Перевод часов: что советуют врачи
25 марта в три часа ночи украинцы перевели стрелки часов на час вперед. Насколько опасен для здоровья перевод часов и что советуют врачи?
BBC News Украина расспросила об этом врачей и ученых.
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Терапевт-кардиолог высшей категории Виктория Форосенко отмечает, что если к этому готовиться и прислушиваться к советам медиков, то последствия перевода часов будут минимальны.
По ее словам, после перевода часов человек будет чувствовать себя недоспавшим.
"Надо стараться где-то за неделю до перевода часов ложиться спать раньше на 15 минут и раньше вставать", - говорит медик в беседе с BBC News Украина.
Так же, по ее словам, следует постепенно переносить время приема пищи.
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Доктор Форосенко советует не планировать в первые дни после перевода часов важные дела и встречи.
"Нужно постараться сделать эти дни на работе более легкими", - добавляет она.
Мнение психиатра
Психиатр Андрей Мухоморов говорит, что перевод часов очень плохо влияет на организм.
"Человеческий организм - это ритмическая система, которая имеет стабильные дневные и ночные ритмы", - объясняет он.
В комментарии BBC News Украина врач говорит, что каждые полгода заставлять его переадаптироваться с одного времени на другое - это серьезная нагрузка.
Универсальных советов, как лучше минимизировать риски, нет. "В течение месяца человек настраивается на новый ритм и организм адаптируется", - объясняет доктор Мухоморов.
Если же человек испытывает трудности долгое время, то следует обратиться к врачу.
Он также считает, что украинский парламент должен отменить перевод часов, поскольку это "издевательство над организмом".
"Единственное, что радует, что тем, кто принимает такие законы, тоже часы надо переводить, и они будут страдать так же, как и все люди", - добавляет психиатр.
Советы ученого
Здоровые люди, особенно утренние хронотипы и ритмики, которые быстро адаптируются (или проще говоря - жаворонки и голуби) могут почти не ощутить перевод часов, говорит кандидат биологических наук Ольга Маслова.
Но вечерние хронотипы, а также люди, у которых жизнь очень жестко расписана по часам, могут чувствовать дискомфорт.
"Есть сведения о повышенных рисках для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Осторожными нужно быть водителям", - обращает внимание ученый.
По ее словам, перевод часов влияет на ритмику клеток организма, а также на многие функции.
"И хотя один час - это не критично для здоровых людей, и они в течение нескольких дней адаптируются, риски ДТП в первые дни и некоторое влияние на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями показаны во многих исследованиях", - говорит доктор Маслова BBC News Украина.
Что касается советов, то, по словам ученого, готовиться стоит несколько дней. "Ложиться и вставать на 15-30 минут раньше".
Также она призывает быть более внимательными на дороге, прислушиваться к своему организму и стараться не перегружать его.