Закон об оружии в Раде: возможно ли его выполнить?

Копірайт зображення УНІАН

20 марта Верховная Рада приняла изменения в закон "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц".

Согласно его положениям, запрещено проносить в здания органов власти - Верховной Рады, Администрации президента, правительства и других - холодное и огнестрельное оружие, взрывчатые, легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.

Отныне военнослужащие Управления государственной охраны (УГО), которые охраняют такие здания, могут не допускать в них любого, в том числе депутатов и чиновников, которые пытаются пронести холодное или огнестрельное оружие. Ранее военнослужащие могли только "требовать" не проносить оружие.

Поскольку обыскивать депутатов или осматривать их вещи запрещено по закону о статусе народного депутата, оружие они всегда могли проносить в зал заседаний беспрепятственно.

В том числе 15 марта депутат Надежда Савченко призналась, что пришла в Раду с наградным оружием.

В тот же день генпрокурор Юрий Луценко обвинил ее в подготовке теракта в Верховной Раде. Как утверждает Надежда Савченко, у следствия есть материалы о якобы подготовке ею силовых действий в парламенте, но все это был "блеф", который она сама придумала.

Вскоре спикер Парубий и лидеры всех фракций, как провластных, так и оппозиционных, зарегистрировали законопроект об изменениях в закон "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", и Рада его приняла.

21 марта этот закон подписал президент Порошенко.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Обвинения в адрес Надежды Савченко стали толчком для принятия нового закона

В пояснительной записке авторы законопроекта сообщили, что их обеспокоила "обнародованная правоохранительными органами информация о террористических угрозах, в том числе в окружении парламента".

После принятия закона спикер Парубий сообщил, что свое оружие депутаты смогут оставлять в специальных помещениях.

Правовая коллизия?

У нового закона сразу нашлись критики, которые считают, что он противоречит другим законам.

Ведь непонятно, как военнослужащие УГО могут предотвратить пронос оружия депутатами, которые до сих пор имеют неприкосновенность.

По закону "О статусе народного депутата Украины", обыск и досмотр вещей депутата может проводиться только тогда, когда парламент дал согласие привлечь его к уголовной ответственности.

На это обратило внимание Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады Украины, проанализировав законопроект еще до его принятия.

В его заключении говорится об "отсутствии четкого предписания о проведении осмотра и проверки вещей народного депутата в случае посещения им соответствующих административных зданий".

Впрочем, депутат от "БПП" Иван Винник заверил BBC News Украина, что трудностей с реализацией законопроекта не будет.

"В Верховной Раде будут установлены сканеры, подобные тем, что существуют в аэропортах. Если специалисты, которые будут работать со сканерами, обнаружат у депутата запрещенные вещи, они попросят их сдать. Депутатов никто трогать не будет", - подчеркнул он.

По мнению Винника, это полностью соответствует закону о статусе депутата.

Что же будут делать военнослужащие УГО, если депутат откажется отдать запрещенные вещи и обвинит их в препятствовании работе?

"Ссылаться на положения Закона о государственной охране государственных органов", - говорит Иван Винник.

"Конституционный суд разъяснил, что особый режим охраны государственных объектов не противоречит статусу депутатской неприкосновенности. Если Верховная Рада приняла закон, то каждый народный депутат должен его выполнять", - пояснил он.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Депутат Иван Винник считает, что трудностей с реализацией законопроекта не будет

Приняли "через одно место"

В свою очередь один из депутатов, попросивший не называть его фамилию, отметил в комментарии BBC News Украина, что закон "приняли через одно место" и он "противоречит не только закону о статусе народного депутата, но и нескольким другим".

"Представим, что один депутат проходит такой сканер, у него что-то "звенит" и он отдает запрещенные предметы, а у второго "звенит" и он отказывается их отдать. Если военнослужащие УГО отказываются такого депутата впустить в Верховную Раду - это нарушение закона о статусе народного депутата и уголовная ответственность за "ограничение деятельности", - пояснил он.

По мнению собеседника BBC News Украина, депутатам стоило сначала решить вопрос с отменой депутатской неприкосновенности, а потом принимать изменения в закон об охране государственных органов.

Недостатки законопроекта подчеркнул и депутат от БПП Владимир Арешонков в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы, как всегда, спешим. И мы Парубию вчера говорили: еще комитет должен принять решение внести изменения в закон о статусе народных депутатов ... Потому что если депутат не захочет предоставить добровольно на обыск свои вещи, то максимум, что государственная охрана сделает, это не допустит его в это здание", - сказал он.

Поэтому, судя по всему, в случае конфликтов военнослужащие УГО должны будут решать, стоит ли безопасность парламента уголовной ответственности, грозящей им за недопуск в Раду депутатов, отказавшихся сдать оружие.

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