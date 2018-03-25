Час Земли: выдающиеся архитектурные памятники погрузились в темноту

Самые известные архитектурные памятники мира ежегодно погружаются в темноту на один час.

Глобальная кампания "час Земли" повышает осведомленность о последствиях изменения климата. Она началась в Австралии в 2007 году и сейчас, по словам организаторов, в ней участвуют 187 стран.

Вот лишь некоторые достопримечательности со всего мира, где выключили освещение 24 марта 2018 года.

Сидней, Австралия - Харбор-Бридж и Сиднейский оперный театр

Перед акцией

Копірайт зображення AFP

Во время акции

Копірайт зображення AFP

Пекин, Китай - Национальный стадион ("Птичье гнездо")

Перед акцией

Копірайт зображення EPA

Во время акции

Копірайт зображення EPA

Куала-Лумпур, Малайзия - Башни Петронас

Перед акцией

Копірайт зображення EPA

Во время акции

Копірайт зображення EPA

Тайбэй, остров Тайвань - небоскреб Тайбэй 101

Перед акцией

Копірайт зображення EPA

Во время акции

Копірайт зображення EPA

Сингапур - супердеревья в Садах у залива

Перед акцией

Копірайт зображення Reuters

Во время акции

Копірайт зображення Reuters

Нью-Дели, Индия - Ворота Индии

Перед акцией

Копірайт зображення AFP/Getty

Во время акции

Копірайт зображення AFP/Getty

Рим, Италия - Колизей

Перед акцией

Копірайт зображення AFP/Getty

Во время акции

Копірайт зображення AFP/Getty

Афины, Греция - храм Парфенон

Перед акцией

Копірайт зображення Reuters

Во время акции

Копірайт зображення Reuters

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