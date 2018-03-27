Китайская станция "Тяньгун-1" летит к Земле. Стоит ли беспокоиться?

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Несгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки китайской космической станции "Тяньгун-1" ("Небесный дворец") могут упасть на Землю уже в эту пятницу, 30 марта, следует из прогноза Европейского космического агентства (ESA).

Запуск "Тяньгун-1" был важной частью амбициозной космической программы Китая. Станция стала прототипом для конечной китайской космической станции, запуск которой запланирован на 2022 год.

Запуск "Небесного дворца" состоялся 29 сентября 2011 года, а в конце марта 2016 года станция полностью прекратила функционирование.

Сначала ожидалось, что "Тяньгун-1" сгорит в атмосфере Земли в конце 2017 года, однако более поздние прогнозы показывали, что станция прекратит свое существование весной 2018 года.

Ожидается, что большая часть "Тяньгун-1" сгорит при падении в плотных слоях атмосферы, но часть обломков может достигнуть поверхности Земли.

Куда упадут обломки?

В 2016 году Китай подтвердил, что потерял контакт с "Тяньгун-1" и больше не может контролировать ее движение, поэтому точно неизвестно, где она упадет.

В управлении мониторинга космического мусора ESA прогнозируют, что станция снова войдет в атмосферу Земли между 43 градусами северной широты и 43 градусами южной широты - это довольно обширный участок к северу и югу от экватора.

Специалисты Европейского космического агентства считают, что обломки "Тяньгун-1" упадут на землю в период с 30 марта по 2 апреля, но предупреждают, что даты еще могут измениться.

Более точные прогнозы ожидаются ближе к выходным.

Как упадут обломки?

Станция постепенно приближается к Земле.

Скорость ее падения будет постоянно возрастать, в то время, как слои атмосферы, в которую она входит, будут становиться все более плотными, сказал Би-би-си доктор Элиас Аботаниос, заместитель директора Австралийского центра космических исследований (ACSER).

Копірайт зображення AFP Image caption Запуск "Тяньгун-1" стал важной частью амбициозной космической программы Китая

"Когда станция приблизится на 100 км к Земле, она начнет нагреваться", - говорит он.

Это приведет к тому, что большая часть "Тяньгун-1" сгорит. Однако сказать, что от нее останется, сложно, поскольку Китай не раскрыл состав станции, отмечает ученый.

Если станция войдет в атмосферу в ночное время неподалеку от населенного пункта, это можно будет увидеть. По словам Аботаниоса, это будет похоже на вспышку падающего метеорита.

Стоит ли беспокоиться?

Нет. Большая часть 8,5-тонной станции разрушится, когда она будет проходить через плотные слои атмосферы.

Некоторые наиболее плотные детали, такие как топливные баки или ракетные двигатели, могут не сгореть полностью, однако даже если эти объекты упадут на Землю, шансы того, что они могут попасть в людей невелики.

"Наш опыт показывает, что от 20% до 40% исходной массы таких крупных объектов могут сохраниться после прохождения атмосферы, а затем теоретически могут быть найдены на земле", - сказал глава управления мониторинга космического мусора ESA Холгер Краг на недавнем брифинге.

"Однако вероятность получить травму от одного из этих фрагментов крайне мала. Я бы сказал, что вероятность травмирования одним из этих фрагментов сопоставима с шансом оказаться пораженным молнией дважды за один год", - добавил Краг.

Космический мусор всегда падает на землю?

Космический мусор, такой как отработанные спутники и ракеты, нередко падает на землю. Однако большая его часть сгорает в атмосфере или падает в океан, отмечает доктор Аботаниос.

Правда, обычно связь с космическим аппаратом сохраняется и производится его контролируемая посадка.

Для затопления отслуживших свой ресурс космических аппаратов и спутников часто используется акватория в районе океанского полюса недоступности - Точки Немо. Это место в южной части Тихого океана, наиболее удаленное от обитаемой суши.

На океанском дне в этом районе на площади около 1500 кв. км покоятся обломки уже около 260 спутников.

Что такое "Тяньгун-1"?

Китай стал третьим после СССР и США государством, самостоятельно запустившим человека в космос. 15 октября 2003 года корабль "Шэньчжоу-5" вывел на орбиту первого тайконавта Ян Ливэя.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Первый китайский космонавт Ян Ливэй стал национальным героем

Запуск "Тяньгун-1" в 2011 году стал первым этапом создания китайских пилотируемых орбитальных станций.

К "Тяньгун-1" было осуществлено три экспедиции, две из которых были пилотируемыми. В 2012 году на модуле побывала первая китайская женщина-космонавт Лю Ян.

В конце марта 2016 года "Тяньгун-1" прекратила функционирование, превысив проектный срок службы на 2,5 года. В сентябре того же года на смену "Тяньгун-1" была запущена одномодульная станция "Тяньгун-2".

В 2022 году Китай планирует запустить многомодульную орбитальную станцию, которая должна стать третьей в мире после станций "Мир" и Международной космической станции.

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