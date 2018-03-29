"Латиница и гиперлуп": соцсети обсуждают идею Климкина

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После предложения министра иностранных дел Павла Климкина подумать о введении параллельно латинского и кириллического алфавита, в Украине разгорелась дискуссия на эту тему.

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что успешным примером такого перехода является турецкий.

"Скорость (реализовано в течение 2 месяцев) и эффективность реформы обеспечил политический режим тогдашней Турции - авторитаризм во главе с Ататюрком. Поэтому у Казахстана также есть шансы на успешный отказ от кириллицы. У Украины - нет, ведь мы строим демократическую систему", - написал Вятрович в своем Facebook.

По его мнению, вариант плавного перехода с параллельным использованием кириллицы и латиницы будет означать "фактическое трехъязычие в стране - два украинских и русский".

"Поэтому просто получим еще одну грань различия, которая никак не будет способствовать совместному движению в Европу", - считает Вятрович.

Он предостерегает, что на самом деле изменение письма может сыграть противоположную роль и "усилит русификацию".

Ведь привычный кириллический русский для многих (особенно пожилых людей) будет проще, чем незнакомый латинский украинский.

Писательница Любовь Якимчук скептически оценила это предложение министра.

"Для начала дороги отремонтировали бы и дураков научили Богу молиться, чтобы не разбивали лоб, а потом уже и за реформу украинской графики брались бы", - написала она в своем Facebook.

Польский эксперт Лукаш Адамски обращает внимание на тот факт, что сербские ученые провели исследование и обнаружили, что "латинские буквы быстрее читаются". "Неизвестно только, это из-за формы букв или большей распространённости латиницы в Сербии", - объясняет он в Facebook.

Пользователь Facebook Виктор Головко прокомментировал эту идею так: "Если бы пять лет назад предложили перевести украинский на латиницу - я был бы категорически против. Видимо, в силу своего традиционализма. Но теперь мне эта идея даже нравится: а почему бы и нет?"

Он аргументирует свою позицию желанием быть ближе к европейским странам, а не к России.

Дискуссия стала источником ряда шуток на эту тему.

Другой пользователь соцсети считает, что латиницу следует вводить, но параллельно с кириллицей. "И если вводить, ее нужно привязать к какому-то восточноевропейскому алфавиту (например, польскому, чешскому или словацкому)", - пишет он.

Пользовательница Ольга Романова считает, что введение латинского алфавита ничего не изменит. "Для чего это нам? Что это изменит в нашей жизни? Увеличит доходы, повысит сознание малосознательных людей, объединит нацию?", - возмущается она.

Еще один пользователь в шутку предложил перейти на иврит или древнегреческий. "Почему бы нет? Писать украинские слова древнегреческими или на иврите - вот жара!" - говорит он.

А вот некоторые политики считают, что этот вопрос - не ко времени.

Копірайт зображення УНІАН

В парламентском комитете по вопросам науки и образования считают, что сегодня в Украине есть другие более важные вопросы, чем переход на латиницу.

Заместитель председателя комитета Александр Спиваковский в комментарии BBC News Украина сказал, что переход на латинский алфавит влечет за собой большой кусок работы в образовательной сфере.

"Надо переписывать все учебники, методические пособия, весь образовательный материал, софт. Мне очень сложно представить, какие усилия и ресурсы нужны, чтобы реализовать эту идею", - говорит он.

А оппозиция говорит о желании власти отвлечь внимание от цен и тарифов.

По словам представителя Оппозиционного блока Александра Вилкула, это предложение Павла Климкина "за пределами фантастики, за пределами здравого смысла".

В 2017 году о переходе на латиницу объявил Казахстан.

Президент этой страны Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе казахского языка до 2025 года с кириллицы на латинскую графику, а также утвердил новый алфавит.

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