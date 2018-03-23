Где искать и как выбрать врача "по-новому"

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С апреля в Украине начинается кампания по выбору врача. Это - одно из нововведений медицинской реформы, цель которого - отойти от привязки людей к больнице по месту прописки и дать им возможность самостоятельно выбирать медиков.

Выбирать можно будет врачей первичного звена, то есть терапевтов, педиатров или семейных врачей. Каждый пациент должен будет подписать с выбранным врачом соглашение - "декларацию".

Как будет происходить этот процесс, выясняла ВВС News Украина.

Где искать врача?

В Минздраве советуют подписывать декларацию с тем врачом, которого пациент знает и обслуживанием которого доволен, а также - спрашивать совета у родственников, соседей и друзей.

Кроме того, можно обратиться в местный отдел здравоохранения, где должны рассказать, какие врачи работают в городе или районе. Другой вариант - обратиться в медучреждение, прочитать на сайте, если они есть, спросить в регистратуре.

В то же время те, кто уже начал определяться с выбором, сетуют на отсутствие единой базы данных, из которой можно выбрать врача, и призывают поработать над этим вопросом.

"Было бы неплохо, если бы был государственный ресурс, где были бы описаны все доступные врачи с возможностью оставить отзыв как о враче, так и о больнице", - пишет в Facebook харьковчанин Сергей Сенищев.

"Не о всех есть информация в интернете. Было бы хорошо, если бы в регистратуре была информация о каждом, где учился, где работал", - рассказала ВВС News Украина киевлянка Светлана Зимняя, которая уже несколько недель занимается вопросом выбора врача.

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Сколько пациентов может быть у врача?

Врач может отказаться подписывать декларацию, отмечают в Минздраве, если он уже набрал максимальное количество пациентов.

Для семейного врача это 1800 пациентов, для терапевта - 2000, для педиатра - 900.

Вопрос количества пациентов у одного врача беспокоит жителей сел, где врачей мало.

"Живу в селе, в больнице целых два семейных врача. При этом на каждого приходится где-то по 4000 пациентов. Если можно только 1800, то куда девать остальных?" - пишет в Facebook на странице Минздрава Инна Бабкина из Кировоградской области.

Подписывать договор можно будет только с теми больницами, которые подключены к системе "Электронное здоровье" - базе данных по учету и управлению всеми медицинскими услугами. Ее также запустили в рамках медреформы.

По состоянию на 22 марта 2018 года, из трех тысяч медучреждений в Украине в системе зарегистрировались почти 900, то есть треть.

Как подписать декларацию: инструкция

Следующий шаг после выбора врача - подписание деклараций. В медучреждение, где работает врач, надо прийти с паспортом, налоговым номером и мобильным телефоном. Чтобы подписать соглашение с педиатром или семейным врачом для ребенка, нужно свидетельство о его рождении.

Представитель больницы должен внести данные пациента в систему "Электронное здоровье".

В Минздраве отмечают, что декларации будут только в электронной форме - бумажных бланков, форм, печатей не будет. Дополнительную проверку будут проводить с помощью кода, который пришлют на телефон пациента. Далее код введут в систему "Электронное здоровье".

Если нет мобильного, представитель больницы сфотографирует документы, чтобы добавить их в декларацию в электронной системе.

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Пациент должен подписать два экземпляра декларации - один остается у него, другой - в медучреждении.

Представитель больницы накладывает электронную цифровую подпись на декларацию и направляет ее в систему "Электронное здоровье".

Декларация не подписывается навсегда, уверяют в Минздраве, в любой момент врача можно будет сменить.

"Мы еще сами не знаем, как все будет"

Вопрос о наличии в медучреждениях компьютеров, интернета и принтеров, необходимых для всей процедуры, остается открытым.

В Минздраве говорят, что технику должны обеспечить сами медучреждения.

Кроме того, больницы должны выбрать уполномоченного, который будет организовывать подписание деклараций.

Каждое медучреждение должно самостоятельно определить, как это будет происходить - в специальные часы приема или в течение всего рабочего дня. Весь процесс выбора врача еще может измениться, сейчас его согласовывают в центральных органах власти.

В некоторых медучреждениях к нововведениям относятся с опаской, как вот, например, в поликлинике №3 Подольского района Киева, где киевлянке Светлане Зимней, когда она спросила, как будет с декларациями, ответили: "Мы еще сами не знаем, как все будет, ведь очень много изменений в последнее время".

Можно ли выбрать частного врача?

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Реформа предусматривает, что декларацию можно будет подписать и с врачом в частной клинике, если она заключила договор с государством.

Каждое учреждение (и государственное, и частное), желающее получать деньги пациента, должно заключить договор с Национальной службой здоровья (НСЗУ) и по этому договору работать.

Кто и как будет платить врачам?

После подписания декларации Национальная служба здоровья начнет перечислять деньги за лечение пациента именно в это медучреждение.

За год обслуживания взрослого пациента государство будет платить больнице 370 грн в 2018 году, 450 - 2019-м. За детей и пожилых людей эта сумма будет почти вдвое больше.

Деньги должны пойти сразу, как только больница присоединится к реформе и заключит договор с Национальной службой здоровья.

По прогнозам Олега Петренко, который выиграл конкурс на должность главы НСЗУ, до конца 2018 года служба здоровья заключит договора и будет оплачивать услуги по первичной медицине с третью больниц в стране.

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