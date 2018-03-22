DeleteFacebook: как защитить частные данные

Копірайт зображення Getty Images Image caption Людей все больше интересует то, какую информацию о них хранят IT-компании

Из-за скандала вокруг исследовательской компании Cambridge Analytica, которая якобы не по назначению использовала данные 50 млн пользователей Facebook, снова начались дебаты о том, сколько информации распространяется в этой соцсети и кто может ее видеть.

Для Facebook информация - как для бизнесменов нефть. Она привлекает в соцсеть рекламодателей, которые на ней зарабатывают.

Facebook имеет возможность создавать детальные, тщательно разработанные профили пользователей - на основании "лайков", осуждающих реакций, стилей жизни и политических предпочтений.

Возникает главный вопрос - какими данными соцсеть делится с другими компаниями и что могут сделать пользователи, чтобы восстановить контроль над собственной информацией?

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Копірайт зображення Getty Images Image caption Гендиректор Cambridge Analytica Александр Никс сообщил депутатам, что его компания использовала данные из "тестов в Facebook"

Все мы видели эти тесты. Они предлагают проверить IQ, узнать, какой вы молодец, или показать, какой красивой кинозвездой вы могли бы быть.

Информацию из одного такого теста в Facebook - "Твоя цифровая жизнь" - Cambridge Analytica якобы использовала, чтобы собрать данные миллионов людей.

Много подобных тестов уверяют вас, что ваши личные данные - в безопасности.

Все эти тесты и игры созданы как приманка для пользователей. Впрочем, слишком часто оказывается, что они - только ширма для массового сбора данных. Вполне дозволенного, согласно условиям использования Facebook.

Фонд Electronic Frontier, выступающий в защиту приватности, заявил, что эти тесты собирают информацию в соответствии со "структурой условий предоставления услуг интерфейса прикладных программ Facebook".

После этого Facebook изменила условия пользования, чтобы ограничить доступ к информации, которую разрешено собирать третьим сторонам. В частности, теперь они не имеют доступа к данным о друзьях пользователя.

Пока остается неясным, какую информацию получила Cambridge Analytica. Расследование проводит британское управление по защите данных - ICO.

Как пользователи могут защитить свою информацию?

Войдите в Facebook и откройте страницу "Приложения" в настройках.

В разделе "Приложения, веб-сайты и плагины" нажмите кнопку "Изменить".

Нажмите кнопку "Disable platform" (Отключить платформу).

В дальнейшем вы не сможете пользоваться сайтами сторонних разработчиков в сети Facebook. Если это слишком радикальный шаг, то есть способ ограничить доступ к персональной информации, которую получают приложения, и одновременно ими пользоваться:

В настройках Facebook зайдите на страницу «Приложения».

Снимите выделение всех категорий информации, которую вы предоставляете приложении: биография, день рождения, состав семьи, религиозные взгляды, статус "В сети", сообщения в вашем жизнеописании, журнале активности и интересов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Цифровые отпечатки пальцев увеличиваются, потому что люди выкладывают в интернет все больше информации

Вот еще несколько полезных советов.

"Никогда не нажимайте кнопку "Нравится" на служебной странице продукта. А если хотите поиграть в эти игры или пройти тесты, не заходите в них через Facebook, а делайте это непосредственно на сайте игры или теста", - советует Пол Бернал, лектор курсов информационных технологий, интеллектуальной собственности и медиа-права в юридической школе Университета Восточной Англии.

"Войдя через Facebook, легче пользоваться этими приложениями, но одновременно это дает разработчику приложения доступ к профилям пользователей и информации, которая в них содержится", - добавляет преподаватель.

Как еще можно защитить свои данные в Facebook?

По мнению доктора Бернала, на самом деле есть только один железобетонно надежный способ сохранить приватность своей информации. "Уйти из Facebook".

"У Facebook будет стимул лучше защищать информацию людей только в том случае, если люди будут массово покидать Facebook. А пока у компании очень мало стимулов для изменений", - отметил он в интервью BBC.

И кажется, он не единственный, кто к этому призывает. Сейчас в Twitter стремительно распространяется хештеґ #DeleteFacebook (Выдали Facebook) - в результате скандала с Cambridge Analytica.

Но доктор Бернал признает - маловероятно, что соцсеть покинет много пользователей. Особенно те, для кого Facebook стал "частью инфраструктуры жизни".

Можно ли узнать, какие данные о вас хранятся?

Копірайт зображення Getty Images Image caption С 2011 года Шремз активно подает жалобы на Facebook

Согласно современным нормам защиты данных, пользователь может подавать в отдельные компании запросы и получать информацию о том, какой объем данных пользователей имеет компания.

Когда австрийский правозащитник, сторонник конфиденциальности информации, Макс Шремз направил такой запрос в Facebook еще в 2011 году, ему выдали компакт-диск, на котором хранилось 1200 файлов.

Как выяснилось, социальная сеть сохраняла все IP-адреса устройств, которыми он пользовался для доступа к сайту, всю историю сообщений и разговоров, места его нахождения и даже всю информацию, которую он удалил: сообщения, обновления статусов и сообщения на стене.

Однако, теперь информация с Facebook все чаще попадает в руки сторонних компаний, и делать такие запросы становится все труднее.

"Как вы будете запрашивать свои данные, если не знаете, к кому обращаться?" - разводит руками доктор Бернал.

Но летом 2018 года все может измениться, когда в Европе вступят в силу "Общие правила защиты данных" (General Data Protection Regulation, GDPR). Они должны значительно облегчить пользователям жизнь, чтобы те могли быстрее восстановить контроль над своими данными.

Компаниям, которые не будут отвечать на эти запросы, угрожают крупные штрафы. Возможно, это заставит их охотнее предоставлять пользователям эту информацию - в "четкой и понятной форме".

Долго ли хранятся данные?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Можно ли удалить свой профиль в соцсети?

По европейским законам о защите персональных данных, компании должны хранить данные пользователей "по мере целесообразности". Но толковать эту размытую формулировку можно по-разному.

В случае с Facebook это означает, "пока пользователь, опубликовавший информацию, не удалит ее, она будет оставаться онлайн в течение неограниченного периода времени".

Можно ли удалить данные за прошлые годы?

Пользователи могут удалять свои аккаунты. Теоретически так они "убивают" все свои заметки. Но если вы хотите отдохнуть от соцсети, Facebook поощряет просто отключить эти сообщения на время - на случай, если потом захотите вернуться.

Также необходимо помнить о том, что значительная часть информации о вас останется на платформе посредством сообщений ваших друзей.

Право человека на безвестность станет одним из наиболее значимых изменений, которые введут GDPR. Теоретически это должно значительно облегчить удаления журнала вашей активности в соцсети (да и вообще любой онлайновой истории).

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