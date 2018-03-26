Рейтинг аэропортов: Украина пролетела

Копірайт зображення SERGEI SUPINSKY / Getty Images Image caption Украинские аэропорты в рейтинг не попали

Ни один украинский аэропорт не попал в рейтинг ста лучших аэропортов мира по версии британской маркетинговой компании Skytrax.

Список опубликован на официальном сайте компании.

Лучшим аэропортом признали сингапурский хаб Чанги.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сингапурский международный аэропорт Чанги признан лучшим в мире

Также в пятерке корейский Инчхон, международные аэропорты Токио, Гонконга, Дохи - столицы Катара.

Из европейских аэропортов в первой десятке оказались немецкий Мюнхен (на шестой строчке), британский Лондон Хитроу (8-й), швейцарский Цюрих (9-й) и немецкий Франкфурт (10-й).

Международный аэропорт Чанги в Сингапуре 5 интересных фактов 5000 рейсов в неделю 200 направлений 60 млн пассажиров обслужили в 2017г.

13 тыс. кв.м. - общая площадь

На территории есть сад подсолнухов, лилий, кактусов

changiairport.com

Исследование проводилось с августа 2017 года по февраль 2018-го. В целом опросили более 13 млн пассажиров в более чем 550 аэропортах.

Участники опроса рассказали в анкетах, насколько они были удовлетворены различными услугами. В частности, учитывались данные о регистрации на посадку, прибытие, безопасность, шопинг и другие.

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