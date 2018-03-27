Как действовать при пожаре в ТРЦ - советы эксперта

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После трагедии в Кемерове в Киеве также принялись проверять торгово-развлекательные комплексы на предмет пожарной безопасности. Столичные власти проведут соответствующую проверку совместно с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям.

Но что делать, когда пожар уже начался? Знаете ли вы, как действовать в таких случаях? ВВС News Украина спросила об этом у эксперта по пожарно-технологической безопасности Сергея Святошенко.

Сергей объясняет, что само здание должно быть спроектировано с соблюдением всех норм пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности должна быть в рабочем состоянии, а персонал ТРЦ должен придерживаться всех правил безопасности.

"Должны работать пожарная сигнализация, система оповещения и автоматические системы пожаротушения", - говорит Святошенко.

По его словам, противопожарные выходы и пути эвакуации должны быть свободными и открытыми.

"Вы видите, что в ТРЦ в России возникла сложная ситуация, поскольку люди не могли выйти из помещений, выходы были закрыты", - говорит он. А поскольку, по словам Святошенко, при отделке помещений используют легковоспламеняющиеся отделочные материалы, то огонь быстро распространился по всему зданию.

Посетителям эксперт советует в ТРЦ обращать внимание на план эвакуации. Нужно определить, где вы находитесь и понимать, где ближайший путь к выходу из здания.

Когда возник пожар, эксперт советует придерживаться следующего алгоритма действий:

Ни в коем случае не паниковать.

Позвонить в службу 101 и сообщить о пожаре.

Прикрыть по возможности рот и нос мокрой тканью, чтобы защитить себя от вдыхания газа или дыма.

Придерживаться стен, лечь на пол и ползти в сторону выхода.

Если на путях эвакуации есть двери, необходимо касаться их очень осторожно, поскольку они могут быть горячие.

Если рядом кому-то плохо, помочь.

Четко выполнять инструкции системы оповещения людей при пожаре.

По его словам, в этой ситуации главное - выдержать промежуток времени между возникновением пожара и прибытием пожарных.

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