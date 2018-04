Выборы и Донбасс: как Cambridge Analytica влияла на Украину

Копірайт зображення UNIAN Image caption Strategic Communications Laboratories (SCL) говорит, что работала на "оранжевую команду" в 2004 году

В США и Европе разгорается скандал вокруг использования британской компанией Cambridge Analytica персональных данных из социальных сетей для влияния на выборы. Фигурирует в этом скандале и Украина.

Социальная сеть Facebook передавала информацию о пользователях аналитическим компаниям Cambridge Analytica и Strategic Communication Laboratories, которые на основе этих данных могли влиять на результаты выборов в ведущих странах мира.

Считается, что эти компании могли помочь Дональду Трампу победить на президентских выборах в США в 2016 году.

Cambridge Analytica также, вероятно, могла сыграть определенную роль при проведении референдума по вопросу о выходе Великобритании из ЕС.

В Украине компания могла работать в 2004 и 2014 годах.

Работа в Украине

Как узнали в своем расследовании журналисты канала Channel 4, компания Cambridge Analytica в своем международном портфолио не скрывает успешную работу во время избирательных кампаний, в частности ее подразделение могло работать в Украине.

Журналисты смогли найти на сайте компании информацию об участии в около 200 избирательных кампаниях на пяти континентах.

Сама компания отрицает любую противоправную деятельность.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Cambridge Analytica использовала данные пользователей Facebook

Cambridge Analytica работает с 2013 года и специализируется на анализе информации из социальных сетей. Однако ее материнская компания Strategic Communications Laboratories (SCL) работала еще с 90-х годов.

Судя по сайту компании, она имела несколько проектов в Украине.

Самое раннее упоминание - о президентских выборах 2004 года и победе Виктора Ющенко.

В своем портфолио SCL утверждает, что помогла Оранжевой революции - правда, это упоминание содержит существенную фактологическую ошибку.

В частности, там говорится, что Оранжевая коалиция обратилась к ним в 2004 году за помощью после роспуска парламента. На самом деле, Верховную Раду распустили только в 2007 году.

"Как часть мультинациональной команды консультантов, с помощью современных исследований и эффективных методов вмешательства в кампанию, SCL сохранила сплоченность коалиции для обеспечения победы в тяжелой борьбе", - указывается на сайте компании.

Журналисты также нашли более современную историю о сотрудничестве SCL и Украины.

Украинские власти якобы заключили соглашение с компанией для сбора информации, анализа и разработки стратегии возвращения под контроль Донецка.

Аналитики пришли к выводу, что поддержка центрального правительства Украины в этом регионе была чрезвычайно низкой, а желание иметь единую страну не воплощалось в поддержку правительства в Киеве.

Компания считала, что любая общенациональная коммуникационная информационная кампания в регионе могла провалиться.

Копірайт зображення AFP Image caption Компания SCL также якобы по заказу властей Украины изучала настроения в "ДНР"

"Эти выводы применили для разработки локализованных коммуникационных кампаний для ослабления "ДНР", - говорится в сообщении.

Отчет якобы передали президенту Украины и министерству обороны Великобритании.

Еще один раз Украина упоминается в скрытом видео, на котором директор Cambridge Analytica Александр Никс рассказывал о возможной тактике дискредитации политиков в сети.

В качестве примера возможного "глубокого копания" под кандидата он рассказал о возможности подослать домой к оппоненту или кандидату "украинских девушек ..., которые очень хороши".

Как это работало?

В центре скандала оказался профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган, который разработал мобильное приложение This is your digital life ("Твоя цифровое жизнь").

Эта программа составляла психологические портреты пользователей на основе постов в Facebook, личных данных, указанных в социальной сети, и реакций на публикации других пользователей.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Конгрессе США, британском парламенте и Европарламенте хотят выслушать Марка Цукерберга относительно сбора данных пользователей Facebook британской частной компанией

А еще приложение имело доступ к личным данным друзей 270 тыс. пользователей, которые установили This is your digital life.

Всю собранную информацию могли использовать в частных бизнес целях.

Фирма Cambridge Analytica утверждает, что по требованию Facebook немедленно удалила всю полученную информацию о пользователях приложения This is your digital life.

Всего в распоряжение компаний могли попасть данные более 200 млн пользователей Facebook.

Американские и европейские политики призывают основателя и исполнительного директора Facebook Марка Цукерберга дать показания по ситуации со сбором данных пользователей частной компанией.

Уже известно, что заслушать руководителя Facebook планирует Европарламент, а также парламенты США и Великобритании.

