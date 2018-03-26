Перевод часов: что советуют врачи

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25 марта в три часа ночи украинцы перевели стрелки часов на час вперед. Насколько опасен для здоровья перевод часов и что советуют врачи?

BBC News Украина расспросила об этом врачей и ученых.

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Терапевт-кардиолог высшей категории Виктория Форосенко отмечает, что если к этому готовиться и прислушиваться к советам медиков, то последствия перевода часов будут минимальны.

По ее словам, после перевода часов человек будет чувствовать себя недоспавшим.

"Надо стараться где-то за неделю до перевода часов ложиться спать раньше на 15 минут и раньше вставать", - говорит медик в беседе с BBC News Украина.

Так же, по ее словам, следует постепенно переносить время приема пищи.

Доктор Форосенко советует не планировать в первые дни после перевода часов важные дела и встречи.

"Нужно постараться сделать эти дни на работе более легкими", - добавляет она.

Мнение психиатра

Психиатр Андрей Мухоморов говорит, что перевод часов очень плохо влияет на организм.

"Человеческий организм - это ритмическая система, которая имеет стабильные дневные и ночные ритмы", - объясняет он.

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В комментарии BBC News Украина врач говорит, что каждые полгода заставлять его переадаптироваться с одного времени на другое - это серьезная нагрузка.

Универсальных советов, как лучше минимизировать риски, нет. "В течение месяца человек настраивается на новый ритм и организм адаптируется", - объясняет доктор Мухоморов.

Если же человек испытывает трудности долгое время, то следует обратиться к врачу.

Он также считает, что украинский парламент должен отменить перевод часов, поскольку это "издевательство над организмом".

"Единственное, что радует, что тем, кто принимает такие законы, тоже часы надо переводить, и они будут страдать так же, как и все люди", - добавляет психиатр.

Советы ученого

Здоровые люди, особенно утренние хронотипы и ритмики, которые быстро адаптируются (или проще говоря - жаворонки и голуби) могут почти не ощутить перевод часов, говорит кандидат биологических наук Ольга Маслова.

Но вечерние хронотипы, а также люди, у которых жизнь очень жестко расписана по часам, могут чувствовать дискомфорт.

"Есть сведения о повышенных рисках для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Осторожными нужно быть водителям", - обращает внимание ученый.

По ее словам, перевод часов влияет на ритмику клеток организма, а также на многие функции.

"И хотя один час - это не критично для здоровых людей, и они в течение нескольких дней адаптируются, риски ДТП в первые дни и некоторое влияние на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями показаны во многих исследованиях", - говорит доктор Маслова BBC News Украина.

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Что касается советов, то, по словам ученого, готовиться стоит несколько дней. "Ложиться и вставать на 15-30 минут раньше".

Также она призывает быть более внимательными на дороге, прислушиваться к своему организму и стараться не перегружать его.

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