"День Воли" по-белорусски: массовые задержания и разрешение на флаг

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В Беларуси задержали более 100 граждан, которые планировали принять участие в несанкционированном марше по случаю 100-летия провозглашения Белорусской Народной Республики.

Об этом сообщают оппозиционные белорусские интернет-издания.

Точное количество задержанных неизвестно.

Как сообщила в сети Facebook одна из оппозиционных активисток Алена Толстая, большинство задержанных находятся во дворе одного из райотделов.

Кроме того, утром воскресенья арестовали на 10 суток белорусского оппозиционера Николая Статкевича. Он также планировал принять участие в акции ко "Дню Воли" в центре Минска, но на выходе из дома был задержан по обвинению в участии в незаконной акции осенью прошлого года.

Правозащитники сообщили, что накануне также проходили аресты других политических активистов в разных регионах Беларуси.

Что празднуют?

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9 марта 1918 года была провозглашена Белорусская Народная Республика, а чуть позже - 25 марта - и ее независимость.

10 декабря Красная армия заняла Минск, а в середине февраля 1919 года по всей территории Беларуси снова установилась власть большевиков.

БНР не обладала многими формальными атрибутами государства и сильно зависела от немецкой оккупационной власти.

Но ее провозглашение создало исторический прецедент и послужило основой для создания независимого белорусского государства в 1991 году.

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"День Воли" при Лукашенко

Празднование 25 марта, также известного как "День Воли", возобновилось в 1989 году, но не стало государственным праздником.

Вместо этого власти выбрали для официального дня независимости 3 июля - дату освобождения Минска от нацистов в 1944 году.

В Беларуси празднование 25 марта обычно проводится в форме антиправительственных акций и часто заканчивается уличными столкновениями и арестами.

В 1996 году в "День Воли" на улицы Минска вышли около 30 тыс. человек.

В 2000 году власти использовали против мирной демонстрации военную технику и подразделения ОМОН.

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Столетие БНР

В отличие от обычного сценария, в этом году власти пошли на некоторые уступки.

25 марта разрешили митинг и концерт в центре Минска возле Оперного театра.

Более того, позволили использовать незарегистрированные национальные бело-красные флаги и герб "Погоня" с изображением рыцаря, который часто используют белорусские оппозиционеры.

Накануне в нескольких местах открыли памятные доски, посвященные 100-летию БНР.