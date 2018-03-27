+7 от НАТО. Кто еще высылает российских дипломатов

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НАТО, США, Украина, Канада, большинство стран ЕС и другие страны продолжают высылать российских дипломатов из-за скандала с отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери.

Так во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о высылке семерых сотрудников миссии России при НАТО и отказе в аккредитации еще троим.

Молдова объявила трех российских дипломатов персонами нон-грата.

Двух российских дипломатов выслали Австралия и еще одного Ирландия.

Также о высылке двух российских дипломатов объявили в МИД Австралии, одного - в МИД Ирландии.

Власти Болгарии приняли решение отозвать своего посла в России в Софию для консультаций, а Словакия - посла РФ для дачи объяснений по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

А вот власти Люксембурга и Новой Зеландии сообщили, что готовы выслать российских шпионов в ответ на отравление Скрипаля, однако не могут их найти.

Высылка российских дипломатов Страна Кол-во дипломатов или разведчиков США 60 Британия 23 Украина 13 Канада 4 Германия 4 Франция 4 Польша 4 Чехия 3 Литва 3 Италия 2 Испания 2 Дания 2 Нидерланды 2 Швеция 1 Эстония 1 Латвия 1 Румыния 1 Финляндия 1 Норвегия 1 Хорватия 1 Венгрия 1 Албания 2 Австралия 2 Испания 2 Дания 2 Нидерланды 2 Ирландия 1 Швеция 1 Эстония 1 Латвия 1 Румыния 1 Финляндия 1 Норвегия 1 Хорватия 1 Венгрия 1 Македония 1 Итого: 150

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в своем Twitter заявил, что скоординированная высылка российских дипломатов из США, Канады и ряда европейских стран является "самой коллективной высылкой российских шпионов, которая когда-либо имела место".

МИД Российской Федерации выразило протест из-за высылки дипломатов и назвало такой шаг "недружественным".

"Недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы отреагируем на него", - говорится в заявлении.

В четверг на саммите в Брюсселе лидеры ЕС согласились с позицией Великобритании: "очень вероятно" что именно Россия несет ответственность за атаку в Солсбери.

Рекордсменом по количеству высланных дипломатов стали США, которые выдворили 48 дипломатов посольства России и 12 - из ООН в Нью-Йорке, а также закрыли консульство РФ в Сиэтле.

Также значительное количество, а именно - 13 дипломатов, решила выслать Украина.

"В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в знак солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих, которые еще оставались. Ведь, как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", - написал Петр Порошенко в Facebook.

Великобритания объявила о высылке 23 дипломатов еще 14 марта. Россия ответила аналогичной высылкой 23-х британцев.

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