Новый кадр в Белом доме: ястреб, уверенный, что Путин врет Трампу

Копірайт зображення Getty Images Image caption Джон Болтон много лет слывет одним из самых ярых внешнеполитических ястребов в Америке

В Вашингтоне разворачивается очередной раунд политического действа, которое обычно называют министерской чехардой.

Госсекретаря Рекса Тиллерсона сменил директор ЦРУ Майк Помпео, на место главного экономического советника Белого дома Гэри Кона назначен консервативный комментатор бизнес-канала CNBC Ларри Кадлоу, а советником президента по нацбезопасности вместо генерала Герберта Макмастера сделается профессиональный дипломат и говорящая голова канала Fox News Джон Болтон, имеющий репутацию рыцаря холодной войны.

Шеф Пентагона генерал Джеймс Мэттис, которого СМИ считают последним прагматичным деятелем администрации Трампа, пока вроде сидит крепко, но пресса многозначительно доносит, что во вторник его видели за ужином с Тиллерсоном.

Из статьи в статью кочует глагол "умерял", характеризующий действие, которое Макмастерс предположительно оказывал на поведение президента Дональда Трампа.

"Теперь не осталось никого, кто бы мог спасти мир от Трампа". Так озаглавлена статья либерального обозревателя Джонатана Чейта в журнале New York.

С самого начала своего правления, к которому он не был подготовлен, Трамп был окружен защитным кордоном советников, как ребенок-монарх, начинает Чейт.

Они учили своего порывистого подопечного уму-разуму; он под конец приходил в себя и причинял стране не больше вреда, чем мог бы нанести ей любой нормальный президент-республиканец, продолжает автор. Казалось, мы как-нибудь перезимуем.

Сейчас же Трамп ломает этот зашитный кордон, пишет Чейт. Кона и Тиллерсона больше нет. Трамп реорганизует свою адвокатскую команду, готовясь к битве со спецпрокурором Робертом Мюллером.

Главного укротителя трамповских порывов Макмастера сменит 9 апреля Болтон, который в начале нынешнего президентства метил в госдеп, куда его проталкивали стратегический советник Трампа Стив Бэннон, ныне опальный, и руководитель телеканала Fox News Роджер Эйлс, ныне покойный.

Ястреб с моржовыми усами

Ходили слухи, что Трамп тогда не взял Болтона из-за его моржовых усов. Усы седые, но голос, раздающийся из-за них, звучит молодо.

Президент продолжал смотреть выступления Болтона по телевизору, у которого Трамп проводит несколько часов в день, и регулярно вызывал его в Белый дом для задушевных бесед. Хотя они, казалось бы, полные антиподы, Трамп, очевидно, чувствовал себя с Болтоном комфортнее, чем со строгим генералом Макмастером, и вот генералу вежливо указали на дверь.

В пятницу обозреватель Washington Post Аарон Блейк перечислил мировозренческие несостыковки Трампа с Болтоном в объемистой статье под заголовком "Взгляды Болтона по России, Ираку и Северной Корее противоречат почти всему, что говорит Трамп".

Трамп как-то заметил, что ему нравятся конфликты в Белом доме и даже хаос. С Болтоном он получит и то, и другое, пишет Блейк, хотя Болтон не новичок в верхах и прекрасно понимает, что последнее слово всегда останется за президентом.

Он работал у Рейгана и обоих Бушей, последний из которых в 2005 году назначил его американским представителем в ООН, улучив момент, когда сенат был на каникулах, а то бы Болтона никогда не утвердили.

Его нынешнее назначение утверждению не подлежит.

Копірайт зображення EPA Image caption Джордж Буш под конец своего президентского срока разочаровался в Болтоне. Как и Болтон в Буше

Работая в ООН, Болтон не скрывал своего презрения к этой организации и говорил, что если в подаренном Рокфеллером 38-этажном здании ее секретариата на Ист-Ривер вдруг станет на 10 этажей меньше, ничего от этого не изменится.

Критики называют Болтона нетерпимым, особенно к тем, кого он считает глупее себя, и вспоминают, что он не ладил с госсекретарями Колином Пауэллом и Кондолизой Райс, а младший Буш под конец в нем разочаровался. Как и Болтон в Буше.

Болтон много лет слывет одним из самых ярых внешнеполитических ястребов в Америке, тогда как Трамп пришел в Белый дом практически изоляционистом.

"Путин ему лжет"

Если Трамп отрицал вмешательство России в американские выборы 2016 года или высказывался на эту тему индифферентно, то Болтон заявил, что Путин лжет Трампу, отрицая это вмешательство.

"Попытка подорвать американскую конституцию намного хуже, чем обыденная тайная операция. Это по сути дела casus belli, настоящий агрессивный акт, которого Вашингтон никогда не потерпит", - сказал по этому поводу Болтон.

Болтон говорит, что Трамп должен воспринять путинские отрицания как оскорбление. "Наблюдать за тем, как Путин ему лжет, - сказал Болтон, - должно быть быть для Трампа прекрасным уроком нравов российского руководства".

Трамп же заявил, что верит Путину, когда тот говорит, что в выборы не вмешивался.

"Каждый раз, когда он меня видит, он говорит: "Я этого не делал!". И я верю - я действительно верю, что когда он говорит мне это, он говорит правду... Честно говоря, я думаю, это для него очень оскорбительно. И что прикажете делать? Пустить в ход кулаки?" - говорил Трамп.

Болтон назвал отравление в Британии агента-двойника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии неприемлемым и призвал к весьма чувствительным ответным мерам.

Трамп подписал резкое совместное заявление с лидерами Франции и Германии и этим ограничился, а потом поздравил Путина с победой на выборах, хотя силовики заклинали его этого не делать.

Трамп подчеркнул в "Твиттере", что Барак Обама тоже поздравлял Путина, и заметил: "СМИ со своими фейковыми новостями лезли на стенку, потому что они хотели, чтобы я его поносил. Они неправы! Ладить с Россией (и с другими) хорошо, а не плохо..."

Болтон призывает к еще более жестким санкциям против Москвы. Трамп противился санкциям, принятым конгрессом, и говорил, что ограничив гибкость исполнительной власти, этот законопроект осложняет заключение Соединенными Штатами сделок, полезных для американского народа, и еще больше сплотит Китай, Россию и Северную Корею.

Копірайт зображення AFP Image caption Работая в ООН, Джон Болтон не скрывал своего презрения к этой организации

Трамп регулярно говорит, что, на его взгляд, война в Ираке была колоссальной ошибкой. "Джордж Буш совершил ошибку, - заявил он. - Мы делаем ошибки. Но эта была просто загляденье. Нам нечего было делать в Ираке. Мы дестабилизировали Ближний Восток!".

Болтон же агитировал за войну и по-прежнему считает, что решение свергнуть Саддама было правильным. "Я считаю, что неправильными были решения, принятые после этого", - заявлял он.

КНДР и Иран

Что до КНДР, то Болтон считает, что санкции и переговоры не работают.

"Теперь, когда у Северной Кореи есть ядерное оружие, у США мало реалистических вариантов, - говорит он. - Новые переговоры и санкции кончатся провалом, как происходит уже 25 лет... Непреложный факт состоит в том, что экономиические санкции еще никогда не препятствовали тому, чтобы упрямый режим обзавелся бомбой".

В феврале Болтон напечатал в Wall Street Journal колонку, в которой обосновывал правомочность превентивного ядерного удара по КНДР.

В начала марте Болтон писал на сайте Hill: "Вести переговоры с Северной Кореей еще хуже, чем просто попусту тратить время. Переговоры легитимизируют режим и дают ему дополнительное время на укрепление своего ядерного и ракетного потенциала. Сегодня остался лишь один дипломатический выход, и он не включает переговоры с Пхеньяном. Вместо этого президенту Трампу следует убедить президента Си Цзиньпина в том, что воссоединение Корейского полуострова отвечает национальным интересам Китая".

Скептики замечают, что на такой вариант не согласится не только Север, но, возможно, и Юг полуострова.

Трамп, с другой стороны, говорит, что санкции приносят плоды, и согласился встретиться с Ким Чен Ыном.

Болтон призывал к смене режима в Иране.

"Я уже десять лет говорю, что официально провозглашенной политикой США должно быть свержение режима мулл в Тегеране! - заявил он. - Поведение и цели этого режима не изменятся, поэтому единственное решение - это смена самого режима!"

Копірайт зображення EPA Image caption Трамп и Болтон считают ядерную сделку 2015 года с Тегераном большой ошибкой Обамы

Белый дом открыто не призывает к смене режима в Иране, хотя намекал на такой вариант. Но и Трамп, и Болтон считают ядерную сделку 2015 года с Тегераном большой ошибкой Обамы и в мае могут взять курс на выход из нее.

Незадолго до ее подписания Болтон напечатал в New York Times статью под заглавием "Чтобы остановить иранскую бомбу, надо разбомбить Иран!".

"Неудобная истина заключается в том, - говорилось в ней, - что лишь военная операция, такая как израильский удар 1981 года по реактору "Осирак" Саддама Хусейна в Ираке или уничтожение в 2007 году сирийского реактора, сконструированного и построенного в Северной Корее, может достичь искомой цели. Времени осталось ужасно мало, но удар может быть успешным".

На тормозах

Бывший юрисконсульт Совета национальной безопасности и госдепа Джон Беллинжер, два года работавший с Болтоном, сказал журналу New Yorker, что не удивится, если, попав в Белый дом, тот спустит на тормозах свои наиболее резкие формулировки.

Первые признаки говорят о том, что Болтон не собирается особо перечить своему новому начальнику.

Получив должность советника президента по нацбезопасности, Болтон снова выступил на Fox New, но уже отказался отвечать на конкретные внешнеполитические вопросы.

Он привел высказывание Дина Ачесона, госсекретаря при Гарри Трумэне, о том, почему они с Трумэном так ладили.

"Никто из нас никогда не забывал, кто здесь президент", - объяснил Ачесон.

Болтон вспомнил и эпизод из своей собственной практики. Когда он был заместителем госсекретаря при Буше-старшем и злился, что тот отклонил какую-то его идею, госсекретарь Джеймс Бейкер говорил Болтону: "Мужик, которого избрали, не хочет этого делать".

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