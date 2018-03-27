+7 от НАТО. Кто еще высылает российских дипломатов
НАТО, США, Украина, Канада, большинство стран ЕС и другие страны продолжают высылать российских дипломатов из-за скандала с отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери.
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Так во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о высылке семерых сотрудников миссии России при НАТО и отказе в аккредитации еще троим.
Молдова объявила трех российских дипломатов персонами нон-грата.
Двух российских дипломатов выслали Австралия и еще одного Ирландия.
Также о высылке двух российских дипломатов объявили в МИД Австралии, одного - в МИД Ирландии.
Власти Болгарии приняли решение отозвать своего посла в России в Софию для консультаций, а Словакия - посла РФ для дачи объяснений по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.
А вот власти Люксембурга и Новой Зеландии сообщили, что готовы выслать российских шпионов в ответ на отравление Скрипаля, однако не могут их найти.
|Высылка российских дипломатов
|Страна
|Кол-во дипломатов или разведчиков
|США
|60
|Британия
|23
|Украина
|13
|Канада
|4
|Германия
|4
|Франция
|4
|Польша
|4
|Чехия
|3
|Литва
|3
|Италия
|2
|Испания
|2
|Дания
|2
|Нидерланды
|2
|Швеция
|1
|Эстония
|1
|Латвия
|1
|Румыния
|1
|Финляндия
|1
|Норвегия
|1
|Хорватия
|1
|Венгрия
|1
|Албания
|2
|Австралия
|2
|Испания
|2
|Дания
|2
|Нидерланды
|2
|Ирландия
|1
|Швеция
|1
|Эстония
|1
|Латвия
|1
|Румыния
|1
|Финляндия
|1
|Норвегия
|1
|Хорватия
|1
|Венгрия
|1
|Македония
|1
|Итого:
|150
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в своем Twitter заявил, что скоординированная высылка российских дипломатов из США, Канады и ряда европейских стран является "самой коллективной высылкой российских шпионов, которая когда-либо имела место".
МИД Российской Федерации выразило протест из-за высылки дипломатов и назвало такой шаг "недружественным".
"Недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы отреагируем на него", - говорится в заявлении.
В четверг на саммите в Брюсселе лидеры ЕС согласились с позицией Великобритании: "очень вероятно" что именно Россия несет ответственность за атаку в Солсбери.
Рекордсменом по количеству высланных дипломатов стали США, которые выдворили 48 дипломатов посольства России и 12 - из ООН в Нью-Йорке, а также закрыли консульство РФ в Сиэтле.
Также значительное количество, а именно - 13 дипломатов, решила выслать Украина.
"В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в знак солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих, которые еще оставались. Ведь, как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", - написал Петр Порошенко в Facebook.
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Великобритания объявила о высылке 23 дипломатов еще 14 марта. Россия ответила аналогичной высылкой 23-х британцев.