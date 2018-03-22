Арест Савченко: проблема или достижение властей?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Надежда Савченко добровольно пошла в СИЗО СБУ после того, как Верховная Рада дала разрешение на ее арест

Разрешение парламента арестовать Надежду Савченко может стать как достижением властей, так и появлением новой серьезной проблемы для команды президента, считают украинские эксперты.

22 марта Верховная Рада дала разрешение на арест Надежды Савченко, которую обвиняют в планировании теракта в Киеве с помощью завезенного из "ДНР" оружия.

Оперативные записи спецслужб, на которых зафиксированы возможные планы минометного обстрела центра Киева, массового убийства в зале парламента и убийства руководителей страны настолько поразили депутатов, что на защиту Савченко, кроме "Оппозиционного блока", практически никто не встал.

Сама Надежда Савченко отрицает намерение совершить теракт и говорит, что просто планировала "политическую провокацию".

Получат ли украинские власти дополнительную головную боль от ареста Савченко, как это повлияет на президентские амбиции Юлии Тимошенко и затронет ли Виктора Медведчука - своими соображениями поделились украинские политологи.

Проблема или выигрыш

Политолог Михаил Погребинский в разговоре с ВВС News Украина рассказывает, что, на первый взгляд, украинские власти создали себе очередную серьезную проблему.

Однако, скорее всего, значительных неудобств для властей от ареста Савченко не будет, говорит он.

"Если Савченко посадят, а критической реакции от старших товарищей из Вашингтона и Брюсселя не будет, то власти скорее решили проблему", - считает Погребинский.

Владимир Фесенко добавляет, что власти пошли на риск, начав такое ​​громкое дело против "Героя Украины" Надежды Савченко.

Но, с одной стороны, СБУ должна была показать, как раскрывает резонансные заговоры, а с другой - Савченко "сама потеряла" бывшую у нее народную поддержку, считает политолог.

Копірайт зображення AFP Image caption Еще два года назад Надежда Савченко была в российской тюрьме, а теперь имеет все шансы оказаться в украинской

"Риски для властей от дела против Савченко меньше, чем в случае с Саакашвили. Определенная поддержка у нее есть, но не массовая. Надежда сама разрушила свою репутацию до основания", - добавил Фесенко.

Причиной уничтожения, по мнению эксперта, была ее скандальная коммуникация с главарями боевиков на Донбассе.

В свою очередь политолог Вадим Карасев в эфире канала "112 Украина" обратил внимание на негативный международный аспект дела.

В первую очередь, российские СМИ будут удачно использовать образ Савченко, которая из героини в российской тюрьме превращается в преступника в украинской.

"Для европейцев это будет очень странная ситуация, характеризующая внутреннюю украинскую нестабильность и эмоциональные качели от героев к преступникам", - считает Карасев.

Перспектива в суде

Генпрокурор Юрий Луценко пообещал передать дело Савченко в суд через несколько месяцев, а суд изберет ей меру пресечения уже в пятницу.

И, скорее всего, это будет арест, считает Карасев, ведь статьи обвинений, которые ей предъявили, не предусматривают другой меры.

Хотя Михаил Погребинский и предполагает, что квалифицированный адвокат мог бы "развалить" дело в суде.

"Савченко себя не очень адекватно повела, защищаясь в парламенте. Можно было тоньше провести линию защиты", - допускает Погребинский.

Он считает, что ее предыдущие объяснения - о намерении совершить провокацию - могли ей помочь. Но в выступлении с трибуны парламента она об этих аргументах практически не вспомнила.

Уже в пятницу суд будет избирать меру пресечения Надежде Савченко, и, возможно, весь мир снова облетят ее фотографии - на этот раз за украинской решеткой.

Удары по Тимошенко и Медведчуку?

Надежда Савченко зашла в парламент первым номером избирательного списка "Батькивщины", поэтому эксперты предполагают, что это дело могут использовать для противодействия Юлии Тимошенко на президентских выборах.

"Тимошенко не случайно не пришла в Раду в день голосования по Савченко. Она будет игнорировать эту тему максимально. Власти уже пытаются ударить по Тимошенко", - указывает Погребинский.

Сейчас Юлия Тимошенко - лидер президентских симпатий, поэтому, по мнению экспертов, Петр Порошенко мог бы использовать этот аргумент.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Суд над Надеждой Савченко могут использовать против Юлии Тимошенко, предполагают политологи

"Власти будут пытаться использовать Савченко против Тимошенко. Но, скорее всего, серьезных потерь у Тимошенко не будет", - считает Фесенко.

Он напоминает, что Тимошенко и Савченко "разошлись" уже давно, и попытки связать ее сейчас с именем Тимошенко не будут эффективными.

Еще одна интересная деталь: в выступлении в Раде Юрий Луценко намекнул, что "кукловодом" Савченко мог быть Виктор Медведчук.

В организации Медведчука "Украинский выбор" уже заявили, что такая позиция генпрокурора является манипуляцией.

Украинские эксперты часто связывают его имя с Надеждой Савченко, но оба политика это отрицают. Медведчук ведет переговоры об обмене пленными от имени Украины и имеет хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным.

"Возможно, ближе к выборам, могут начать какое-то дело против Медведчука - это будет выигрышно для властей", - предполагает Владимир Фесенко.

Хотя он сомневается, что против господина Медведчука правоохранители могут найти серьезные доказательства.

"Что касается Медведчука - то эта фигура им не по зубам", - считает Михаил Погребинский.

Поэтому серьезной опасности для Медведчука, несмотря на намеки генпрокурора, эксперт не видит.

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