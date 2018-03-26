Рейтинг аэропортов: Украина пролетела
Ни один украинский аэропорт не попал в рейтинг ста лучших аэропортов мира по версии британской маркетинговой компании Skytrax.
Список опубликован на официальном сайте компании.
Лучшим аэропортом признали сингапурский хаб Чанги.
Также в пятерке корейский Инчхон, международные аэропорты Токио, Гонконга, Дохи - столицы Катара.
Из европейских аэропортов в первой десятке оказались немецкий Мюнхен (на шестой строчке), британский Лондон Хитроу (8-й), швейцарский Цюрих (9-й) и немецкий Франкфурт (10-й).
Международный аэропорт Чанги в Сингапуре
5 интересных фактов
5000
рейсов в неделю
200
направлений
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60 млн пассажиров обслужили в 2017г.
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13 тыс. кв.м. - общая площадь
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На территории есть сад подсолнухов, лилий, кактусов
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Исследование проводилось с августа 2017 года по февраль 2018-го. В целом опросили более 13 млн пассажиров в более чем 550 аэропортах.
Участники опроса рассказали в анкетах, насколько они были удовлетворены различными услугами. В частности, учитывались данные о регистрации на посадку, прибытие, безопасность, шопинг и другие.