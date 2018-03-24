Как уберечься от последствий перевода часов

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25 марта в три часа ночи украинцы переведут стрелки на час вперед. Так в воскресенье украинцам придется спать меньше. Какие же угрозы возникнут для здоровья и что советуют специалисты?

BBC News Украина спросили об этом врачей и ученых.

Терапевт рекомендует

Терапевт-кардиолог высшей категории Виктория Форосенко отмечает, что если к этому готовиться и соблюдать несколько советов, то последствия перевода часов будут минимальны.

По ее словам, после перевода часов человек почувствует все те проблемы, которые бывают от недосыпания.

"Надо стараться где-то за неделю до перевода часов раньше на 15 минут ложиться спать и раньше вставать", - говорит медик в беседе с BBC News Украина.

Так же, по ее словам, следует также постепенно переносить прием пищи.

Виктория Форосенко советует не планировать в первые дни после перевода часов важные дела и встречи.

"Лучше попробовать сделать эти дни на работе более легкими", - добавляет она.

Мнение психиатра

Психиатр Андрей Мухоморов говорит, что перевод часов очень плохо влияет на организм.

"Человеческий организм - это ритмическая система, которая имеет стабильные дневные и ночные ритмы", - объясняет он.

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В коментарі BBC News Україна лікар каже, що кожні півроку примушувати його переадаптуватися з одного часу на інший - це серйозне навантаження.

Универсальных советов, как лучше минимизировать риски, нет. "В течение месяца человек настраивается на новый ритм и организм адаптируется", - объясняет Мухоморов.

Если же человек испытывает трудности на протяжении долгого периода, следует обратиться к врачу.

Он также считает, что украинский парламент должен отменить перевод часов, поскольку это "издевательство над организмом".

"Единственное, что радует, что тем, кто принимает такие законы, тоже нужно будет переводить часы, и они будут страдать так же, как и все люди", - добавляет психиатр.

Советы ученого

Здоровые люди, особенно утренние хронотипы и ритмики, которые быстро адаптируются (или жаворонки и голуби, простым языком) могут почти не почувствовать перевода часов, говорит кандидат биологических наук Ольга Маслова.

Но для вечерних хронотипов, а также для людей, у которых жизнь очень жестко расписана по часам, может быть довольно ощутимым дискомфорт.

"Есть сведения о повышенных рисках для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, осторожными надо быть водителям", - обращает внимание ученый.

По ее словам, перевод часов влияет на ритмику клеток организма, а также на многие функции.

"И хотя один час - это не критично для здоровых людей, и они в течение нескольких дней адаптируются, однако риски ДТП в первые дни и некоторые влияния на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями показаны во многих исследованиях", - говорит Маслова BBC News Украина.

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Что касается советов, то, по словам ученой, готовиться к переводу стрелок желательно за несколько дней. "Ложиться и вставать на 15-30 мин раньше", - советует биолог.

Также она призывает быть более внимательными на дороге и прислушиваться к своему организму, не перегружать его.

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