Час Земли: выдающиеся архитектурные памятники погрузились в темноту

  • 25 марта 2018

Самые известные архитектурные памятники мира ежегодно погружаются в темноту на один час.

Глобальная кампания "час Земли" повышает осведомленность о последствиях изменения климата. Она началась в Австралии в 2007 году и сейчас, по словам организаторов, в ней участвуют 187 стран.

Вот лишь некоторые достопримечательности со всего мира, где выключили освещение 24 марта 2018 года.

Сидней, Австралия - Харбор-Бридж и Сиднейский оперный театр

Перед акцией

Гарбор-Брідж та Сіднейська опера Копірайт зображення AFP

Во время акции

Гарбор-Брідж та Сіднейська опера під час "години Землі" Копірайт зображення AFP

Пекин, Китай - Национальный стадион ("Птичье гнездо")

Перед акцией

Національний стадіон в Пекіні перед акцією Копірайт зображення EPA

Во время акции

Стадіон у Пекіні Копірайт зображення EPA

Куала-Лумпур, Малайзия - Башни Петронас

Перед акцией

Вежі Петронас Копірайт зображення EPA

Во время акции

Вежі Петронас в Малайзії Копірайт зображення EPA

Тайбэй, остров Тайвань - небоскреб Тайбэй 101

Перед акцией

Хмарочос Тайбей 101 Копірайт зображення EPA

Во время акции

Хмарочос Табей 101 під час години Землі Копірайт зображення EPA

Сингапур - супердеревья в Садах у залива

Перед акцией

Супердерева у Сингапурі Копірайт зображення Reuters

Во время акции

Супердерева у Сингапурі під час години Землі Копірайт зображення Reuters

Нью-Дели, Индия - Ворота Индии

Перед акцией

Брама Індії перед акцією Копірайт зображення AFP/Getty

Во время акции

Брама Індії під час акції "година Землі" Копірайт зображення AFP/Getty

Рим, Италия - Колизей

Перед акцией

Колізей Копірайт зображення AFP/Getty

Во время акции

Колізей під час акції Копірайт зображення AFP/Getty

Афины, Греция - храм Парфенон

Перед акцией

Парфенон в Афінах перед акцією Копірайт зображення Reuters

Во время акции

Храм Парфенон Копірайт зображення Reuters

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