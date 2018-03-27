Как влияет на экономику Украины трудовая миграция

Копірайт зображення UNIAN Image caption Украинские работодатели бьют тревогу: на предприятиях не хватает работников из-за оттока рабочей силы за границу

Работодатели бьют тревогу, а чиновники признают, что отток рабочей силы за границу уже влияет на темпы экономического развития Украины, а вскоре может стать и одним из главных факторов риска.

600 вакансий свободны на предприятиях группы "Интерпайп" в Днепре и Никополе.

Об этом в начале марта сообщил директор по экономике и финансам группы Денис Морозов.

По его словам, на предприятиях не хватает квалифицированных работников из-за оттока кадров за границу.

"Мы уже видим финансовые потери, связанные с отсутствием персонала", - заявил он в интервью бизнес-порталу UAprom.

Денис Морозов также утверждает, что сейчас украинские металлургические предприятия конкурируют за работников не между собой, а с польскими работодателями.

"Польша, как пылесос, вытягивает трудоспособное население Украины", - говорит представитель "Интерпайп".

Он утверждает, что его компания пытается быть ответственным работодателем: предлагает зарплаты "выше средних" и широкий социальный пакет.

Но найти новых работников становится все труднее.

В них "нуждается весь мир"

О том, что с такими проблемами сталкиваются все больше украинских предприятий, говорят и в Конфедерации работодателей Украины.

"Страны, в которые движутся наши трудовые мигранты, получают рабочую силу, на подготовку которой они не потратили ни копейки. А наши работодатели уже сталкиваются с катастрофической нехваткой персонала", - говорит председатель Конфедерации Олег Шевчук.

Исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко также утверждает: нехватка кадров ощущается все серьезнее.

По ее словам, в настоящее время ассоциация не имеет конкретных данных, но "ощущение" того, что проблема есть, достаточно сильное.

Что думают работодатели об оттоке работников за границу по данным опроса EY Україна 69% опрошенных компаний считают, что проблема трудовой миграции будет серьезно влиять на их деятельность в следующие 3 года 43% компаний уже сейчас имеют проблемы с привлечением и удерживанием сотрудников в Украине из-за трудовой миграции

28% компаний предвидят риски из-за трудовой миграции в будущем UNIAN

На проблему обратили внимание и в команде Ernst&Young People Advisory Services, которая проводит регулярные исследования рынка труда Украины с 2002 года, привлекая более 250 ведущих украинских и международных компаний из более чем 20 отраслей.

По результатам 2017 года, "более половины компаний (56%) сталкиваются со сложностями в подборе персонала, в том числе это связано с ростом масштабов трудовой миграции за границу", - сообщили в ответе на запрос BBC News Украина Елена Бойченко и Юлия Головко из People Advisory Services, EY Ukraine.

В EY Ukraine также обращают внимание, что к концу 2017 года возросла текучесть кадров. Более половины (53%) тех, кто уволился по собственному желанию, в качестве причины указывают именно трудовую миграцию за границу.

"Наиболее остро эта проблема встала для компаний сектора строительных и отделочных материалов, а также компаний промышленного сектора", - отмечают в EY Ukraine.

В целом, по данным EY, "69% компаний считают, что проблема трудовой миграции будет иметь значительное влияние на деятельность компаний в Украине в течение ближайших трех лет".

При этом более 40% уже имеют проблемы с привлечением и удерживанием сотрудников в Украине из-за трудовой миграции, и еще почти 30% компаний предусматривают риски в связи с миграцией в ближайшем будущем.

Среди главных направлений, куда направляются украинские работники, компании, опрошенные EY, называют Польшу и Чехию.

За последние пять лет количество вакансий из-за рубежа выросло в разы - от 10 тысяч в 2013 до 40 тысяч в 2017 году, говорит HR-эксперт портала Robota.ua Татьяна Пашкина.

"Февраль - не показательный месяц, но и в нем было 1600 вакансий за пределами Украины, из которых 500 - в Польше, почти 300 - в Чехии. Далее следуют ОАЭ, Германия, Литва", - таковы последние данные портала от Татьяны Пашкиной.

"Можем говорить, что в наших работниках нуждается весь мир", - говорит эксперт.

Статья экспорта

По данным Госстата, в 2015-2017 годах из Украины выехали 1,303 млн работников. Самая большая группа трудовых мигрантов - более четверти - люди в возрасте 40-49 лет.

Более трети из тех, кто решил работать за границей, это люди с профессионально-техническим образованием.

Если эту цифру наложить на количество выпускников профтехучреждений, она фактически совпадает с количеством работников, выехавших на заработки за границу, говорит директор Института экономики и прогнозирования НАН Валерий Геец.

"То есть, наше профессиональное техническое образование полностью работает на экспорт рабочей силы", - добавляет он.

Так же, по словам ученого, в значительной степени на экспорт работает и полное общее среднее образование.

Подобные данные есть и у Международной организации миграции.

Согласно исследованию МОМ за 2016 год, треть долгосрочных трудовых мигрантов из Украины еще до отъезда имели высокую профессиональную квалификацию.

В целом, по данным МОМ, определяющей характеристикой украинских мигрантов является высокий уровень образования - четверо из пяти имеют либо высшее, либо профессионально-техническое образование.

В третьем квартале прошлого года более половины (54%) участников опроса EY назвали более склонными к миграции за границу "сотрудников профессионального и административного персонала, а также вспомогательный персонал и рабочих".

А в опросе перед введением безвизового режима с ЕС компании ожидали наибольшие потери рабочих производственной сферы, информационных технологий и сферы обслуживания.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Украинские швеи пользуются большим спросом за рубежом

Однако, по словам Татьяны Пашкиной, большинство вакансий, которые портал Robota.ua имеет в Польше или Чехии, - не очень квалифицированный труд.

Обычно, говорит эксперт, это те вакансии, которые не хотят заполнять сами поляки, или ради которых поляки уехали в Германию, Великобританию и Ирландию, где за такую ​​же работу получают в два-три раза больше.

Наиболее распространенные - разнорабочие, работники производственной сферы и строительства: сварщики, монтажники, механики, слесари, плотники, штукатуры, каменщики.

Очень большой спрос на швей. Много предложений для водителей-дальнобойщиков, горничных.

Но, добавляет Татьяна Пашкина, и на квалифицированных работников также есть спрос - например, на врачей.

Кроме того, за рубежом все еще нуждаются в украинских программистах. С инженерами уже немного сложнее.

"А вот если мы говорим о бухгалтерах и юристах, то таких вакансий я вообще не видела, потому что они плохо конвертируются в иностранное законодательство", - говорит HR-эксперт.

Виноваты зарплаты?

Сами работники однозначно называют главной причиной желания работать за границей гораздо более высокие, чем в Украине, зарплаты.

По данным МОМ, за границей украинцы получают в среднем в четыре раза больше, чем в Украине.

Эту же причину называют и работодатели.

"Среди основных причин трудовой миграции за границу компании указывают большую заработную плату за рубежом, экономическую ситуацию в Украине, а также новые предложения о работе за рубежом", - сообщили BBC News Украина в EY.

Данные Института экономики и прогнозирования это подтверждают.

Каждый четвертый из пяти украинских работников называет низкую заработную плату главным фактором своего выезда на заработки.

"Если мы говорим о средней зарплате по подразделению "Другие страны" в четвертом квартале 2017 года, то она составляет почти 33 тысячи гривен. А самый дорогой город Киев предлагает только 11 тысяч", - рассказывает Татьяна Пашкина.

Юлия Жовтяк, заместитель председателя Государственной службы занятости, говорит, что только 3% вакансий в их системе предлагают зарплату более чем в 10 тысяч грн.

Каждая четвертая вакансия содержит предложение минимальной зарплаты, а средняя зарплата по всем вакансиям в Украине сейчас составляет 4300 грн в месяц.

"В той же Польше зарплата начинается с 12-15 тысяч. И в среднем достигает 20-25 тысяч грн для неквалифицированного персонала. Для более квалифицированных работников она может достигать 35-40 тысяч. Если это программисты, то там уже можно умножать на пять", - говорит HR-эксперт.

Что предлагают работодатели работникам за границей и в Украине 33000 средняя зарплата, которую предлагают иностранные работодатели украинцам 3% вакансий в системе Службы занятости предлагают зарплату более 10 000 грн

4300 грн - средняя зарплата по вакансиям в Службе занятости UNIAN

Впрочем, люди, которым до 35 лет, едут за границу не только из-за зарплаты, а из-за отсутствия в Украине работы, соответствующей квалификации работника.

Также людьми движет стремление к безопасности сейчас и в будущем, говорит директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

Обозреватели предупреждают, что большей проблемой, чем отток квалифицированных работников, может стать отток молодежи.

Согласно данным МОМ, среди трудовых мигрантов в возрасте 18-29 лет вдвое больше тех, кто решил не возвращаться, если сравнить их со старшими возрастными категориями.

Тем более, что все чаще молодые украинцы решают получать не только работу, но и образование за рубежом.

Именно эта категория работников имеет наименьшие шансы вернуться в Украину.

Что теряет/приобретает Украина

По подсчетам Института экономики и прогнозирования, отток такой рабочей силы уже сейчас оборачивается для украинской экономики потерей около 40 млрд грн в год.

Вместе с тем, по данным Национального банка, обновленным в марте этого года, только за прошлый год денежные переводы в Украину от трудовых мигрантов составляли примерно 9,3 млрд долларов.

Эта сумма более чем в пять раз превышает прямые иностранные инвестиции того же года, которые Нацбанк оценил в 1,8 млрд долларов.

Копірайт зображення BANK.GOV.UA Image caption В Национальном банке подсчитали, сколько украинские трудовые мигранты отсылают денег домой. В 2017 году эта цифра в 5 раз превышает прямые иностранные инвестиции

Татьяна Пашкина говорит, что серьезность проблемы можно оценить по тому, как реагирует бизнес.

По ее словам, уже есть примеры, когда крупные промышленные предприятия западных областей в прошлом году повысили зарплату сразу на 50-70%, чтобы предотвратить отток кадров из своих предприятий.

"Если учесть, что в некоторых областях - Закарпатской, Волынской - прирост зарплаты составил 25-30%, в Киеве - 20%, а в несчастной Херсонской области - 8%, то мы понимаем, как заработок влияет на уровень оплаты труда в Украине и поведение работодателей, чтобы хоть как-то удержать кадры", - отмечает она.

Можно ли их вернуть?

Пока среди трудовых мигрантов преобладает настроение "заработать и вернуться домой". Таких, по данным МОМ, около 60%.

Людей среднего возраста можно вернуть экономическим ростом, считает представитель Миграционной службы Сергей Гунько.

В подтверждение своего мнения он приводит статистику по выезжающим на постоянное жительство за границу. Таких ежегодно около 10 тысяч, и эта цифра не меняется.

"Совершенно очевидно, что эти миллионы, которые работают за рубежом, мы можем вернуть назад", - говорит Сергей Гунько.

Копірайт зображення Getty Images Image caption С тех пор, как Польша стала членом ЕС, польские работники отправились на заработки на Запад. В частности, в Британии, по оценкам местных властей, в настоящее время живет 1,5 млн поляков

С другой стороны, опыт Польши показывает, что даже более высокие, чем в среднем в регионе, темпы роста ВВП еще не гарантируют возвращение рабочей силы.

По мнению Татьяны Пашкиной, размышляя над тем, как вернуть трудовых мигрантов в Украину, надо понимать, что есть временные мигранты, цель которых - заработать денег на что-то (ремонт, лечение, обучение, машину), но есть и такие, которые хотят более комфортной, спокойной жизни.

"Если людям будет важно не только количество денег, но и условия, в которых они эти деньги зарабатывают, может быть, появится шанс их возвращать", - предполагает эксперт, добавляя, что "если бы средняя зарплата в Украине достигала 65-80% от того, что предлагают иностранные работодатели, трудовых мигрантов было бы меньше".

Советы работодателям

Элла Либанова советует бизнесу быть готовым к серьезным изменениям из-за оттока кадров за границу.

Например, по мнению директора Института демографии и социальных исследований, работодателям стоит пересмотреть не только зарплаты, но и политику социальных пакетов для своих работников.

Кроме того, очевидно, что им придется поднять возрастной "потолок" и больше вкладывать в переподготовку работников "45", так же, как и в стажировку сотрудников за рубежом.

"Хотим мы того или нет, но люди будут работать дольше. Возникает вопрос к бизнесу: снимете ли вы свои ограничения на 45+ при трудоустройстве? Социальный капитал этих людей тоже надо использовать, ведь их будет все больше в Украине", - говорит Элла Либанова.

Копірайт зображення AFP Image caption Обозреватели советуют работодателям, которые хотят удержать работников, менять не только зарплаты, но и условия труда

Экперты также считают, что государство должно максимально упростить основы собственного бизнеса.

Многие нынешние трудовые мигранты - активные и инициативные люди, которые могли бы остаться в Украине, если бы надеялись на определенный стабильный уровень достатка для своей семьи.

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