаты, которые могут использоваться для их изготовления, разрешается хранить лишь в строго оговоренных ограниченных объемах.

Странам-участницам разрешается хранить до одной тонны таких веществ и иметь один объект по их производству - обычно это научная лаборатория.

Такие ограниченные запасы могут использоваться для разработки защитной одежды, противогазов, противоядий и методов по обнаружению этих отравляющих веществ.

Контроль и аудит разрешенных запасов проводится инспекторами ОЗХО, которые отслеживают объемы таких веществ до миллиграммов.

Иные вещества, широко применяемые в промышленности, но которые могут использоваться и для изготовления химических вооружений, также находятся под контролем ОЗХО.

Все данные об объемах производства, продажи, использования или ликвидации таких веществ должны собираться странами-участницами Конвенции и передаваться ОЗХО каждый год.

ОЗХО проводит учет этих данных и осуществляет до 400 инспекций промышленных объектов ежегодно.

Хотя вещества типа "Новичок" не подпадают под эти меры контроля, и ни одна страна не уведомляла ОЗХО о том, что владеет ими. Об их существовании стало известно в 1990-х годах.

Вполне возможно, что небольшие количества таких веществ изготовлялись в каких-то государственных лабораториях.

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Характеристики этих ядов должны были бы фиксироваться в базах данных, чтобы их можно было идентифицировать в случаях отравления неизвестным веществом.

Осуществлялись ли такие работы в британском центре химических вооружений, остается неизвестным.

Однако очень важен тот факт, что эксперты лаборатории Портон-Даун смогли быстро определить отравляющее вещество типа "Новичок", которое было применено при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

Такая информация чрезвычайно важна при выборе методов лечения Сергея и Юлии Скрипаль, а также сержанта полиции Ника Бейли, пострадавшего от того же яда.

Алистер Хэй - почетный профессор токсикологии в Университете Лидса. Он также является членом консультативного совета ОЗХО и лауреатом премии ОЗХО 2015 года за выдающийся вклад в предотвращение применения химического оружия.

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