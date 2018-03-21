Выборы и Донбасс: как Cambridge Analytica влияла на Украину
В США и Европе разгорается скандал вокруг использования британской компанией Cambridge Analytica персональных данных из социальных сетей для влияния на выборы. Фигурирует в этом скандале и Украина.
Социальная сеть Facebook передавала информацию о пользователях аналитическим компаниям Cambridge Analytica и Strategic Communication Laboratories, которые на основе этих данных могли влиять на результаты выборов в ведущих странах мира.
Считается, что эти компании могли помочь Дональду Трампу победить на президентских выборах в США в 2016 году.
Cambridge Analytica также, вероятно, могла сыграть определенную роль при проведении референдума по вопросу о выходе Великобритании из ЕС.
В Украине компания могла работать в 2004 и 2014 годах.
Работа в Украине
Как узнали в своем расследовании журналисты канала Channel 4, компания Cambridge Analytica в своем международном портфолио не скрывает успешную работу во время избирательных кампаний, в частности ее подразделение могло работать в Украине.
Журналисты смогли найти на сайте компании информацию об участии в около 200 избирательных кампаниях на пяти континентах.
Сама компания отрицает любую противоправную деятельность.
Cambridge Analytica работает с 2013 года и специализируется на анализе информации из социальных сетей. Однако ее материнская компания Strategic Communications Laboratories (SCL) работала еще с 90-х годов.
Судя по сайту компании, она имела несколько проектов в Украине.
Самое раннее упоминание - о президентских выборах 2004 года и победе Виктора Ющенко.
В своем портфолио SCL утверждает, что помогла Оранжевой революции - правда, это упоминание содержит существенную фактологическую ошибку.
В частности, там говорится, что Оранжевая коалиция обратилась к ним в 2004 году за помощью после роспуска парламента. На самом деле, Верховную Раду распустили только в 2007 году.
"Как часть мультинациональной команды консультантов, с помощью современных исследований и эффективных методов вмешательства в кампанию, SCL сохранила сплоченность коалиции для обеспечения победы в тяжелой борьбе", - указывается на сайте компании.
Журналисты также нашли более современную историю о сотрудничестве SCL и Украины.
Украинские власти якобы заключили соглашение с компанией для сбора информации, анализа и разработки стратегии возвращения под контроль Донецка.
Аналитики пришли к выводу, что поддержка центрального правительства Украины в этом регионе была чрезвычайно низкой, а желание иметь единую страну не воплощалось в поддержку правительства в Киеве.
Компания считала, что любая общенациональная коммуникационная информационная кампания в регионе могла провалиться.
"Эти выводы применили для разработки локализованных коммуникационных кампаний для ослабления "ДНР", - говорится в сообщении.
Отчет якобы передали президенту Украины и министерству обороны Великобритании.
Еще один раз Украина упоминается в скрытом видео, на котором директор Cambridge Analytica Александр Никс рассказывал о возможной тактике дискредитации политиков в сети.
В качестве примера возможного "глубокого копания" под кандидата он рассказал о возможности подослать домой к оппоненту или кандидату "украинских девушек ..., которые очень хороши".
Как это работало?
В центре скандала оказался профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган, который разработал мобильное приложение This is your digital life ("Твоя цифровое жизнь").
Эта программа составляла психологические портреты пользователей на основе постов в Facebook, личных данных, указанных в социальной сети, и реакций на публикации других пользователей.
А еще приложение имело доступ к личным данным друзей 270 тыс. пользователей, которые установили This is your digital life.
Всю собранную информацию могли использовать в частных бизнес целях.
Фирма Cambridge Analytica утверждает, что по требованию Facebook немедленно удалила всю полученную информацию о пользователях приложения This is your digital life.
Всего в распоряжение компаний могли попасть данные более 200 млн пользователей Facebook.
Американские и европейские политики призывают основателя и исполнительного директора Facebook Марка Цукерберга дать показания по ситуации со сбором данных пользователей частной компанией.
Уже известно, что заслушать руководителя Facebook планирует Европарламент, а также парламенты США и Великобритании.