Японцы наслаждаются цветением сакуры: фото
На днях в Японии начался весенний сезон цветения сакура. По торжественности это событие можно приравнять к национальному празднику.
Эта вишня цветет всего неделю и символизирует начало весны.
Сотни людей собираются полюбоваться пейзажами.
Наслаждаться цветением сакуры - давняя японская традиция.
Сакура имеет глубокое символическое значение в японской культуре.
Считается, что непродолжительное цветение символизирует быстротечность жизни.
Кроме того, сакура - традиционный символ женской молодости и красоты.
Со времен Мэйдзи (с 1868 по 1912 гг.) изображение сакуры размещено на головных уборах учащихся и военных, как показатель ранга. В настоящее время используется на гербах полиции и вооружённых сил Японии в качестве знаков отличия.