Тонны грязи: как Александра Ройтбурда назначали руководителем музея

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Протекающая стеклянная крыша, трещины в штукатурке и температура в зале не выше 10 градусов. Это Одесский художественный музей, где хранятся картины Василия Кандинского, Ильи Репина, Ивана Шишкина и Николая Рериха.

Пока работники в марте 2018 года подставляли ведра, собирая воду, за музей, а точнее за должность его директора, развернулась битва. Она вышла за пределы города, в ней звучали обвинения в порнографии, рисовании дерьмом. Ссорились политики и художники.

После большого скандала музей возглавил один из самых известных и самых дорогих современных украинских художников Александр Ройтбурд.

ВВС News Украина рассказывает историю конфликта.

Выиграл конкурс

Конкурс на должность руководителя Одесского художественного музея состоялся еще в начале декабря 2017 года.

Обойдя действующего директора музея Виталия Абрамова, у которого заканчивался контракт, и получив большинство голосов комиссии, конкурс выиграл Александр Ройтбурд.

Однако, занять пост художник, чьи работы экспонировались в MoMA, Третьяковской галерее, продавались на аукционах Sotheby's и Phillips de Pury, смог только через три месяца.

Копірайт зображення ВВС Image caption Фото из музея в марте 2018 года

После победы в конкурсе против Ройтбурда выступили депутаты от "Оппозиционного блока" из Одесского облсовета, которые и заблокировали его назначение.

Негативно высказывался о событиях 2 мая в Одессе, называл этот день праздником, писал картины дерьмом, является автором порнографических работ и имеет плохую репутацию - вот в чем обвиняли художника местные политики.

Один из главных одесских оппонентов художника, депутат облсовета Виталий Саутенков назвал Ройтбурда "человеком с сомнительной деловой репутацией" и призвал спасать от него музей.

Копірайт зображення unian Image caption Участники митинга во главе со старшим научным сотрудником Музея западного и восточного искусства Владимиром Островским против назначения Александра Ройтбурда

К кампании против художника присоединились и некоторые его коллеги.

Искусствовед Владимир Островский обвинил его в том, что он писал свои картины экскрементами. И уверял, что имеет тому доказательства.

"Я предоставляю вам конкретные данные и показания свидетелей ... Ройтбурд говорит, что это фальсификация. Я, и большое количество свидетелей, говорим, что это святая правда", - с такой речью Островский выступил на митинге против назначения художника.

На акцию протеста, проходившую под стенами облгосадминистрации, пришло десять человек, которые держали портреты Ройтбурда на фоне фрагмента его картины, где изображены половые органы.

По словам Островского, наличие картин из фекалий подтвердила экспертиза, которую провели по заказу Музея западного и восточного искусства. Однако, в самом музее от такой экспертизы открестились.

Ройтбурд уверен, что такая реакция со стороны коллеги связана с тем, что Островский сам хотел сесть в кресло директора - этот пост ему обещали на местном уровне.

Такое внимание к себе со стороны политических сил он связывал со своей проукраинской позицией в Одессе.

Поводом для возмущения депутатам из Оппозиционного блока послужило интервью "Радио Свобода" в 2014 году, где он говорил, что 2 мая "надо провозгласить днем ​​победы над "Русской весной".

Обезьяна с чертами Тимошенко

На сессии Одесского облсовета 14 марта, где рассматривался вопрос о руководителе музея, художника поддержали только две политические силы - БПП и Возрождение.

"Батькивщина" и "Оппозиционный блок" не дали ни одного голоса.

По словам художника, депутатам перед голосованием рассылали ролики, где была обезьяна с чертами Юлии Тимошенко - работа художника Ильи Чичкана, которую выдавали за его собственное творение, а также показывали документы о том, что он добавляет в краску экскременты.

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В результате голосование провалилось. При этом претензий к программе развития музея, которую представил Ройтбурд на конкурсе, не прозвучало.

Еще до голосования в облсовете конфликт с назначением в Одесском музее вышел за пределы города.

Полсотни деятелей культуры и искусства, журналисты, политики, популярные блогеры публично поддержали Ройтбурда.

Битву за музей назвали противостоянием ценностей: советского образа мышления - против европейского.

Депутат от "Радикальной партии" Андрей Лозовой призвал "дать вате по зубам".

Письмо за назначение художника директором подписали министр культуры Евгений Нищук, писатели Сергей Жадан и Юрий Андрухович, галерист Павел Гудимов.

"Это история не об искусстве, не о менеджменте в культуре, а о том, насколько мы не Россия. Так никогда нормальные люди не пойдут работать на государство, если пророссийский люмпен будет и дальше блокировать изменения", - написал в Facebook журналист Вахтанг Кипиани, который предлагал заканчивать бразильско-одесский сериал с назначением Александра Ройтбурда подписью председателя ОГА.

Отвратительная кампания

Последнюю точку в скандале действительно поставил одесский губернатор Максим Степанов, который назвал кампанию против Ройтбурда отвратительной и таки назначил его директором музея. С художником подписали пятилетнее соглашение.

"Вылить на голову человека столько грязи ... Я на самом деле не услышал никакой аргументированной критики программы", - заявил председатель ОГА.

Копірайт зображення unian Image caption Работы Ройтбурда называют провокационными

На церемонию назначения в музей пришли и противники художника из "Оппозиционного блока", которые раскритиковали и сам конкурс, и право председателя ОГА утверждать победителя.

"Согласно юридическому мнению, превалирует специальный "Закон о культуре", который четко определяет, причем не дает право, а обязывает человека, победившего на конкурсе, назначить. Более того, конкурс никоим образом не оспаривается", - пояснил Максим Степанов свое право назначить Ройтбурда.

Депутаты отметили, что сегодня ОГА руководит учреждениями культуры только потому, что эти полномочия ей делегировал областной совет. И пообещали выступить с инициативой об отзыве этих полномочий.

От Ройтбурда напоследок они требовали только одного - сказать, считает ли он 2 мая праздником.

Художник ответил, что "это трагедия, но Одесса сделала свой выбор".

Планы в музее

Новоназначенный директор пообещал осовременить музей и найти финансирование для него среди меценатов и через краудфандинг.

"Первое, что необходимо - это создание общественного совета музея. В него должны войти авторитетные деятели культуры. Далее - попечительский совет музея, куда войдут представители среднего и крупного бизнеса, которые хотят и могут нас поддержать", - рассказал о своих планах Александр Ройтбурд.

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