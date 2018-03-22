Почему оружейные блогеры переходят с YouTube на PornHub

Копірайт зображення YouTube / InRangeTV

YouTube запрещает видеоролики, которые показывают, как производить или совершенствовать оружие и аксессуары к нему.

На данный момент уже запрещено любое видео, связанное с продажей оружия.

Многие блогеры, которые пропагандируют огнестрельное оружие, заметили, что некоторые их видео пропали с платформы, а некоторым вообще деактивировали их каналы на YouTube.

Популярные обозреватели оружия заявили, что этот шаг нарушает их права как граждан США, а некоторые отметили, что переместят свои видео на популярный порно-сервис PornHub.

Сейчас правила YouTube запрещают видео, которые:

показывают, как изготавливать огнестрельное оружие, боеприпасы, увеличивать патронник (магазин) или изготавливать самодельные глушители

имеют целью продажу оружия или аксессуаров, в том числе вместительных магазинов и запчастей для преобразования огнестрельного оружия в автоматическое

показывают, как превратить огнестрельное оружие в автоматическое или в имитирующее автоматическое

показывают, как устанавливать аксессуары и запчасти

Такие изменения спровоцировали недовольство некоторых видеоблогеров, которые увлекаются совершенствованием оружия и демонстрируют свои изобретения как хобби.

Обозреватели Карл Касарда и Иен Макколмум, которые управляют сайтом InRangeTV, заявили, что начали размещать свои видео на Facebook и на порнографическом сайте PornHub.

"Нас не интересует зарабатывание денег от PornHub. Мы просто ищем безопасное место для нашего контента и наших зрителей", - говорится в заявлении блогеров.

Производитель огнестрельного оружия Spike's Tactical назвал изменения попыткой "постепенно ограничить наши права и свободы".

Копірайт зображення YouTube/Joerg Sprave Image caption В одном из не слишком серьезных видео Джордж Спрейв делает оружие, стреляющее карандашами

Производитель видео Джордж Спрейв говорит, что он понимает стремление YouTube "определить свои принципы" более четко. Но отмечает, что изменения были введены без переходного периода.

"Многие каналы Youtube, посвященные оружию, теперь вынуждены бояться", - отметил он на сайте Motherboard.

"Им нужно определенное время, чтобы привести свои видео в соответствие с новыми правилами", - добавил он.

Недопустимо для детей

Во вторник YouTube подвергся критике после того, как газета Sun нашла пошаговые инструкции, как создать пневматическую винтовку на YouTube Kids - приложении компании для детей.

Приложение был разработан для детей, но его содержание проверяется алгоритмом, поэтому туда неоднократно "проскальзывали" несоответствующие видеоролики.

В феврале одна из программ BBC нашла на YouTube Kids инструкцию, как точить ножи.

В то же время, в YouTube заявили, что на сайте существуют различные процессы, чтобы предотвратить появление несоответствующих материалов на видеоплатформах.

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